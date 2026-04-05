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Bundesliga

L’Union aggancia il St. Pauli, il Colonia rimonta due gol all’Eintracht

Solo pareggi in Germania: l'Union ferma il St. Pauli, l'Eintracht si fa rimontare due gol dal Colonia.

Apr 5, 20261 Lettura
AMSTERDAM, NETHERLANDS - MARCH 06: Hugo Larsson #16 of Eintracht Frankfurt reacts with Jean-Mattéo Bahoya #19 of Eintracht Frankfurt after scoring his teams first goal in the first half of the UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First Leg match between AFC Ajax and Eintracht Frankfurt at Johan Cruyff Arena on March 06, 2025 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

UNION BERLINO- ST PAULI 1-1

Il St Pauli prova ad acciuffare la posta piena ma l’Union Berlino lo riagguanta. Tra le due compagini finisce così 1-1. I padroni di casa sono decimi a quota 32 e riscattano soltanto in parte lo 0-4 patito contro la capolista Bayern Monaco arrivata a cento reti stagionali. Rimasto in dieci al 48′ della ripresa per l’espulsione di Irvein, il St Pauli torna a muovere la classifica dopo due sconfitte ma resta terzultimo con 25 punti in zona a rischio. Al 25′ Lage porta in vantaggio gli ospiti con un destro dal limite. L’Union Berlino pareggia al minuto 7 della ripresa con un’incornata di Ilic su corner di Kohn.

EINTRACHT FRANCOFORTE- COLONIA 2-2

Nè vinti né vincitori tra Eintracht Francoforte e Colonia che pareggiano per 2-2. I padroni di casa sono settimi con 39 punti e riscattano parzialmente l’1-2 patito contro il Mainz, i renani sono quartultimi a quota 27 dopo il terzo segno ics di fila. Avviene tutto nella ripresa: al 21′ Burkardt porta in vantaggio i locali con una conclusione da distanza ravvicinata, al 24 Kalimuendo raddoppia con un destro dal centro dell’area. Il Colonia ha il merito di non scomporsi e prima accorcia le distanze al minuto 25 con un sinistro di Kaminski su assist di Ache, poi ottiene il definitivo 2-2 per merito di Castro Montes al 38′ con un destro da distanza ravvicinata su assist di Bulter.

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Cristiano Comelli

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