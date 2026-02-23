Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

L’Arsenal risponde presente, poker nel derby! Liverpool di misura

Nelle partite della domenica della 27^ giornata di Premier League il Liverpool vince al fotofinish: deve aspettare il minuto 97 per vedere il gol di Mac Allister. Il Crystal Palace vince di misura e inguaia il Wolverhampton, vince anche il Fulham in casa del Sunderland. Nel big match di giornata, l’Arsenal torna a vincere in maniera prepotente: non basta Kolo Mouani, Arteta rovina l’esordio di Tudor sulla panchina degli Spurs 

Feb 23, 20262 Lettura
LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 26: Gabriel of Arsenal celebrates scoring his team's third goal with teammates during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 match between Sporting Clube de Portugal and Arsenal FC at Estadio Jose Alvalade on November 26, 2024 in Lisbon, Portugal. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)

Serviva una risposta importante dopo il brutto pareggio contro il Wolverhampton ed è arrivata. L’Arsenal batte infatti 4-1 il Tottenham nel North London Derby in scena nelle partite della domenica della 27^ giornata di Premier League e si riporta così a +5 sul Manchester City, seppure con una gara in più già giocata (i Gunners hanno anticipato il 31º turno). Arteta rovina, dunque, il debutto di Tudor sulla panchina degli Spurs, mentre il Liverpool supera 1-0 il Nottingham Forest al 97’ minuto.

NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOL 0-1

Minuto 99. Il Liverpool deve aspettare tanto per poter esultare per l’1-0 a Nottingham che vale il 4° posto a 45 punti, come Chelsea e Manchester United (Red Devils ospiti domani dell’Everton). Decide Alexis Mac Allister, che al 97’ minuto, raccoglie un corto rinvio di Murillo in area piccola. Poco prima, l’argentino si era visto togliere un gol rocambolesco dalla VAR per un presunto fallo di mano. Resta la vittoria, la terza nelle ultime 4 in Premier per i Reds. Forest deluso nella prima di Pereira in Premier: i punti di vantaggio sul West Ham e sulla retrocessione ora sono solo due. Slot sale così a quota 45 punti. Vitor Pereira non riesce quindi a ripetersi nella sua prima in Premier League alla guida dei Garibaldi Reds, dopo il convincente successo in Europa League contro il Fenerbahce nella gara che ha segnato il suo esordio assoluto sulla panchina del Forest.

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON 1-0

Fa festa il Crystal Palace, che trova, nel finale, al 90’ minuto, con Guessand il modo di piegare il Wolverhampton, in dieci nell’ultima mezz’ora per l’espulsione di Krejci e capace di sbagliare un rigore nel primo tempo con Arokodare. Per le Eagles, ora a quota 35, l’1-0 sull’ultima in classifica ferma a 10 punti è appena il secondo successo nelle ultime 16 partite in tutte le competizioni.

SUNDERLAND-FULHAM 1-3

Torna a vincere il Fulham, che chiude col 3-1 a Sunderland una serie di 3 sconfitte e sale a quota 37, scavalcando proprio gli avversari di giornata: doppietta di Jimenez e gol di Iwobi per i Cottagers, rete di Le Fée per i Black Cats, i quali sono fermi a 36, è il terzo ko consecutivo.

TOTTENHAM-ARSENAL 1-4

È giornata di North London Derby al Tottenham Hotspur Stadium, dove i Lilywhites ospitano i grandi rivali dell’Arsenal. Nell’ultima partita della giornata, Igor Tudor fa il suo debutto sulla panchina degli Spurs (dopo l’esonero di Thomas Frank), ma si ritrova subito a sudare freddo: Trossard, Gyökeres e Saliba spaventano infatti il tecnico croato nel primo quarto d’ora di match, portando i primi assalti alla porta di Vicario. I Gunners sono padroni del campo e al 32’ minuto trovano l’1-0: a stappare la stracittadina è Eze con un destro acrobatico, sulla bella iniziativa di Saka. La risposta del Tottenham è però immediata: l’ex Juventus Kolo Muani ruba infatti palla a un disattento Rice e pareggia 1-1 al 34’ minuto, trovando il suo primo centro in Premier League. Vicario nega quindi il gol a Saka, prima della rete sfiorata da Trossard, mentre Raya cala la saracinesca su Xavi Simons in apertura di ripresa. A timbrare il 2-1 è allora Gyökeres al 47’ minuto con un gran tiro da fuori area, mentre Kolo Muani si vede annullare al 54’ minuto quello che sarebbe stato un nuovo pari per gli Spurs. L’Arsenal tira un sospiro di sollievo e al 60’ minuto scappa via definitivamente: a segnare è ancora Eze, che aggiunge così una doppietta alla tripletta già realizzata nella gara d’andata. Nel finale, Raya salva sulla linea di porta un assalto portato da Richarlison, mentre Gyökeres timbra la sua doppietta al 95’ minuto. L’Arsenal vince quindi 4-1 e sale a 61 punti, riportandosi a +5 sul Manchester City: i Gunners hanno però giocato una partita in più. Fermo a 29 punti resta invece il Tottenham, sempre nei bassifondi della classifica.

Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

