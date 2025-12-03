Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Coppa Italia

L’Atalanta torna grande, poker al Genoa e quarti centrati

Tutto facile per la Dea, ai quarti ci sarà la Juve

Dic 3, 20251 Lettura
Raffaele Palladino head coach of ACF Fiorentina during Serie A 2024/25 match between Juventus FC and ACF Fiorentina at Allianz Stadium on December 29, 2024 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano during Juventus FC vs ACF Fiorentina, Italian soccer Serie A match in Turin, Italy, December 29 2024

ATALANTA- GENOA 4-0

Più che una partita, un monologo. L’Atalanta conquista il passaporto per i quarti di finale di Coppa Italia liquidando il Genoa con un secco 4-0. Gli orobici hanno tenuto il comando delle operazioni dall’inizio alla fine con una squadra rossoblù parsa piuttosto inconsistente e priva di iniziativa. Eppure le premesse, per la squadra ligure, erano state buone con un tentativo di Ekhator già al 1’ sventato da Sportiello. Al minuto 4, però, la squadra bergamasca dà inizio al suo monologo con un tiro di Sulemana su assist di tacco di Scamacca che termina sull’esterno della rete. Al 9’ sempre lui si inserisce su un avventato retropassaggio di Norton- Cuffy e, per poco, non riesce a perforare la porta genoana. Al minuto 18 Pasalic, di testa, coglie la traversa su cross dell’ex Milan De Ketelaere. E’ il preludio del gol del vantaggio atalantino che giunge un minuto dopo per merito di Djimsiti, bravo a incornare di precisione su un corner di Zalewski. Il monologo atalantino prosegue al minuto 22 con un tiro dal limite di De Ketelaere deviato in corner e al 32’ con l’ex Monza Maldini che mette a lato di poco. Il Genoa si complica la vita al minuto 36 perdendo Fini espulso per un fallo su Bellanova. L’Atalanta prova subito ad approfittare del regalo con un’incornata di Scamacca che però non si mette d’accordo con la mira.
L’avvio della ripresa riserva lo stesso leitmotiv della prima frazione. Al 3’ Djimsiti prova a entrare nel tabellino dei marcatori ma conclude a lato di poco con un colpo di testa. Al minuto 9 arriva il raddoppio con De Roon che raccoglie bene un assist di Maldini dopo una prima respinta di Siegrist. L’Atalanta è ormai stabilmente padrona del campo: all’11’ Bellanova ci prova con una conclusione a giro ma la difesa rossoblù alza gli argini. Al 22’ è Brescianini a sparare alto dal limite. Il gol del 3-0 è però nell’aria e si materializza al minuto 37 per merito di Pasalic che si inserisce su un diagonale di Scamacca e infila Siegrist. Al 46’ Ahanor ci mette la ciliegina sulla torta incornando di precisione su suggerimento dell’ex Udinese Samardzic.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Coppa Italia LIVE: Inter-Venezia in diretta

Dic 3, 2025

Il Napoli rischia ma vola ai quarti! Cagliari eliminato ai rigori

Dic 3, 2025

Juve ai quarti di Coppa Italia: 2-0 all’Udinese e terza vittoria consecutiva

Dic 3, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.