Manita Gladbach. Passo falso dello Stoccarda. Il Bayern vince al 90+1′

Dopo un mese inoltrato e una posizione in classifica tutt’altro che tranquilla, il Borussia Monchengladbach torna al successo, battuto 5-2 il Bochum. Al Borussia-Park tra le 7 reti complessive e ben 2 gol annullati dal var è successo di tutto. A provare ad accendere subito la partita iniziando con il piede giusto è il Bochum con il lampo al 4′ di Bernardo poi però non convalidato per un fallo di mano. E dopo aver rischiato di iniziare la partita già in salita, il Gladbach alla prima mezz’ora di gioco trova prima il vantaggio con N. Ngoumou e poi subito il raddoppio con J. Weigl su rigore. Al 44′ prova poi a chiudere definitivamente i conti con F. Neuhaus ma il var interviene ancora una volta per annullare il 3-0 a causa di un fallo non visto e poi successivamente giudicato irregolare. Nel secondo tempo al 72′ arriva il tris con R. Reitz. Dall’altro lato il Bochum nell’ultimo quarto d’ora tenta di riaprire il risultato con O. Hofmann ma nel giro di 3 minuti si trova nuovamente sotto di 3 gol con J. Siebatcheu che cala il poker. Ed in seguito all’inutile rete all’88’ degli avversari, i padroni di casa sanciscono il 5-2 finale con F. Honorat. Respira così il Borussia che con questa vittoria aggancia il Bochum e si allontana dalla zona rossa.

L’Union Berlino prima la ribalta in 180 secondi e poi si fa beffare a 20 dal termine. Allo Stadion An der Alten Forsterei finisce 2-2 contro l’Heidenheim. All’1-0 iniziale degli ospiti targato da N. Dovedan con un missile dal limite, risponde la formazione di Berlino prima con R. Gosens e poi con A. Schafer che completa la rimonta negli ultimi minuti dei primi 45′ compreso recupero. L’ex squadra di Bonucci non riesce però a tenersi stretto il 2-1 e al 71′ arriva il pari degli avversari con un pallonetto di Jan-Nilklas Beste. I “ferrai” così dopo due vittorie di fila sono costretti a fermarsi.

Pareggiano 1-1 Stoccarda-Colonia e Brema Darmstadt. Nonostante una vittoria sulla carta abbordabile, lo Stoccarda tra le mura casalinghe non riesce a superare il Colonia terzultimo. Solo un possesso palla sterile per gli uomini di S. Hoeness che si dimostrano poco incisivi sotto porta. Dopo un primo tempo tutto fuorchè entusiasmante con una sola occasione creata da J. Vagnoman dove S. Guirassy per le qualità sfoggiate durante l’arco della stagione poteva fare sicuramente meglio, la gara entra nel vivo nella seconda parte con la fiammata di E. Millot al 53′ per poi essere però raggiunto dai “caproni” al 62′ con Eric Martel. Successivamente all’1-1 lo Stoccarda inoltre al 85′ rischia anche di perderla per un errore del suo difensore non sfruttato per sua fortuna dal Colonia con F. Alidou. E se da una parte lo Stoccarda con un solo punto spreca l’opportunità di avvicinarsi al Bayern secondo in classifica, la formazione di T. Schultz spreca la chance di uscire dalla zona pericolosa ed accorciare il distacco dall’Augsburg.

In quel di Brema si decide tutto nel primo tempo. All’autorete di C. Zimmerann al 8′, il Darmstadt reagisce al 33′ con J. Justvan. Negli ultimi minuti della ripresa i neopromossi ultimi al 18° posto hanno provato per ben due volte a strappare i 3 punti ma entrambe le volte si sono visti annullare i gol prima per fuorigioco al 78′ e poi allo scadere al 90+7′ per fallo di mano. Niente da fare quindi per il povero Darmstadt che nonostante il disperato tentativo di aggrapparsi ad uno spiraglio di luce, la salvezza sembra sempre più lontana. Le due reti annullate oltre a rappresentare in pieno la stagione degli undici allenati dal tecnico T. Lieberknecht, sanciscono probabilmente in anticipo la retrocessione. I “Bianco-Verdi” invece con un passo alla volta stanno avanzando pian piano verso l’Europa che al momento in attesa del risultato dell’Eintracht dista 3 punti.

Il Bayern Monaco vince 2-1 contro il Lipsia e ritorna a respirare dopo 3 sconfitte tra campionato e coppa. In seguito alle tre occasioni costruite da Kane e Sane ma non capitalizzate, i bavaresi si portano avanti al 56′ con l’inglese ex Tottenham. Al 70′ però arriva l’1-1 del Lipsia con il tiro deviato di B. Sesko che sorprende l’estremo difensore M. Neuer. Al 87′ il tecnico M. Rose cambia X. Simons per l’ex Napoli E. Elmas e al 90+1′ arriva la doppietta di H. Kane che in acrobazia batte ancora una volta J. Blaswich salendo così a 27 gol in campionato su 23 partite giocate. Resta quinto a quota 40 il Lipsia che rischia di allontanarsi dal Dortmund quarto nel caso in cui le “vespe” battessero l’Hoffenheim.