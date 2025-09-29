Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bundesliga

Lo Stoccarda sale al quinto posto, 1-1 tra Friburgo e Hoffenheim

Il Colonia ha vinto solo una volta negli ultimi 15 scontri diretti casalinghi contro lo Stoccarda

Set 29, 20251 Lettura

FRIBURGO- HOFFENHEIM 1-1

Il Friburgo prova a scappare ma l’Hoffenheim lo riagguanta. Finisce così con il punteggio di 1-1 Al 3′ i padroni di casa si portano in vantaggio per merito di Kubler su suggerimento di Adamu. L’Hoffenheim ha il merito di non scomporsi e al minuto 13 perviene al pareggio con Asllani su imbeccata di Koufar. Il Friburgo è al terzo risultato utile di fila e occupa l’ottavo posto con sette punti. La squadra di Julian Schuster è ora attesa dall’impegno valevole per la seconda giornata di Europa League al Renato Dall’Ara contro il Bologna giovedì 2 ottobre alle 18.45 dove conta di bissare il successo ottenuto nella sfida dell’esordio contro gli svizzeri del Basilea. L’Hoffenheim ha lo stesso bottino di classifica e riscatta in parte il netto 1-4 subito dalla capolista Bayern Monaco lo scorso turno.

COLONIA- STOCCARDA 1-2

Sotto di una rete, ha avuto il merito di non perdere la bussola e si è aggiudicato la sfida in rimonta. Lo Stoccarda esce con la posta piena dal RheinEnergie Stadion grazie al 2-1 inflitto al Colonia, sale a quota nove punti agganciando l’Eintracht Francoforte al quarto posto e si prepara alla sfida di Europa League di giovedì 2 ottobre al St Jakob Park contro il Basilea valevole per la seconda giornata con l’intento di bissare il 2-1 rifilato all’esordio agli spagnoli del Celta Vigo. I renani subiscono invece il secondo stop di fila dopo l’1-3 contro l’RB Lipsia e restano a quota sette punti al settimo posto. Il Colonia passa in vantaggio al minuto 4 per merito di Kaminski su assist di Ache. Il pareggio ospite arriva al minuto 28 con un rigore trasformato da Demirovic e concesso per un fallo da lui stesso subito da parte di Schwabe. Al 36′ della ripresa la squadra di Sebastian Hoeness la fa sua grazie a Vagnoman su assist di Stiller.

UNION BERLINO – AMBURGO 0-0

Nè vinti né vincitori tra Union Berlino e Amburgo che si dividono la posta pareggiando a reti bianche. I padroni di casa recriminano per un rigore concesso per un fallo di Philippe su Diogo Leite al minuto 13 e parato dal portiere ospite Heuer Fernandes. Sia per i padroni di casa sia per gli ospiti si tratta del secondo risultato utile di fila che li proietta, rispettivamente, all’undicesimo posto con sette punti e al tredicesimo con cinque.

