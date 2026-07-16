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Mondiali 2026

Messi da leggenda: due assist, record storico e Argentina in finale

Il capitano dell’Albiceleste firma un’altra prestazione straordinaria contro l’Inghilterra e trascina la Selección all’ultimo atto del Mondiale, dove sfiderà la Spagna per difendere il titolo.

Lug 16, 20262 Lettura
IPA85771399 - June 16, 2026, Kansas City, UNITED STATES: 260616 Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 football match between Argentina and Algeria on June 16, 2026 in Kansas City. .Photo: Joel Marklund / BILDBYRÃ…N / kod JM / JM0825.bbeng fotboll football soccer fotball vm fotbolls-vm fotball-vm fotbolls-vm 2026 fifa world cup 2026 argentina algeria algeriet jubel (Credit Image: © Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press)

L’Argentina è ancora una volta in finale della Coppa del Mondo e, come spesso accade negli ultimi anni, il protagonista porta il nome di Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha guidato la Selección al successo anche contro l’Inghilterra con una prestazione totale, impreziosita da due assist e da una serie di numeri destinati a entrare nella storia del torneo. Per il capitano dell’Albiceleste sarà la terza finale mondiale della carriera: domenica, contro la Spagna, andrà a caccia del secondo titolo consecutivo.

La risposta del campione

Il destino sembra aver scritto un copione speciale. A quasi diciannove anni da quella celebre fotografia che ritrae un giovanissimo Lamine Yamal tra le braccia di Lionel Messi, i due si ritroveranno uno di fronte all’altro nella finale della Coppa del Mondo. Un passaggio di consegne simbolico che rende ancora più affascinante la sfida.

Contro l’Inghilterra, però, Messi ha dimostrato di essere ancora il punto di riferimento assoluto dell’Argentina. Dopo il vantaggio inglese firmato dal nuovo acquisto del Barcellona e con gli avversari capaci di mantenere appena il 21% del possesso palla, la squadra di Lionel Scaloni ha reagito con personalità, affidandosi ancora una volta al proprio leader. Il numero 10 ha preso per mano la Selección, orchestrando la rimonta con qualità, visione di gioco e una leadership senza eguali.

Numeri da record

A 39 anni, Messi continua a riscrivere la storia del calcio mondiale. Contro l’Inghilterra ha completato 9 dribbling e servito 2 assist in una sola partita, un’impresa mai registrata da quando Opta raccoglie i dati del Mondiale, dal 1966.

La sua influenza è emersa in ogni statistica: 12 duelli a terra vinti, 2 grandi occasioni create, 4 passaggi chiave e 7 tocchi nell’area avversaria, confermando una presenza costante in ogni zona del campo.

Grazie ai due assist, Messi è diventato il primo giocatore dai tempi di Gerd Müller nel 1970 a essere coinvolto in 12 gol in una singola edizione della Coppa del Mondo, frutto di 8 reti e 4 assist. Inoltre, ha partecipato direttamente a un gol in 11 partite mondiali consecutive, totalizzando 13 gol e 5 assist in questa straordinaria serie.

Il capitano argentino è salito anche a 12 assist complessivi ai Mondiali, di cui 10 nella fase a eliminazione diretta: nessun calciatore, dal 1966, aveva mai superato quota otto nelle gare della fase finale. A certificare la sua superiorità c’è anche un altro dato impressionante: con 0,86 expected assist (xA), Messi ha prodotto da solo più occasioni potenziali dell’intera Inghilterra, confermando ancora una volta di essere il motore offensivo dell’Albiceleste.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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