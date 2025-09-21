Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Martinelli risponde al solito Haaland, frenata Newcastle

Nelle gare della domenica della 5^ giornata di Premier League Martinelli riprende il City al fotofinish: al 93’ minuto, infatti, pareggia dopo il vantaggio realizzato dal solito Haaland dopo 9 minuti. Anche le altre due gare, Sunderland-Aston Villa e Bournemouth-Newcastle, finiscono con un pari.

Set 21, 20252 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 18: Erling Haaland of Manchester City celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Manchester City and SSC Napoli at City of Manchester Stadium on September 18, 2025 in Manchester, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

Termina 1-1 il big match della 5^ giornata di Premier League tra l’Arsenal e il Manchester City. La squadra di Guardiola va in vantaggio con il solito Haaland, su assist di Reijnders, dopo 9 minuti, ma Martinelli pareggia per i Gunners al fotofinish, al  93’ minuto: Donnarumma incassa quindi il suo primo gol in maglia Citizens, dopo due clean sheet tra United (in campionato) e Napoli (in Champions League). L’Aston Villa pareggia 1-1 a Sunderland, il Newcastle 0-0 a Bournemouth.

BOURNEMOUTH-NEWCASTLE 0-0

Il Newcastle di Howe fa visita al Bournemouth di Iraola, una delle squadre più in forma in questo avvio di Premier League. Al Vitality Stadium le Cherries vanno a segno con Brooks al quarto d’ora, ma la rete del gallese viene annullata per una posizione di fuorigioco. Il primo tempo si conclude allora sullo 0-0, risultato che si conferma poi invariato anche al termine dei novanta minuti. Né il Bournemouth né il Newcastle riesce infatti a prevalere, con l’ex Roma Kluivert che si vede parare un interessante calcio di punizione allo scadere da Pope. Le Cherries salgono allora a 10 punti, i Magpies (con gli ex Milan Tonali e Thiaw in campo) a 6.

SUNDERLAND-ASTON VILLA 1-1

Il Sunderland di Le Bris accoglie allo Stadium of Light l’Aston Villa di Emery, prossimo avversario del Bologna in Europa League (giovedì 25 settembre). Le prime battute di gara non regalano grosse emozioni, con Roefs che si fa trovare pronto al 27’ minuto su un tiro improvviso di Guessand. Passano poco meno di dieci minuti e i Black Cats si ritrovano però in dieci uomini. Reinildo si rende infatti protagonista di un folle fallo di reazione, scalciando Cash da terra e rimediando un rosso diretto. L’inferiorità numerica non toglie però coraggio al Sunderland, che al 52’ minuto colpisce una traversa con Alderete. Finisce invece in rete il destro sfoderato da Cash al 67’ minuto: il tiro del terzino polacco assume una traiettoria strana e beffa Roefs, portando il Villa sull’1-0. Nemmeno lo svantaggio mette però al tappeto i padroni di casa, che al 75’ minuto pareggiano infatti con Isidor, per la gioia dei Mackems. Il triplice fischio dell’arbitro ufficializza allora l’1-1 finale, risultato che porta il Sunderland a 8 punti e l’Aston Villa a 3.

ARSENAL-MANCHESTER CITY 1-1

Nell’ultima gara in programma, quella delle 17.30, si gioca il big match della 5^ giornata di Premier League. Sulle panchine ci sono allievo contro maestro. L’Emirates di Londra è teatro della sfida tra l’Arsenal di Arteta e il Manchester City di Guardiola, match che vede titolari in campo due dei talenti migliori che il calcio italiano può attualmente offrire: Calafiori da una parte, Donnarumma dall’altra. A prendersi tutti i riflettori al 9’ minuto sono però Reijnders e Haaland. L’ex Milan offre infatti un bel pallone in profondità e il norvegese trafigge Raya, siglando il suo sesto gol in questa Premier League e permettendo al City di salire sull’1-0, al termine di una grande azione in ripartenza. L’Arsenal fatica a trovare la solita fluidità di gioco, ma nel recupero del primo tempo riesce comunque a ritagliarsi una chance con Madueke: Donnarumma è però attento e non si lascia sorprendere sul proprio palo. Sempre il portiere azzurro mura poi il destro di Eze in apertura di ripresa, mentre Raya nega la doppietta a Haaland dalla parte opposta al 57’ minuto. Sembra fatta per il City e, invece, Martinelli trova il guizzo per pareggiare il match al 93’ minuto: il brasiliano supera l’uscita di Donnarumma con un dolcissimo pallonetto d’esterno destro e infligge all’ex Psg il suo primo gol in maglia Citizens. La partita termina quindi 1-1, risultato che porta l’Arsenal a 10 punti (a -5 dal Liverpool capolista) e il City a 7.

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

