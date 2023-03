L’Arsenal riprende la marcia, Crystal Palace travolto 4-1

Nella 28^ giornata di Premier League, vince l’Arsenal, che all’Emirates Stadium supera il Crystal Palace 4-1. I Gunners dominano e segnano nel primo tempo con Martinelli e Saka, che nella ripresa firma la doppietta che chiude la partita dopo il gol di Xhaka. Per gli ospiti a segno Schlupp. Ora Arteta guida con otto punti di vantaggio sul Manchester City di Guardiola e Haaland, che dovrà recuperare il match con il West Ham. La Premier League per Manchester City e West Ham slitta: la partita di campionato è stata rinviata e si giocherà in un secondo momento a causa della concomitante gara di F.A. Cup. Anche per Brighton e Manchester United non sarà un weekend di Premier League. Anche la partita tra la formazione di De Zerbi e quella di Erik ten Hag (che può essere cruciale per le speranze europee dei Seagulls) è stata rinviata a causa degli impegni in F.A. Cup.

ARSENAL-CRYSTAL PALACE 4-1

Vince e convince l’Arsenal, che all’Emirates supera 4-1 il Crystal Palace. I Gunners dominano il gioco, ma la prima grande occasione del match ce l’hanno gli ospiti: Zaha disorienta White, entra in area e incrocia il destro, che si stampa sul palo. Arteta alza ancora il baricentro della propria squadra, che chiude il Palace nella propria metà campo e va vicino al gol con Ødegaard. L’inevitabile vantaggio arriva al 28’ minuto: Martinelli recupera un cross di Saka, brucia un difensore e batte Whitworth sul palo lontano. L’attaccante brasiliano riscatta così l’errore dal dischetto che è costato l’eliminazione dall’Europa League contro lo Sporting Lisbona e segna il 13esimo gol della sua Premier. Per il raddoppio bisogna attendere il 43’, quando Saka riceve smarcato in area e mette in rete la prima marcatura della sua carriera contro il Crystal Palace. Gli ospiti rientrano dagli spogliatoi con un altro spirito e si affidano ancora alle accelerazioni di Zaha, che impegna Ramsdale a inizio ripresa. La reazione delle Eagles però dura poco. L’Arsenal riparte in contropiede al 55’ minuto e Trossard è bravissimo a servire Xhaka, che batte il portiere avversario in uscita. Al 63’ minuto ecco il gol che potrebbe riaprire l’incontro, con Schlupp che segna in mischia su calcio d’angolo. Passano undici minuti e l’Arsenal chiude i conti: bella azione di Gabriel Jesus, con la palla che arriva sui piedi di Saka che di prima firma la sua doppietta. Finisce quindi in goleada per Arteta, che batte 4-1 il Crystal Palace e sale a 69 punti, allungando momentaneamente a +8 sul Manchester City.

FA CUP

Tris in rimonta per il Manchester United che batte il Fulham e supera i quarti di finale di Fa Cup. Mitrovic porta avanti i Cottagers, poi perde la testa e si fa espellere due minuti dopo il rosso diretto al compagno di squadra Willian, spianando la strada ai Red Devils che ribaltano nel quarto d’ora finale con la doppietta di Bruno Fernandes e la rete di Sabitzer. In semifinale Ten Hag se la vedrà contro il Brighton di Roberto De Zerbi che avanza agilmente con un rotondo 5-0 ai danni del Grimsby. All’Amex Stadium, i gabbiani hanno steso i malcapitati avversari grazie alla doppietta di Ferguson e alle reti siglate da Undav, March e Mitoma. L’altra semifinale sarà tra il Manchester City e lo Sheffield United che con una rete di Doyle al 91′ elimina il Blackburn per 3-2.

BRIGHTON-GRIMSBY 5-0

Prosegue la grande stagione del Brighton di Roberto De Zerby, che battendo nettamente il Grimsby per 5-0 si qualifica per la semifinali di Fa Cup. Gara senza storia, con il Brighton in gol con Undav al 6′ minuto, Ferguson che realizza una doppietta siglando le reti al 51′ minuto ed al 70′ minuto, March all’82’ minuto e di Mitoma che chiude i giochi al 90′ minuto.

MANCHESTER UNITED- FULHAM 3-1

In rimonta e al termine di una partita ricca di episodi e di espulsioni, ben tre per il Fulham tra i quali anche l’allenatore Marco Silva, il Manchester United strappa il pass per le semifinali di FA Cup vincendo 3-1. Andati sotto per il gol di Mitrovic (anche lui sarà tra gli espulsi, assieme a Willian), i Red Devils hanno rimontano con Fernandes e Sabitzer in due minuti tra 75′ minuto ed il 77′ minuto prima di calare il definitivo tris nel recupero, ancora con Fernandes. Ma quanto accaduto ha dell’incredibile: sono stati estratti ben tre cartellini rossi alla squadra londinese nel giro di un minuto. Tutto si scatena dopo un tocco di mano di Willian che respinge il tiro a porta vuota di Luke Shaw. Mentre l’arbitro è al VAR a rivedere l’accaduto, l’allenatore del Fulham Marco Silva si avvicina a Kavanagh per urlargli qualcosa e viene espulso. Il direttore di gara assegna il calcio di rigore al Manchester United e di conseguenza anche Willian viene espulso. La terza espulsione nel giro di un minuto è per Mitrovic. L’attaccante serbo autore del gol del vantaggio dei Cottagers è andato inveire pesantemente contro l’arbitro che ha deciso di sventolare il rosso diretto anche per lui. Bruno Fernandes segna dal dischetto pareggiando la partita e spianando la porta per il secondo gol della squadra di ten Hag segnato da Sabitzer al 77′ minuto.

SHEFFIELD-BLACKBURN 3-2

Lo Sheffield United vola in semifinale di FA Cup. Gara densa di emozioni quella tra i Blades e il Blackburn, che per due volte era riuscito a portarsi in vantaggio, prima con Brereton, e poi con Szmodics dopo il momentaneo pari provocato dall’autorete di Gallagher. La definitiva rimonta della squadra di Hecikngbottom si è consumata nel finale: all’81’ minuto è stato McBurnie a ripristinare la parità, prima del definitivo 3-2 di Doyle, siglato nel primo minuto di recupero.