Premier League

Lo United vince il derby, l’Arsenal non sfonda. Chelsea ok

Nelle partite del Sabato della 22^ giornata di Premier League Carrick vive un esordio da sogno nel derby di Manchester: lo United surclassa 2-0 il City (Guardiola non ha ancora mai vinto nel 2026 con 3 pari ed una sconfitta) e si vede pure ben 3 gol annullati dal VAR. Non ne approfitta l’Arsenal che fa 0-0 co Nottingham Forest e sale “solo” a +7. Pari anche per il Liverpool che viene fermato 1-1 dal Burnley. Brutta sconfitta interna del Tottenham contro il West Ham. Tutto facile per il Chelsea che piega 2-0 le resistenze del Brentford

Gen 18, 2026
MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 23: Bruno Fernandes of Manchester United celebrates after teammate Antony (not pictured) scores the team's second goal during the UEFA Europa League knockout round play-off leg two match between Manchester United and FC Barcelona at Old Trafford on February 23, 2023 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey - UEFA/UEFA via Getty Images)

Le partite del Sabato della 22^ giornata della Premier League ci regalano un risultato a sorpresa, visto che il Manchester City va ko nel derby contro lo United: esordio perfetto per Carrick, che batte 2-0 Guardiola grazie a Mbeumo che va in rete al 65′ minuto e Dorgu al 76′ minuto. I red devils si vedono annullare ben 3 gol nell’arco della partita. Il Chelsea regola il Brentford con un netto 2-0. Solo 1-1 per il Liverpool col Burnley. Stop anche per l’Arsenal, che allunga “solo” a +7 facendosi fermare dal Nottingham Forest (0-0). Brutto ko per il Tottenham, sconfitto dal West Ham.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 2-0
La partita delle 13.30 che apre la 21^ giornata di Premier League, è il Derby di Manchester. Questa partita di apertura rischia di indirizzare la Premier League e non solo nella corsa al titolo. Con questo perentorio 2-0, i Red Devils rafforzano la loro candidatura per un posto nella prossima Champions e lo fanno con un risultato che sta anche stretto, perché nel primo tempo i padroni di casa troverebbero per due volte il vantaggio, annullato per due volte nel giro di 7 minuti: prima Diallo, poi Bruno Fernandes, esultano prima del richiamo del VAR che segnala all’arbitro di cancellare entrambe le reti per fuorigioco. La sfida si sblocca allora al 65′ minuto e l’uomo della provvidenza è Mbeumo, che sfrutta un contropiede guidato da Bruno Fernandes mettendola all’angolino di sinistro pochi minuti prima di uscire. A chiudere la partita è allora Dorgu: l’ex Lecce segna il suo secondo gol all’Old Trafford su assist di Cunha, inserendosi alla perfezione alle spalle di Lewis. Nel recupero, segnerebbe anche Mount, ma la squadra di Carrick si vede annullare il suo terzo gol nel corso della partita. Poco male, perché il Derby va comunque allo United, che sale a 35 punti mentre il City resta a 43: Guardiola non ha ancora vinto in questo 2026 (3 pareggi e una sconfitta).

NOTTINGHAM FOREST-ARSENAL 0-0
La storia si ripete per l’Arsenal, che non riesce a sfruttare appieno il ko del Manchester City. I Gunners trovano il secondo 0-0 consecutivo e vengono fermati dal Nottingham Forest, quartultimo in classifica. Pressing sin dal via per Arteta, che assiste alle occasioni continue dei suoi. Gyokeres non punge e neanche Madueke, mentre Martinelli si divora clamorosamente il vantaggio al 28′ minuto. Si va dunque al riposo sul risultato di parità e, nella ripresa, la musica non cambia. L’Arsenal inserisce subito Trossard per Martinelli, poi Arteta (insoddisfatto) opera un triplo cambio: dentro Merino, Saka e Gabriel Jesus, bocciatura pesante per Gyokeres e Odegaard. La mossa risveglia i Gunners, che cercano di pungere con Rice e si costruiscono due clamorose occasioni: Sels salva tutto su Saka, vicinissimo al gol anche Gabriel Jesus. Nel finale entra anche Eze, ma la musica non cambia: Anderson, Aina e compagni proteggono infatti lo 0-0. L’Arsenal allunga solo a +7 sul Man City, portandosi a 50 punti, mentre il Nottingham Forest (22) trema. Il West Ham (17), battendo il Tottenham, è ora a -5 dalla salvezza.

CHELSEA-BRENTFORD 2-0
Tutto piuttosto facile per il Chelsea, che a Stamford Bridge regola il Brentford 2-0. In avvio le Bees sembrano poter spaventare gli avversari, ma poco prima della mezzora arriva il vantaggio dei Blues con Joao Pedro, innescato da Enzo Fernandez. I padroni di casa chiudono avanti il primo tempo, poi a inizio ripresa gli ospiti cercano il pareggio con insistenza. A poco meno di un quarto d’ora dalla fine arriva il colpo del ko: calcio di rigore assegnato agli uomini di Rosenior, con Cole Palmer che non sbaglia al 76’ minuto. Il Chelsea sale a 34 punti, scavalcando al sesto posto proprio il Brentford, fermo a 33.

LIVERPOOL-BURNLEY 1-1
Altro mezzo passo falso del Liverpool, solo 1-1 ad Anfield contro il Burnley. La formazione allenata da Slot parte subito molto forte, e conquista un calcio di rigore al 32’ minuto con Szoboszlai. Dal dischetto l’ungherese colpisce il palo, con gli ospiti che si salvano. I Reds non si lasciano abbattere, e al 42’ minuto trovano comunque l’1-0 con Wirtz, su assist di Jones. Gli uomini di Parker sorprendono gli avversari in avvio di ripresa, pareggiando i conti al 65’ minuto con Edwards. I padroni di casa nella mezzora scarsa rimanente provano in tutti i modi a riportarsi avanti, senza però riuscirci. Con questo 1-1 il Liverpool sale a 36 punti, appena sopra al Manchester United a 35. Punto importante per il Burnley, che tocca quota 14.

SUNDERLAND-CRYSTAL PALACE 2-1

Il Sunderland ritrova la vittoria dopo 5 giornate piegando 2-1 il Crystal Palace, in caduta libera dopo la quinta sconfitta nelle ultime 7 uscite. I padroni di casa riescono a ribaltare lo svantaggio iniziale e a conquistare i tre punti. “Ci sentiamo abbandonati” ha sentenziato Glasner, che ha già annunciato il suo addio al club a fine stagione.  Decisivi Le Fee e Brobbey, dopo l’iniziale vantaggio degli ospiti con un guizzo di Pino.

LEEDS-FULHAM 1-0

Basta, invece, un sigillo di Nmecha, nel recupero, al Leeds per avere la meglio sul Fulham. La squadra di Farkee, sempre più tranquilla, ha perso solo una volta nelle ultime 7 giornate.

TOTTENHAM-WEST HAM 1-2

Il West Ham espugna il campo del Tottenham 2-1: apre le marcature Summerville poi arriva il momentaneo pari di Romero. La decide Callum Wilson, in chiusura, al 92’ minuto. Il giocatore sembrava essere addirittura in partenza. Per la squadra di Espirito Santo primo successo in Premier dopo 10 turni di astinenza, quella di Frank è al secondo ko e senza vittorie da quattro giornate.

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

