Lo United frena l’Arsenal, Chelsea di misura col Leicester

Nelle gare della Domenica della 28^ giornata di Premier League finisce in pareggio 1-1 la sfida tra Manchester United e Arsenal. Red Devils avanti con la punizione di Bruno Fernandes al 47’ minuto, poi i Gunners rispondono al 74’ minuto con Rice. Il Chelsea supera 1-0 il Leicester e scavalca il Manchester City grazie a Cucurella, dopo il rigore sbagliato da Cole Palmer. Bella rimonta del Tottenham, che strappa un solo punto ma riprende il Bournemouth da 0-2 a 2-2.

MANCHESTER UNITED-ARSENAL 1-1

Tra Manchester United e Arsenal gode il Liverpool: Gunners fermati sull’1-1 a Old Trafford e Reds a +15 su Arteta, ma la squadra di Slot ha una partita in più. I ritmi nel primo tempo non sono forsennati, con gli ospiti che gestiscono a lungo il possesso del pallone per provare a scardinare la difesa di Amorim. I Gunners non sfondano, e in pieno recupero della prima frazione di gioco i Red Devils stappano la partita: al 47’ minuto Bruno Fernandes pennella una punizione perfetta che si insacca alle spalle di Raya. Dopo l’intervallo gli uomini di Arteta aumentano i giri del motore, ma rischiano clamorosamente il 2-0 con una grande occasione per Mazraoui. A poco più di un quarto d’ora dalla fine i londinesi pareggiano: Timber al 74’ minuto appoggia per la girata di Rice, che con il destro bacia il palo e firma l’1-1. Entrambe le squadre nel finale hanno la chance di vincerla: ma c’è un salvataggio dello stesso Rice pazzesco su Hojlund. Al triplice fischio il risultato finale è di 1-1. Con questo pareggio l’Arsenal sale a 55 punti, a -15 dal Liverpool capolista. Lo United tocca quota 34 punti, quattordicesimo e appaiato al Tottenham.

CHELSEA-LEICESTER 1-0

Seconda vittoria di fila in campionato per il Chelsea, che regola 1-0 il Leicester. I Blues iniziano subito con il piede sull’acceleratore, alla ricerca del gol del vantaggio con numerose occasioni. Poco dopo il quarto d’ora arriva la chance più nitida per i padroni di casa: al 22’ minuto viene fischiato un calcio di rigore a favore dei londinesi, ma Cole Palmer dal dischetto viene neutralizzato da Hermansen. Nonostante l’errore gli uomini di Maresca non si danno per vinti, anche Nkunku va vicino al gol prima del duplice fischio. Il Chelsea nel secondo tempo continua a spingere forte, e all’ora di gioco stappa finalmente la partita: Enzo Fernandez appoggia sulla sinistra per Cucurella, che fa partire un diagonale potente e preciso che si insacca alla sinistra del portiere. Gli uomini di van Nistelrooy non riescono a reagire, con i Blues che portano a casa i tre punti senza soffrire eccessivamente. Con questo 1-0 il Chelsea sale a 49 punti e scavalca il Manchester City al quarto posto, Leicester penultimo e bloccato a 17 punti, insieme all’Ipswich.

TOTTENHAM-BOURNEMOUTH 2-2

Evita la sconfitta il Tottenham, che riprende da 0-2 a 2-2 il Bournemouth. Buon avvio degli ospiti, ma con il passare dei minuti gli Spurs iniziano a prendere sempre più campo e sempre più fiducia. Gli uomini di Postecoglou vanno più volte vicini alla rete dell’1-0, ma proprio nel loro miglior momento vengono colpiti in contropiede: al 42’ minuto Tavernier sfrutta la ripartenza rossonera e insacca da buona posizione dopo l’assist di Kerkez. Nel secondo tempo la formazione allenata da Iraola colpisce ancora, ma la rete di Kluivert viene annullata dopo controllo Var. L’olandese ex Roma torna comunque protagonista al 65’ minuto, quando innesca Evanilson per il 2-0, questa volta convalidato. La reazione dei padroni di casa arriva dopo meno di due minuti, con Sarr che accorcia le distanze con un gran gol da fuori per accendere il finale. Le Cherries sembrano avere le forze per sferrare il colpo del ko: palo di Kluivert al 73’ minuto, ma all’84’ minuto arriva l’episodio a favore degli Spurs: calcio di rigore trasformato da Heung-min Son, che vale il 2-2 finale. Con questo pareggio il Bournemouth sale a 44 punti, in piena corsa per un posto in Europa. Dieci punti in meno per il Tottenham, ora a 34 punti