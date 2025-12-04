Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Coppa Italia

L’Inter si diverte e vola ai quarti! Venezia travolto 5-1

Primo gol di Diouf e primo di Esposito a S. Siro, poi doppio Thuram e Bonny: i nerazzurri passeggiano sui lagunari, che non riescono a tenere testa.

Dic 4, 20252 Lettura
AMSTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 17: Marcus Thuram of Internazionale celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between AFC Ajax and FC Internazionale Milano at Johan Cruijff Arena on September 17, 2025 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Lars Baron - UEFA/UEFA via Getty Images)

INTER- VENEZIA 5-1

Tutto in ossequio al pronostico. L’Inter travolge per 5-1 un pressochè impalpabile Venezia al Giuseppe Meazza e sale sulla carrozza che lo condurrà ai quarti di finale di Coppa Italia. Troppo il divario tra la squadra di Cristian Chivu e i lagunari che hanno fatto quanto hanno potuto riuscendo anche a segnare una rete ma sono stati costantemente imprigionati dalla ragnatela offensiva implacabile di Mkhitaryan e compagni. Il Biscione comincia già a mettere le cose in chiaro al minuto 8 con un tiro dal limite di Sucic respinto da un difensore. Al 17′ è Frattesi a concludere sull’esterno della rete. L’occasione equivale a una telefonata fatta agli ospiti per dire che la rete sta arrivando. Al 18′ è Diouf a concretizzare il proposito su assist di Frattesi. L’Inter sembra già recitare un monologo dopo i primi venti minuti e la conferma viene dal raddoppio al 20 con un tiro al volo di Pio Esposito su corta respinta di Sidibè. Al minuto 29 Thuram cerca di entrare nel tabellino dei marcatori ma il suo tiro su imbeccata di Bisseck è disinnescato da Grandi in due tempi. Al minuto 34, però, il figlio d’arte si rifà profanando la porta lagunare su servizio di Zielinsk. Al minuto 40 Luis Henrique manca la quaterna con un Grandi che fa buona guardia.

Il copione non cambia di una virgola nella ripresa: Inter a spadroneggiare, Venezia a subire. Al 3′ Luis Henrique si vede respingere un tiro da Grandi. Tre giri d’orologio dopo i nerazzurri calano il poker con Thuram che si regala la doppietta personale con un colpo di testa in tuffo raccogliendo un cross di Frattesi. All’11’ Esposito non vuole essere da meno del compagno ma Grandi gli nega la doppietta sul suo tiro dal limite. Il Venezia ha un sussulto d’orgoglio che esibisce sottoforma del gol del 4-1 con Sagrado su assist di Fila e con la complicità di una deviazione dell’ex Monza Carlos Augusto. Ma è un fuoco di paglia perché poi l’assolo nerazzurro riprende fiato. Al 24′ Diouf, imbeccato da Bonny, conclude a botta sicura ma Venturi salva il suo tiro sulla linea. Cinque minuti dopo Mkhitaryan mette a lato ancora su invito dell’ex Parma. Visto che i suoi compagni di squadra non provvedono a siglare il pokerissimo, Bonny pensa di mettersi in proprio e al 30′ affonda la lama su sponda aerea di Mkhitaryan. Al minuto 34 Chivu dà fiducia a Spinaccè, colonna dell’Inter Under 23 in Lega Pro, tirando fuori dalla mischia un Pio Esposito che si è speso molto e bene. Proprio il nuovo entrato prova a ringraziare Chivu per la fiducia accordata ma il suo tiro è respinto in corner. Al 39′ De Vrij conclude alto di poco non riuscendo a dare al punteggio un assetto tennistico e sulla partita scorrono i titoli di coda con l’Inter che vola ai quarti.

Cristiano Comelli

News Serie A

