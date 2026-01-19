Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bundesliga

L’Union Berlino ferma lo Stoccarda, 2-2 tra Augsburg e Friburgo

Con un gol del pareggio arrivato negli ultimi 10 minuti, l'Union Berlino ha fatto scendere lo Stoccarda al quarto posto della Bundesliga.

Gen 19, 20261 Lettura
STUTTGART, GERMANY - DECEMBER 11: Enzo Millot of VfB Stuttgart celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD6 match between VfB Stuttgart and BSC Young Boys at Stuttgart Arena on December 11, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

STOCCARDA- UNION BERLINO 1-1

Con questo fanno cinque. Lo Stoccarda prosegue nella sua serie di risultati utili pareggiando per 1-1 contro l’Union Berlino. La squadra di Sebastian Hoeness è quarta con 33 punti. L’Union Berlino è invece nona con 24 punti e anch’essa è al quinto turno utile consecutivo. Padroni di casa avanti al 14’ della ripresa per merito di Fuhrich su suggerimento di Hendricks. Il pareggio ospite giunge al minuto 38 con Woo-Yeong su suggerimento di Nsoki. Lo Stoccarda è ora atteso dall’impegno di Europa League di giovedì 22 gennaio all’Olimpico contro la Roma.

AUGSBURG- FRIBURGO 2-2

In vantaggio di due reti, non ha poi saputo gestire il vantaggio e si è fatto rimontare. L’Augsburg pareggia sul campo amico per 2-2 contro il Friburgo ed è quartultimo con 16 punti dopo il secondo segno ics consecutivo. Il Friburgo di Julian Schuster, invece, è ottavo con 24 punti e riscatta in parte la sconfitta subita contro l’RB Lipsia. Augsburg in vantaggio al minuto 2 della ripresa con Claude- Maurice. Il raddoppio giunge al 4’ per merito di Rexhbecaj. Il Friburgo non si scompone e si riporta in partita al minuto 14 con Suzuki. La squadra ospite ci crede e al 17 ottiene il pareggio con una rete di Matanovic.

Cristiano Comelli

