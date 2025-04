L’Aston Villa affonda il Newcastle, il City rivede la Champions

Nelle gare del Sabato della 33^ giornata di Premier League continua ad inseguire la qualificazione alla prossima Champions League il Manchester City, che a Goodison Park regola 2-0 l’Everton: decisive le reti di O’Reilly al minuto 84 e Kovacic al 92’ minuto. Colpo in chiave Europa dell’Aston Villa, che stende 4-1 il Newcastle al Villa Park: poker anche del Brentford, 4-2 contro il Brighton. Finiscono in pareggio Crystal Palace-Bournemouth (0-0) e West Ham-Southampton (1-1).

EVERTON-MANCHESTER CITY 0-2

Trova tre punti in trasferta nel finale il Manchester City, che piega 2-0 l’Everton a Goodison Park. I ritmi nelle primissime fasi di partita non sono alti: gli ospiti gestiscono timidamente il possesso del pallone, arrivando alla prima occasione con il tiro di Nunes al 15’ minuto. Verso la mezz’ora i Toffees hanno la chance colossale per il vantaggio, ma il colpo di testa di Tarkowski si stampa sul palo. A pochi minuti dall’intervallo ci prova anche De Bruyne, ma il primo tempo va in archivio a reti bianche. Nel corso della ripresa la formazione allenata da Guardiola prova a sfondare, ma i padroni di casa si difendono bene e lottano su ogni pallone. Quando tutto lascia ormai pensare ad un tiepido 0-0, ecco che arriva il gol partita dei Citizens: all’84’ minuto Matheus Nunes si allarga sulla destra, arriva sul fondo e apparecchia per l’1-0 decisivo di O’Reilly. In pieno recupero i blu di Manchester mettono in archivio definitivamente l’incontro, con il 2-0 di Kovacic al 92’ minuto. Vince 2-0 il Manchester City e sale a 58 punti, alla ricerca della qualificazione alla prossima Champions League. Fermo a 38 l’Everton, lontano dalla zona retrocessione e dalle ambizioni europee.

BRENTFORD-BRIGHTON 4-2

Pazzo 4-2 per il Brentford, che supera il Brighton non senza difficoltà. Pronti via e i padroni di casa spingono subito forte sull’acceleratore, stappando la partita dopo nove minuti: Lewis-Potter serve l’assist per l’1-0 del solito Mbeumo. Dopo la rete incassata i Seagulls reagiscono e iniziano ad occupare la metà campo avversaria, ma per il gol del pari devono attendere gli ultimi istanti del primo tempo: al 48’ minuto Welbeck incorna in rete su cross di Wieffer. Dopo la prima frazione di gioco chiusa sull’1-1 le Bees mettono la freccia: al 48’ minuto la doppietta personale di Mbeumo vale il 2-1, poi, dieci minuti più tardi, anche Wissa si iscrive al tabellino calando il tris del ko. Passano altri tre minuti e piove ancor di più sul bagnato per gli ospiti, con Joao Pedro che viene espulso e lascia i suoi in inferiorità numerica. Nonostante l’uomo in meno la squadra di Hurzeler accorcia le distanze all’81’ minuto con Mitoma, ma in pieno recupero Norgaard chiude i conti con il poker finale al 95’ minuto. La partita viene anche interrotta per uno scontro di gioco, con il triplice fischio che arriva dopo 115’ minuto. Il Brentford si impone per 4-2 e sale a 46 punti, a -2 dal decimo posto, occupato proprio dal Brighton, bloccato a 48.

CRYSTAL PALACE-BOURNEMOUTH 0-0

Non riesce a strappare i tre punti il Bournemouth, fermato sullo 0-0 sul campo del Crystal Palace. Le Cherries cercano di fare la partita già dai primissimi minuti, gestendo il possesso palla e provando ad attaccare con tanti uomini. Poco prima della mezzora a provarci è Ouattara, al 28’ minuto con un colpo di testa centrale. I padroni di casa si difendono bene, ma al 46’ minuto nel primo tempo arriva l’episodio a favore degli ospiti: secondo cartellino giallo per Richards e Palace in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Nei successivi quarantacinque minuti gli uomini di Iraola provano in tutti i modi a portare a casa la vittoria, ma la formazione allenata da Glasner si barrica e difende con tanta intensità lo 0-0 finale. Crystal Palace e Bournemouth si dividono la posta in palio: il Palace sale a 44 punti, cinque in meno rispetto ai 49 del Bournemouth.

WEST HAM-SOUTHAMPTON 1-1

Moto d’orgoglio del Southampton, che in pieno recupero riprende il West Ham sull’1-1. Gli uomini di Rusk cominciano il match con un buon piglio, ma l’incontro è spezzettato e vive di folate continue da una parte e dall’altra. Nessuna delle due squadre riesce a spostare l’inerzia dalla sua, ma i Saints vanno a un soffio dall’1-0 al 31’ minuto: la punizione di destro di Sulemana colpisce la traversa. Un primo tempo senza ulteriori emozioni si chiude in parità, sul punteggio di 0-0. Gli Hammers dopo la pausa scendono in campo con maggiore intensità, e al 47’ minuto sbloccano subito la sfida: contropiede rifinito da Fullkrug e finalizzato da Bowen, che fa 1-0. Gli Irons sembrano poter amministrare il vantaggio, ma in pieno recupero arriva la doccia fredda per la squadra di Potter: Ugochukwu fa 1-1 di sinistro al 93’ minuto, togliendo di fatto due punti agli avversari. Con questo pareggio il West Ham sale a 36 punti, Southampton (già matematicamente retrocesso) che tocca quota 11.

ASTON VILLA-NEWCASTLE 4-1

Vittoria importante in zona Champions per l’Aston Villa, 4-1 in casa contro il Newcastle nello scontro diretto. Pronti via e i Villans colpiscono dopo pochissimi secondi: Tielemans inventa per Watkins, che batte Pope e insacca l’1-0 al primo minuto. I Magpies cercano subito di reagire, ma rischiano al 5’ minuto con Watkins che colpisce anche una traversa. Le folate continue da una parte e dall’altra non danno respiro, ma al 18’ minuto gli ospiti trovano il gol del pareggio: punizione di Barnes e incornata di Schar, che vale l’1-1. Nove minuti più tardi la squadra di Emery ha la chance di tornare avanti, ma Watkins viene fermato ancora una volta dal palo. Un primo tempo estremamente divertente e senza attimi di respiro si chiude in parità, con una rete per parte. Nella ripresa i padroni di casa mettono il turbo: dal 64’ minuto al 75’ minuto undici minuti di impeto della squadra di Emery, con tre gol segnati e partita messa in cassaforte. Al 64’ Maatsen firma il 2-1 su assist di Watkins, poi al 73’ minuto l’autorete di Burn vale il tris dei Villans. Due minuti più tardi arriva anche il poker, con Onana che al 75’ minuto conclude da fuori area e buca Pope per la quarta volta. Tonali e compagni sono al tappeto, e nel quarto d’ora finale non ci sono altre sorprese. Vince l’Aston Villa 4-1 e sale a 57 punti, momentaneamente a pari merito con il Nottingham Forest al quinto posto e a -2 proprio dal Newcastle, terzo a 59.