Manita Bayern allo Stoccarda, crolla il Leverkusen. Il Lipsia ne fa 6

MAINZ- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0-1

E con questo fanno cinque. Il Borussia Monchengladbach si impone per 1-0 sul campo del Mainz fanalino di coda e allarga la famiglia dei suoi risultati utili di fila riscattando l’eliminazione dalla Coppa di Germania per mano del St Pauli in casa (1-2) e portandosi al nono posto con sedici punti. I padroni di casa sono sempre ultimi a quota sei dopo il secondo stop di fila e cercheranno riscatto nella sfida di Conference League di giovedì 11 dicembre alle 21 sul terreno dei polacchi del Lech Poznan. Il gol partita è scaturito al minuto 13 della ripresa da un’autorete di Da Costa.

COLONIA- ST PAULI 1-1

Stava già pregustando la vittoria quando, in pieno recupero, si è fatto raggiungere. Contro il St Pauli il Colonia si deve accontentare di un pareggio per 1-1. I renani sono al secondo segno ics di fila e sono ottavi con sedici punti. Gli ospiti, che sono reduci dal passaggio del turno in Coppa di Germania grazie al 2-1 rifilato al Borussia Monchengladbach, sono penultimi a quota otto ma tornano almeno a muovere la classifica dopo nove turni a vuoto. Renani in vantaggio al 6′ della ripresa con El Mala su suggerimento di Waldschmidt. Gli amburghesi la riprendono al 50′ grazie a Jones che sfrutta un passaggio di Sinani.

WOLFSBURG- UNION BERLINO 3-1

La vittoria casalinga gli mancava addirittura dal 14 gennaio scorso quando sconfisse per 5-1 il Borussia Monchengladbach. Il Wolsfburg torna ad assaporare la gioia della posta piena davanti al pubblico amico imponendosi per 3-1 sull’Union Berlino e salendo al quattordicesimo posto con 12 punti, Al secondo stop di fila e reduci anche dall’uscita di scena in Coppa di Germania con il 2-3 patito in casa dal Bayern Monaco, gli ospiti restano dodicesimi a quota quindici. Padroni di casa in vantaggio al minuto 10 con Wimmer su imbeccata di Amoura. Quest’ultimo raddoppia alla mezz’ora su suggerimento di Kumbedi. Al 14′ della ripresa Majer, su assist di Eriksen, sigla il 3-0. Al 23′ Nsoki ottiene soltanto l’effetto di accorciare le distanze per gli ospiti.

AUGSBURG- BAYER LEVERKUSEN 2-0

Dopo l’Amburgo, il Bayer Leverkusen. L’Augsburg aggiunge un’altra tacca ai suoi successi interni di fila superando per 2-0 la squadra di Kasper Hjulmand e fa respirare un po’ la sua classifica salendo al tredicesimo posto con 13 punti. Gli ospiti subiscono invece la seconda sconfitta consecutiva dopo quella casalinga con il Borussia Dortmund con cui si sono rifatti poi in Coppa di Germania estromettendolo con il punteggio di 1-0. Il Bayer Leverkusen cercherà ora riscatto in Champions League dove mercoledì 10 dicembre alle 21 affronterà gli inglesi del Newcastle. Al 6′ i padroni di casa segnano con Giannoulis su imbeccata di Schlotterbeck. Al 28′ arriva il raddoppio di Kade su assist di Giannoulis. Al 43′ il Bayer Leverkusen potrebbe accorciare le distanze ma la conclusione di Schick sbatte contro i legni.

HEIDENHEIM- FRIBURGO 2-1

Secondo successo interno di fila per l’Heidenheim che piega il Friburgo per 2-1 e compie un altro passo avanti nella direzione di una classifica sicura. La squadra di Frank Schmidt è ora terzultima con 11 punti e al momento fuori dalla zona retrocessione pur se a rischio playoff con la seconda classificata della serie B teutonica. Il Friburgo non riesce a ritagliarsi il secondo sorriso dopo quello di Coppa di Germania grazie al 2-0 con l’Sv Darmstadt 98 e resta nono con sedici punti. La squadra di Julian Schuster sarà adesso impegnata giovedì 11 dicembre alle 21 in casa in Europa League contro gli austriaci dell’Rb Salzburg. Al 40′ Manzambi illude gli ospiti segnando su assist di Treu. L’Heidenheim pareggia al 14′ della ripresa con Mainka su suggerimento di Busch. Al 49′, quando la partita sembra già incamminata verso la divisione della posta, Schimmer sigla il definitivo 2-1 dei locali capovolgendo l’esito della contesa.

STOCCARDA- BAYERN MONACO 0-5

Dodicesima vittoria in tredici partite, Se non è un record poco ci manca. Il Bayern Monaco stravince sul campo dello Stoccarda per 5-0 e conserva testa della classifica con 37 punti e nove sull’Rb Lipsia e imbattibilità stagionale. Dopo la conquista della qualificazione in Coppa di Germania con il 3-2 nella tana dell’Union Berlino, i bavaresi si apprestano ora ad affrontare l’impegno di Champions League di martedì 9 dicembre alle 18.45 contro i lusitani dello Sporting Lisbona. Lo Stoccarda, rimasto in dieci per l’espulsione di Assegnon al 36′ della ripresa, subisce la seconda sconfitta consecutiva, non raccoglie il secondo sorriso dopo il passaggio del turno in Coppa di Germania grazie al 2-0 contro il Vfl Bochum e cerca riscatto in Europa League nella gara che, giovedì 11 dicembre alle 18.45, lo opporrà sul campo amico agli israeliani del Maccabi Tel Aviv. All’11’ Laimer, con un diagonale, segna l’1-0. Al 21′ della ripresa Kane, con un tiro dal limite, raddoppia. Al 33′ Stanisic, dal limite e con la complicità di una papera del portiere locale Nubel, realizza il 3-0. Kane, prima su rigore al 37′ e poi da distanza ravvicinata su assist dalla destra al 43′, sigla la sua tripletta personale e il definitivo 5-0.

RB LIPSIA- EINTRACHT FRANCOFORTE 6-0

Vittoria tennistica dell’RB Lipsia contro l’Eintracht Francoforte. Il 6-0 consente ai padroni di casa di essere la maggiore antagonista del Bayern Monaco con il secondo posto con 29 punti a otto lunghezze dai bavaresi. In più, la squadra di Ole Werner è reduce da un passaggio del turno in Coppa di Germania grazie al 3-1 contro il Magdeburgo. L’Eintracht subisce il secondo stop delle ultime tre gare ed è settimo a quota 21. La squadra di Dino Toppmoller cercherà riscatto martedì 9 dicembre alle 21 sul campo del Barcellona in Champions League. Rb Lipsia avanti al 5′ con Harder su assist di Baumgartner. Al 31′ quest’ultimo si vede restituire da Harder il favore per la rete del raddoppio. Al 2′ della ripresa Diomane segna il 3-0 e realizza il poker su assist di Baumgartner. Al 17′ Raum trasforma il rigore del 5-0 e ancora Diomande, al minuto 20, su assist di Seiwald, segna il definitivo 6-0.