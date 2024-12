Lo United rimonta il City e vince il derby! Chelsea ok, Tottenham show

Nelle gare della 16^ giornata di Premier League si vede il ritorno al successo del Manchester United, che si prende per 2-1 il derby contro il City con un’incredibile rimonta nel finale: Bruno Fernandes (su rigore) e Diallo ribaltano il vantaggio di Gvardiol tra l’88’ minuto ed il 90’ minuto. Il Chelsea vince 2-1 sul Brentford e torna a -2 dal Liverpool capolista: i Reds hanno però una gara in meno. Netto 5-0 del Tottenham a Southampton. Il Crystal Palace passa 3-1 a Brighton.

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED 1-2

L’Etihad ospita il derby di Manchester tra City e United, una delle sfide più attese dell’anno in Premier League. La stracittadina arriva in un momento di crisi per entrambe le formazioni: Guardiola è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Juventus in Champions League, mentre Amorim è chiamato ad affrontare il suo primo derby alla guida dei Red Devils dopo aver perso le ultime due partite in campionato. I Diavoli Rossi sono costretti a rinunciare praticamente subito a Mount, fermato dall’ennesimo infortunio, mentre i padroni di casa provano a colpire con Foden. A portare avanti il City di testa ci pensa quindi Gvardiol al 37’ minuto, confermando i problemi stagionali dello United nel gioco aereo. Nel recupero del primo tempo, Foden sfiora pure il raddoppio: decisiva è sia una deviazione di Maguire che di Onana. Diallo e Højlund provano allora a scuotere lo United nella ripresa, con Bruno Fernandes a divorarsi il possibile pareggio al 74’ minuto. Il portoghese si rifà però all’88’ minuto: Matheus Nunes atterra Diallo in area con un intervento folle e l’ex Sporting trasforma il rigore che vale l’1-1. Il City stacca completamente la spina e lo United segna ancora con Diallo al 90’ minuto, ribaltando completamente il risultato in un paio di minuti e vincendo 2-1. I Red Devils salgono così a 22 punti, tornando a sorridere dopo due sconfitte e regalando una vittoria ad Amorim nel suo primo derby di Manchester. Prosegue il momento di crisi del City: la squadra di Guardiola resta a 27 punti, a -9 dal Liverpool capolista (che ha però sempre una partita da recuperare).

BRIGHTON-CRYSTAL PALACE 1-3

All’Amex Stadium è il Crystal Palace a sbloccare la partita al 27’ minuto con Chalobah, trovando poi il raddoppio al 33’ minuto con Sarr: nel giro di sei minuti i londinesi si portano così sul 2-0, riuscendo a colpire nei momenti propizi. Gli ospiti sfiorano quindi il terzo gol con Eze in chiusura di primo tempo, a conferma di una prima frazione ben giocata. In avvio di ripresa, Dunk ed Enciso provano a svegliare il Brighton, ma si devono arrendere a due ottime parate di Henderson. Al 67’ minuto il Palace si porta quindi sul 3-0 con Munoz, ma la rete viene annullata per un fallo in attacco. L’appuntamento con il tris è però solo rimandato per le Eagles, visto che a segnare la doppietta personale all’82’ minuto è Sarr. Nel finale, un autogol di Guehi fissa il risultato sul 3-1. Il Crystal Palace torna così alla vittoria e sale a 16 punti, mentre il Brighton resta a 24.

CHELSEA-BRENTFORD 2-1

Il Chelsea accoglie il Brentford a Stamford Bridge in un derby londinese che contrappone due squadre in grande forma. I Blues si rendono pericolosi in un paio d’occasioni con Jackson e Madueke, mentre le Bees ci provano con Damsgaard. Il risultato si stappa quindi al 43’ minuto, quando a passare avanti è il Chelsea con Cucurella. Al 60’ minuto Jackson calcia invece di poco alto sopra la traversa, sfiorando il raddoppio per la formazione di Maresca, mentre Sanchez è decisivo al 73’ minuto nel salvare il vantaggio sul tentativo ravvicinato di Norgaard. Fabio Carvalho colpisce quindi una traversa per il Brentford quattro minuti più tardi, mentre Jackson realizza il 2-0 in contropiede all’80’ minuto. Nel finale, Mbeumo riesce a regalare una gioia ai tifosi ospiti, ma non a cambiare le sorti del match. Il Chelsea ottiene la quinta vittoria di fila in campionato e sale a quota 34 punti, a -2 dal Liverpool capolista: i Blues hanno però una partita in più. Il Brentford resta invece a 23 punti, gli stessi di Tottenham e Newcastle.

SOUTHAMPTON-TOTTENHAM 0-5

Ultimo della classe in Premier League, il Southampton accoglie il Tottenham al St. Mary’s, dove gli Spurs passano in vantaggio dopo pochi secondi: Spence offre l’assist e Maddison porta i londinesi sull’1-0 quando non è ancora scoccato il primo minuto. È solo l’antipasto di un primo tempo dominato pesantemente dalla squadra di Postecoglou. Son e Kulusevski portano infatti il risultato sul 3-0 tra il 12’ minuto ed il 14’ minuto, mentre Sarr e Maddison valgono rispettivamente il poker e la cinquina. Il Tottenham arriva così all’intervallo sul 5-0 per la prima volta nella sua storia in Premier League, mentre parecchi tifosi del Southampton iniziano a lasciare lo stadio per protesta contro la propria squadra. Nella ripresa i Saints trovano il gol della bandiera con Mateus Fernandes al 79’ minuto, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime tre giornate, il Tottenham torna alla vittoria e sale a 23 punti, al pari di Newcastle e Brentford. Disperata resta invece la classifica del Southampton, ultimissimo con 5 punti.