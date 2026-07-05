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Mondiali 2026

Mbappé porta la Francia ai quarti: un rigore stende il Paraguay

Dopo il miracolo contro la Germania, il Paraguay si arrende di fronte alla Francia di Deschamps. Decisivo il gol di Mbappé dal dischetto

Lug 5, 20261 Lettura
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 09: Kylian Mbappe of France celebrates scoring his team's first goal from the penalty-spot during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between France and Iceland at Parc des Princes on September 09, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Francia torna protagonista in questo Mondiale 2026, ma questa volta non è sorprendente e né “abbondante” in termini di risultato come accaduto contro la Svezia e non solo. Di fronte questa volta si è presentata infatti una delle sorprese di questo torneo, ovvero il Paraguay di Sanabria, che ha superato i sedicesimi battendo la Germania ai calci di rigore dopo una lunga serie alla lotteria.

La Francia strappa il pass per i quarti, al Paraguay resta un ottimo percorso

La sfida si trasforma semplicemente in un monologo francese, con l’unica occasione dei paraguaiani avvenuta poco prima del 90’, con un tiro da fuori area del centrocampista Maurício Prado (attualmente di proprietà del Palmeiras).

Il minuto decisivo arriva al 66’ con una revisione al VAR del direttore di gara, che assegna un calcio di rigore dopo un contrasto che ha coinvolto l’esterno del PSG Doué (caduto dopo un contatto in area di rigore). Il penalty è stato realizzato dal solito numero 10 Kylian Mbappé, il quale è riuscito a spiazzare l’estremo difensore avversario Gill dopo una finta.

Il Ct francese può non essere comunque soddisfatto dei suoi a causa delle tante opportunità non concretizzate per rendere il risultato più ampio, cercando magari di gestire la partita negli ultimi minuti, ma la qualificazione fa tutta la differenza del mondo, indipendentemente dal modo di giocare e di stare in campo nell’arco dei 90’.

D’altra parte i biancorossi escono comunque a testa alta nonostante l’eliminazione, perché l’impresa contro i tedeschi non si può dimenticare, e perdere solo di misura contro uno degli attacchi più forti in questo campionato del Mondo non deve mai essere scontato. L’amarezza per non aver allungato il match oltre i tempi regolamentari c’è ed è normale, ma il Ct Alfaro non può rimproverargli nulla per quanto fatto vedere sul terreno di gioco in questo periodo breve, ma allo stesso tempo sorprendente del Mondiale 2026.

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