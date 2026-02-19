Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

L’inter crolla nel gelo Norvegese, il Bodo vince 3-1 e vede gli ottavi

Esposito risponde a Fet, poi i nerazzurri crollano nella ripresa

Feb 19, 20262 Lettura
BODO, NORWAY - FEBRUARY 18: Jens Petter Hauge of Bodo/Glimt celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between FK Bodo/Glimt and FC Internazionale Milano at Aspmyra Stadion on February 18, 2026 in Bodo, Norway. (Photo by David Lidstrom - UEFA/UEFA via Getty Images)

BODO/GLIMT- INTER 3-1

Dopo Juventus e Atalanta, anche l’Inter mastica amaro. I nerazzurri scivolano malamente in terra norvegese sul campo del Bodoe Glimt con il punteggio di 3-1 e vedono fortemente a rischio la loro qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Se si affermasse che la squadra di Cristian Chivu non se la sia giocata, però, si direbbe il falso. E così non bisogna passare sotto silenzio il fatto che i nerazzurri abbiano preso due pali. Ha però prevalso alla fine un Bodoe Glimt privo di ogni timore reverenziale, sicuro dei suoi mezzi e capace di trasformare in oro quasi ogni occasione che gli capitasse tra i piedi. Al Meazza servirà ora la migliore Inter per poter sovvertire il risultato negativo.

Al 5′ Sucic serve Lautaro Martinez dopo avere approfittato di un errato disimpegno della difesa di casa, l’attaccante argentino potrebbe fare bingo ma Gundersen intercetta il suo tiro rovinandogli i piani di gloria. All’8′ il Bodoe fa capire le sue intenzioni bellicose con Blomberg che, lanciato da Hauge, è fermato in corner da Bastoni. Decisamente più esplicito è il messaggio al minuto 20 quando Fet, imbeccato da un colpo di tacco di Hogh, porta in vantaggio i padroni di casa. La reazione dell’Inter non si fa attendere e, dopo un palo di Darmian al minuto 26 su cross dell’ex Monza Carlos Augusto e una conclusione debole di Barella su Haikin due minuti dopo, acciuffa il pareggio alla mezz’ora con una conclusione a giro di Esposito, bravo a sfruttare un pallone capitagogli dopo un contrasto vinto da Carlos Augusto su Sjovold. Il Bodoe Glimt non ci sta e al minuto 36 ci prova con Berg, il tiro è però centrale e non dà problemi a Sommer. Al minuto 37 Darmian conclude in controbalzo e Haikin para in due tempi. Al 42′ è ancora Interc grazie a un tirocross insidioso di Carlos Augusto che però Bjorkan devia in corner.

A inizio ripresa l’Inter ha l’occasione per capovolgere l’esito del match ma il tiro a botta sicura di Lautaro Martinez su assist di Esposito è deviato da Bjortuft sul palo. Il Bodoe, però, dimostra di voler salire in cattedra e ne dà un assaggio una prima volta al minuto 4 con Hogh che impegna Sommer in una deviazione in corner. Al 16′ i norvegesi riescono invece ad affondare la lama per il nuovo vantaggio di 2-1 grazie all’ex Milan Hauge che, servito da Hogh, infila Sommer sugli sviluppi di un contropiede. Tempo tre minuti e gli scandinavi allargano ulteriormente il fossato con Hogh che riceve la sfera da Blomberg e non lascia scampo a Sommer. L’Inter prova a ritornare in partita al minuto 27 ma Thuram, su assist di Sucic, conclude alto. Al 36′ il Bodoe fallisce il poter con Helmersen che, su suggerimento di Huge, si vede neutraliizzare un tiro di sinistro da Sommer in due tempi. Al 40′ Carlos Augusto non riesce a perforare la porta dei padroni di casa con un tiro deviato in corner da Bjorkan.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Il Newcastle ne fa 6, pari beffa Atletico. Il Bayer vince in Grecia

Feb 19, 2026

Bodø/Glimt-Inter, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Feb 18, 2026

La Juventus crolla a Istanbul, il Galatasaray vince 5-2

Feb 18, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.