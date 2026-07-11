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Mondiali 2026

Merino, l’uomo della provvidenza: Spagna in semifinale! Belgio ko 2-1

Belgio battuto nel finale: ancora un gol decisivo del centrocampista. Gli iberici affronteranno la Francia

Lug 11, 20261 Lettura
GELSENKIRCHEN, GERMANY - JUNE 20: Spain players celebrate after Riccardo Calafiori of Italy (not pictured) scores a own goal during the UEFA EURO 2024 group stage match between Spain and Italy at Arena AufSchalke on June 20, 2024 in Gelsenkirchen, Germany. (Photo by Matt McNulty - UEFA/UEFA via Getty Images)

Ormai è ufficiale: i destini della Spagna passano per i piedi di Mikel Merino. Il gol con la Germania a Euro 2024, quello oltre il 90′ agli ottavi di questi Mondiali che ha eliminato il Portogallo e messo fine alla storia Mundial di CR7, adesso la rete che spinge la Roja in semifinale a spese del Belgio. Di certezze ne esistono poche, ma una è senz’altro rappresentata dalla capacità del centrocampista dell’Arsenal di manifestarsi al posto giusto al momento giusto.

La sua rete a 3′ dal novantesimo, agevolata da un Lammens non all’altezza della situazione ha confinato ai quarti di finale la scalata del generoso ma eternamente incompiuto Belgio di Rudi Garcia, che pure aveva ben messo in campo la sua nazionale. I belgi hanno pagato caro, col senno di poi, l’infortunio di Courtois avvenuto nella ripresa. Nel primo tempo, infatti, le trame spagnole trovavano ben pochi sbocchi e Yamal non andava al di là di qualche sporadica giocata. L’idea di Garcia di contrapporre alle fitte trame iberiche un centrocampo e una trequarti molto tecnica, con De Ketelaere falso nueve come terminale offensivo, è parsa azzeccata e il vantaggio spagnolo firmato da Fabian Ruiz alla mezz’ora sembrava un castigo eccessivo per i belgi. A riequilibrare la contesa sul finale della prima frazione ci pensava proprio De Ketelaere, che da centravanti consumato beffava la difesa spagnola sul cross da destra di Castagne insaccando di testa e frantumando l’imbattibilità record di Unai Simon, che non aveva ancora subito gol in questi Mondiali. Un pari giusto, che rispecchia l’andamento sostanzialmente equilibrato del primo tempo.

Nella ripresa, gli inserimenti di Pedri e Ferran Torres per Baena e Fabian Ruiz conferivano un po’ più di freschezza agli uomini di De La Fuente. Courtois però sbarra la strada a Oyarzabal e, se è vero che il Belgio rinuncia troppo all’offensiva ripiegando eccessivamente, altrettanto evidente è la sterilità delle Furie Rosse, alle quali sembra mancare il cambio di passo decisivo. Un problema muscolare mette fuori causa Courtois, che esce dal campo in lacrime. Al suo posto entra Lammens e per il Belgio sarà un cambio nefasto. All’86’ la svolta: Merino sostituisce Dani Olmo e dopo due minuti scarsi il centrocampista approfitta di una respinta difettosa del portiere del Manchester United su un tiro da fuori di Cubarsì per spedire la Spagna in semifinale. Contro la Francia però – soprattutto questa Francia – servirà ben altra Spagna.

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