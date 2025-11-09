L’Union spaventa il Bayern, il Leverkusen ne fa 6. Pari Dortmund

HOFFENHEIM- RB LIPSIA 3-1

Sotto di una rete, non si è scomposto ed è riuscito a rimettersi in carreggiata prendendo poi il largo con decisione.L’Hoffenheim lascia a secco l’RB Lipsia con il punteggio di 3-1 e si regala la quarta vittoria consecutiva salendo al quinto posto in classifica con 17 punti laddove si respira aria di coppe europee. Gli ospiti, che non perdevano dalla sfida d’esordio di campionato contro il Bayern Monaco e avevano da allora inanellato solo risultati positivi, restano comunque secondi a quota 22 alle spalle dei bavaresi. Al 9′ Diomande porta in vantaggio gli ospiti con un diagonale susseguente a un’azione di contropiede. Al minuto 20 Hajdari pareggia con un tiro da distanza ravvicinata su lancio dalla fascia sinistra. Al 38′ Lemperle, su cross dalla fascia sinistra, capovolge l’esito della contesa portando in vantaggio i padroni di casa. Il definitivo 3-1 ha l’autografo di Promel che al 34′ della ripresa, con un diagonale da distanza ravvicinata su assist dalla destra, non lascia scampo a Gulacsi.

BAYER LEVERKUSEN- HEIDENHEIM 6-0

Set tennistico del Bayer Leverkusen sul malcapitato Heidenheim. I padroni di casa riscattano la netta sconfitta subita per 0-3 dalla capolista Bayern Monaco e coronano di gloria una settimana cominciata bene grazie alla vittoria allo stadio De La Luz contro il Benfica per 1-0 in Champions League. La classifica dice ora per loro quarto posto con venti punti. Gli ospiti non danno seguito al pareggio interno con l’Eintracht Francoforte per 1-1 che sembrava avere dato loro una scossa e restano, con soli cinque punti, a chiudere la porta della graduatoria in coabitazione con il Mainz. Al 2′ l’ex Roma e Sampdoria Schick riceve un filtrante su azione di contropiede e realizza l’1-0. Al minuto 16 è già raddoppio per merito di Hofmann che sfrutta nel modo migliore un lancio dalla sinistra. Al 22′ ancora Schick si regala la doppietta personale siglando il 3-0 dopo avere approfittato di un’ingenuità difensiva ospite su un lancio dalla fascia destra. Al 27′ è Poku a siglare il poker con una deviazione al volo su assist dalla destra. Al minuto 46 Maza, in spaccata, firma il 5-0 raccogliendo un passaggio dalle retrovie. Quest’ultimo griffa anche il 6-0 al minuto 8 della seconda frazione entrando in area di prepotenza e insaccando con un forte tiro.

AMBURGO- BORUSSIA DORTMUND 1-1

Stava già accarezzando il sogno della vittoria ma, in pieno recupero, lo ha visto svanire, Il Borussia Dortmund si deve accontentare di una divisione della posta con il punteggio di 1-1 nella tana del caparbio Amburgo. I gialloneri sono terzi a quota ventuno a sette lunghezze dal Bayern Monaco capolista e una soltanto dall’RB Lipsia secondo e riscattano in parte l’ubriacante 1-4 patito dal Manchester City in Champions League a inizio settimana. L’Amburgo è tredicesimo a quota nove con il Borussia Monchengladbach e anch’esso riscatta in parte il netto 1-4 incassato sul campo del Colonia lo scorso turno. Al 19′ della ripresa, con un tiro dal limite, Chukwuemeka porta in vantaggio i gialloneri. Al minuto 49, quarto di recupero, l’Amburgo pareggia grazie a un’incornata di Konigsdorfer su cross dalla sinistra.

UNION BERLINO- BAYERN MONACO 2-2

Sorpresa, il Bayern Monaco si può bloccare, anche se solo parzialmente e con un pareggio. Imponendogli il 2-2 sul suo campo, l’Union Berlino è la prima squadra a impedire ai bavaresi di incassare la posta piena dopo nove successi consecutivi. Gli ospiti restano comunque sempre in testa con ventotto punti mentre l’Union Berlino è decima a quota dodici dopo il secondo segno ics di fila e con una vittoria assente ormai da tre turni. Al 10′ l’Union Berlino si vede annullare un gol da distanza ravvicinata. Al 28′ è invece regolarissima la rete che consente a Doekhi, sugli sviluppi di un corner dalla destra, di portare in vantaggio i padroni di casa. Al 38′ Luis Diaz, con un tiro da posizione quasi impossibile sulla linea di fondo, porta i bavaresi in parità. Al 38′ della ripresa ancora Doekhi, sugli sviluppi di una punizione, porta in vantaggio i berlinesi. Sembra fatta per i padroni di casa ma, al 45′, Kane porta il Bayern al pareggio in extremis di testa su lancio dalle retrovie. Il Bayern Monaco corona così un’ottima settimana in cui si è “permesso” di superare in Champions League al Parco dei Principi il Paris Saint Germain detentore della competizione con il punteggio di 2-1.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH- COLONIA 3-1

Prima il St Pauli, ora il Colonia. Prosegue l’operazione rinascita del Borussia Monchengladbach che supera sul campo amico i renani per 3-1 e si lascia sempre più alle spalle l’ultimo posto in classifica in cui ha a lungo dimorato occupando il dodicesimo posto con nove punti. Il Colonia non bissa invece la netta affermazione contro l’Amburgo e resta nono a quota quattordici. Dopo avere fallito un calcio di rigore, i padroni di casa si portano in vantaggio al minuto 48 con Sander dopo un batti e ribatti in area ospite. Al 16′ della ripresa Diks, su calcio di rigore, porta il Borussia Monchengladbach sul 2-0, Tre minuti dopo Tabakovic sigla il 3-0 finalizzando al meglio un’azione di contropiede. Il gol della bandiera dei renani è firmato da Waldschmidt al 47′ su calcio di rigore.