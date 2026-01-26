Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Lo United riapre la Premier! Arsenal ko all’Emirates: City a -4

Si riapre la Premier: i Gunners vanno ko 3-2 in casa contro i Red Devils: ora City e Aston Villa (che supera 2-0 il Newcastle) sono solo a -4

Gen 26, 2026
MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 23: Bruno Fernandes of Manchester United celebrates after teammate Antony (not pictured) scores the team's second goal during the UEFA Europa League knockout round play-off leg two match between Manchester United and FC Barcelona at Old Trafford on February 23, 2023 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey - UEFA/UEFA via Getty Images)

Si riapre la Premier League nelle partite della domenica della 23^ giornata: il pazzo 3-2 esterno del Manchester United sull’Arsenal avvicina le avversarie alla vetta e manda i Red Devils al quarto posto. Sorride quindi l’Aston Villa, che torna ad agganciare il Manchester City con il 2-0 esterno sul campo del Newcastle: entrambe ora sono a -4 dai Gunners. Il Chelsea supera 3-1 il Crystal Palace fuori casa, successo esterno anche per il Nottingham Forest sul Brentford (2-0).

ARSENAL-MANCHESTER UNITED 2-3

Pazzo 3-2 all’Emirates, il Manchester United abbatte l’Arsenal e riapre la Premier League: i Gunners partono piuttosto bene, e a pochi istanti dalla mezzora passano in vantaggio grazie all’autorete di Lisandro Martinez, provocata da Odegaard. I Red Devils si scuotono dopo il gol subito, e al 37’ minuto trovano l’1-1 con la conclusione di Mbeumo. Dopo l’intervallo sono ancora gli uomini di Carrick a spingere: al 50’ minuto doppia combinazione tra Dorgu e Bruno Fernandes, con l’ex Lecce che si inventa il 2-1. La squadra di Arteta cerca di rimediare e spinge forte per il pari, che arriva all’84’ minuto con Merino. Partita finita? Altroché: tre minuti più tardi Mainoo serve Cunha, che fa partire un destro secco da fuori area per bucare Raya e infilare il definitivo 3-2. L’Arsenal resta fermo a 50 punti, sempre in vetta ma ora soltanto a +4 su City e Aston Villa. Il Manchester United si rilancia anche in zona Champions, agganciando il quarto posto a quota 38 punti.

NEWCASTLE-ASTON VILLA 0-2

Tutto facile per l’Aston Villa, che regola 2-0 il Newcastle a St. James’ Park e aggancia nuovamente il Manchester City al secondo posto. La squadra di Emery preme forte sull’acceleratore nel primo tempo, stappando la partita al 19’ minuto con Buendia su assist di Rogers. I Magpies reagiscono solo a fine primo tempo, ma restano sotto. Tonali e compagni provano a pareggiare i conti anche a inizio ripresa, ma all’88’ arriva il colpo del ko: Digne apparecchia per il definitivo 2-0 di Watkins. L’Aston Villa sale a 46 punti, appaiato al Manchester City e ora solamente a -4 dall’Arsenal capolista. Newcaslte fermo a quota 33 punti, in nona posizione ma ancora soltanto a -5 dal quarto posto.

CRYSTAL PALACE-CHELSEA 1-3

Missione sorpasso: compiuta. Il Chelsea non sbaglia nel derby col Crystal Palace, vince 3-1 a Selhurst Park e si porta al quinto posto, scavalcando il Liverpool sconfitto ieri dal Bournemouth. La terza vittoria consecutiva in tutte le competizioni, per i Blues arriva in una partita dove concede soltanto una grande occasione ai rivali. Mateta, infatti, all’8′ minuto si presenta davanti a Sanchez, ma non angola a sufficienza il tiro permettendo al portiere la parata col piede. L’equilibrio si protrae fino al 34′ minuto: il retropassaggio di Canvot lancia Estevao, che s’invola e incrocia alla perfezione. Il raddoppio si concretizza all’inizio della ripresa, con Joao Pedro che è bravo a rientrare sul sinistro e calciare sotto le gambe di Henderson, al 50′ minuto. Enzo Fernandez fa partire i titoli di coda al 64′ minuto, trasformando un rigore discusso per un tocco di mano assolutamente legittimo di Canvot, che di fatto però salva un gol. Il Crystal Palace chiude anche in dieci uomini, per l’espulsione per doppia ammonizione di Wharton, ma trova comunque la rete dell’orgoglio con Richards, che di testa risolve una mischia sugli sviluppi di un corner.

NEWCASTLE-ASTON VILLA 0-2

Non sbaglia l’Aston Villa, in una partita piuttosto complicata in casa del Newcastle. La prodezza di Buendia mette in discesa il pomeriggio della squadra di Unai Emery. L’argentino controlla sulla trequarti, avanza e lascia partire un destro imparabile per Pope al 19′ minuto. Non poteva mancare anche il sigillo di Watkins, un colpo di testa indisturbato nel cuore dell’area avversaria, al minuto 88.

BRENTFORD-NOTTINGHAM FOREST 0-2

Vitale successo in trasferta per il Nottingham Forest, che si allontana dalla zona retrocessione grazie a tre punti importantissimi. Sblocca la gara Igor Jesus al 12′ minuto: azione insistita di Ola Aina a destra, il pallone s’impenna e il brasiliano lo gira abilmente in porta. Il definitivo 0-2 è opera di Awoniyi, che sfonda a sinistra liberandosi di Van Den Berg e batte Kelleher di sinistro, nel finale di partita, all’ 80′ minuto.

                                                                   

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

