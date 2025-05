L’Arsenal riprende il Liverpool, Tonali trascina il Newcastle

Nelle gare della domenica della 36^ giornata di Premier League si rimescola la lotta Champions League: l’Arsenal riesce a pareggiare 2-2 contro il Liverpool in rimonta. Il Newcastle sale a -2 dai Gunners grazie al successo per 2-0 sul Chelsea. Non sfrutta l’occasione il Nottingham Forest, ripreso sul 2-2 dal Leicester (già retrocesso). Brutte sconfitte per le due finaliste di Europa League, United e Tottenham vanno ko 2-0 contro West Ham e Crystal Palace.

LIVERPOOL-ARSENAL 2-2

Evita la sconfitta l’Arsenal, che riprende nel secondo tempo i neo campioni del Liverpool sul 2-2. Prima frazione di gioco completamente appannaggio dei padroni di casa, che nel giro di due minuti rifilano ai Gunners un uno-due micidiale: al 20’ minuto Gakpo di testa fa 1-0 sugli sviluppi di rimessa laterale, e pochi secondi più tardi Luis Diaz trova la zampata con il sinistro per il raddoppio. Gli uomini di Arteta provano a reagire, ma il primo tempo va in archivio con la squadra di Slot avanti di due reti. La reazione dei londinesi arriva dopo la pausa negli spogliatoi: subito in avvio, al 47’ minuto, Martinelli accorcia le distanze. Per la rete del pareggio i biancorossi devono aspettare il 70’ minuto, quando Merino incorna in rete il tap-in dopo la conclusione di Odegaard. Nove minuti più tardi lo spagnolo viene espulso per doppia ammonizione, ma nei dieci minuti finali i Reds non riescono a riportarsi avanti. Finisce 2-2, con l’Arsenal che sale a 68 punti: ora i Gunners sono solo a +2 sul Newcastle terzo, in piena lotta per la Champions League. Liverpool, già matematicamente Campione, a quota 83.

NEWCASTLE-CHELSEA 2-0

Un gol nei primissimi minuti e uno nel finale: il Newcastle batte 2-0 il Chelsea ed effettua lo scatto-Champions. La sfida del St. James’s Park si sblocca praticamente subito, per merito di Sandro Tonali: tap-in vincente sul cross di Murphy e 1-0 al 2′ minuto. I Magpies tengono alto il baricentro e schiacciano i Blues, che non riescono a rendersi mai pericolosi. Isak impegna Sanchez e sfiora il bis, poi al 36′ minuto ecco l’episodio che frena ulteriormente il Chelsea: gomitata di Jackson su Botman e rosso al Var. Londinesi in dieci, dunque, che rischiano di capitolare: Burn manca di pochissimo il raddoppio. Nella ripresa il Chelsea alza il baricentro e controlla il possesso palla, contro un Newcastle che fatica a uscire. Howe risveglia i suoi riportando la difesa a quattro, ma Pope deve fare gli straordinari su Cucurella. Tonali domina a centrocampo, ma il Newcastle fatica a controllare la sfida: Enzo Fernandez sfiora il pari all’81’ minuto, Pope è ancora decisivo. Dopo tante chances per i Blues, però, ecco il colpo del ko che fa esultare la Toon Army: Bruno Guimaraes trova la traiettoria perfetta e il 2-0 al 90′. Vince il Newcastle, che sale a 66 punti e si prende il terzo posto: scavalcato il Man City attualmente a 65 punti, il Chelsea resta invece appaiato all’Aston Villa a quota 63. Champions tutt’altro che scontata per Maresca, nonostante l’ottima gara disputata in dieci.

NOTTINGHAM FOREST-LEICESTER CITY 2-2

Rischia di salutare le speranze Champions League il Nottingham, ripreso sul 2-2 dal già retrocesso Leicester. Pronti via e le Foxes stappano subito la partita, al 16’ minuto grazie alla rete di Coady. I padroni di casa si mettono subito in moto per il pari, trovandolo al 25’ minuto con Gibbs-White, su assist di Elanga. La prima frazione si chiude in parità sull’1-1, ma in avvio di ripresa il Forest completa la rimonta. Gibbs-White si trasforma da goleador ad assist-man, apparecchiando per il 2-1 di Wood al 56’ minuto. La formazione allenata da Nuno Espirito Santo sembra poter gestire il vantaggio, ma all’81’ viene fuori l’orgoglio degli ospiti: Jamie Vardy innesca Buonanotte, che da buona posizione con il destro firma il 2-2 definitivo. Con questo pareggio il Nottingham sale a 62 punti, a -1 dal quinto posto del Chelsea (anche l’Aston Villa a quota 63).

MANCHESTER UNITED-WEST HAM 0-2

Le fatiche europee si fanno sentire per il Manchester United, che dopo la finale di Europa League conquistata va ko 2-0 a Old Trafford contro il West Ham. Nelle prime fasi di gara i ritmi sono piuttosto lenti, ma poco prima della mezzora gli Hammers stappano la partita: assist di Kudus al 26’ minuto per l’1-0 di Soucek. I Red Devils non reagiscono, con il primo tempo che va in archivio sull’1-0 per gli ospiti. In avvio di ripresa gli Irons colpiscono ancora: secondo schiaffo per i padroni di casa al 57’, con l’ex Wan-Bissaka che apparecchia per il raddoppio di Bowen. Dopo la seconda rete incassata gli uomini di Amorim provano a darsi una scossa, ma la mezzora finale non regala ulteriori sussulti o emozioni. Vince il West Ham 2-0 e scavalca proprio lo United, salendo a 40 punti in quindicesima posizione. I rossi di Manchester sono ora sedicesimi in Premier League, a quota 39 e appena sopra al Tottenham.

TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE 0-2

Destino analogo per il Tottenham, in finale di Europa League ma quartultimo in Premier League dopo il 2-0 subito in casa contro il Crystal Palace. Un gol per tempo subito dagli Spurs, con gli ospiti che premono forte sull’acceleratore e stappa la partita in chiusura di prima frazione con Eze. Dopo l’intervallo il trequartista inglese continua ad incantare, arrivando subito alla doppietta personale al 48’ minuto su invenzione di Sarr. Gli uomini di Postecoglou non danno segni di reazione, con l’incontro che tramonta sul 2-0 finale. Il Crystal Palace sale a 49 punti in classifica, in dodicesima posizione solitaria. Tottenham bloccato a 38 punti, diciassettesimo dietro il Manchester United.