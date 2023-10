L’Arsenal stende il Man City, 2-2 show tra Kloop e De Zerbi

Una deviazione di Aké sul tiro di Martinelli decide all’86’ minuto il big match dell’8^ giornata di Premier tra Arsenal e Manchester City: aggancio agli Spurs in testa alla classifica per i Gunners. Per il Liverpool 2-2 in casa del Brighton di De Zerbi: Dunk risponde nel finale alla doppietta di Salah (l’altra rete è di Adingra). Stesso esito per il Newcastle, beffato all’89’ dal gol di Kudus. Pareggiano invece 1-1 Wolverhampton ed Aston Villa.

ARSENAL-MANCHESTER CITY 1-0

Arteta sceglie Jorginho in mezzo al campo e il tridente offensivo formato da Gabriel Jesus, Nketiah e Trossard, mentre Guardiola sceglie Bernardo Silva al posto di Rodri, ripropone Rico Lewis a centrocampo e si affida davanti a Foden e Alvarez con Haaland. Bastano 4 minuti ai Citizens per sfiorare il vantaggio: prima Rice è costretto a salvare sulla linea una conclusione aerea di Gvardiol, poi sullo sviluppo dell’azione è Aké a sbagliare clamorosamente da pochi passi calciando alto. Nketiah ci prova al 27’ minuto con un tiro sul secondo palo, ma il suo destro termina di poco fuori. Kovacic prima interviene in maniera rude su Odegaard rischiando il rosso diretto, poi viene graziato del secondo giallo per un fallo su Rice. La ripresa inizia con una crescente spinta dei Gunners, che però non produce nessuna occasione realmente pericolosa fino al minuto 86, quando una conclusione dal limite di Martinelli viene deviata da Aké e consegna la vittoria ai londinesi che salgono a 20 punti, in testa alla classifica insieme al Tottenham e con due punti in più del City, alla seconda sconfitta consecutiva in campionato.

BRIGHTON-LIVERPOOL 2-2

Dopo un ottimo avvio passano gli uomini di De Zerbi con la rete di Adingra, che sfrutta un pasticcio tra Van Dijk e McAllister e supera facilmente Alisson, fuori posizione nella circostanza. Baleba sfiora il raddoppio ma poi si scatena Mohamed Salah, che al 40’ minuto pareggia chiudendo una bella azione su assistenza di Nunez, mentre allo scadere porta avanti i suoi trasformando un calcio di rigore. Ferguson non va lontano dai pali ad inizio ripresa, mentre Gravenberch vede la traversa negargli la rete del doppio vantaggio al 54’ minuto. La squadra di Klopp cerca di chiudere i conti ancora con l’olandese e Diaz, ma al 78’ minuto arriva la rete del pareggio di Dunk, che risolve una situazione da calcio piazzato. Mancato aggancio al secondo posto momentaneo per i Reds quindi, che salgono a 17 lunghezze in classifica, una in più del Brighton.

WEST HAM-NEWCASTLE 2-2

Dopo soli otto minuti Soucek porta in vantaggio i padroni di casa: Emerson riceve un lancio in profondità e complice un’uscita sciagurata di Pope appoggia in area piccola per il ceco, che deposita oltre la linea. Spingono gli ospiti per trovare il pareggio, ma le conclusioni di Almiron e compagni non trovano i pali avversari fino al duplice fischio. Alvarez sfiora il raddoppio ad inizio secondo tempo e Isak pareggia al 57’ minuto, concretizzando una situazione da calcio piazzato da pochi passi. L’inerzia dell’incontro cambia e i Magpies ribaltano il punteggio dopo 5’ ancora con l’attaccante svedese, che realizza su assistenza di Trippier. Dieci giri di lancette dopo e il bomber ospite sfiora anche il tris, ma il suo mancino si stampa sul palo. L’episodio pesa nell’economia della partita, dal momento che l’ingresso in campo di Kudus risulta decisivo per gli Hammers, che trovano il 2-2 al minuto 89 con la conclusione mancina dal limite dell’area del ghanese. Manca il sorpasso in classifica il Newcastle, ora a tredici punti, uno in meno degli avversari odierni.

WOLVERHAMPTON-ASTON VILLA 1-1

Partita non particolarmente entusiasmante nei primi 45 minuti di gioco tra le due compagini, che faticano a trovare soluzioni realmente pericolose tolta la palla gol capitata a Cash nella prima parte dell’incontro. L’avvio di ripresa però è fin da subito propizio: prima ci pensa Hee-Chan Hwang a portare avanti i lupi su assist di Pedro Neto, mentre due minuti Pau Torres riporta in parità il match. I padroni di casa cercano maggiormente il gol vittoria, ma sono costretti ad arrendersi nel finale, quando Mario Lemina rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in 10 per il recupero. Watkins e Zaniolo sfiorano la marcatura decisiva, ma termina 1-1 la sfida: sono ora sedici i punti in graduatoria per gli uomini di Emery, otto invece per il Wolverhampton.