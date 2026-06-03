Mondiale 2026, il calendario completo. Date, orari e città ospitanti

L’attesa è ormai agli sgoccioli per la Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Sarà un’edizione storica sotto molti aspetti: per la prima volta parteciperanno 48 nazionali e il torneo si svolgerà in tre Paesi differenti, riportando inoltre la competizione nel tradizionale calendario estivo dopo l’eccezione del Qatar 2022. L’Argentina si presenta da campione in carica, mentre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono pronti a vivere un nuovo capitolo della loro leggendaria rivalità.
Un mondiale senza precedenti
La rassegna iridata del 2026 rappresenta una svolta epocale per il calcio mondiale. Saranno 16 le città ospitanti, con undici sedi negli Stati Uniti, tre in Messico e due in Canada. Il match inaugurale si giocherà a Città del Messico, dove i padroni di casa affronteranno il Sudafrica, mentre la finalissima andrà in scena a New York. Grande attenzione sui protagonisti più attesi. L’Argentina difenderà il titolo conquistato in Qatar, guidata ancora da Lionel Messi, alla sua sesta partecipazione mondiale. Dall’altra parte, anche Cristiano Ronaldo si prepara a vivere il suo sesto Mondiale con il Portogallo, che sogna il primo trionfo della propria storia. Tra le stelle più rappresentative figurano inoltre Luka Modric con la Croazia, Ousmane Dembélé con la Francia e Rodri, leader della Spagna candidata a un ruolo da protagonista nella corsa al titolo.
Mondiali 2026: calendario completo e programma delle partite · Calcio
Di seguito, il calendario delle partite della Coppa del mondo FIFA 2026 di calcio maschile.
Tutti gli orari in ore italiane
Fase a gironi
Giovedì 11 giugno
- Messico – Sudafrica (gruppo A, ore 21:00)
Venerdì 12 giugno
- Repubblica di Corea – Cechia (gruppo A, ore 04:00)
- Canada – Bosnia ed Erzegovina (gruppo B, ore 21:00)
Sabato 13 giugno
- Stati Uniti – Paraguay (gruppo D, ore 03:00)
- Qatar – Svizzera (gruppo B, ore 21:00)
Domenica 14 giugno
- Brasile – Marocco (gruppo C, ore 00:00)
- Haiti – Scozia (gruppo C, ore 03:00)
- Australia – Türkiye (gruppo D, ore 06:00)
- Germania – Curaçao (gruppo E, ore 19:00)
- Paesi Bassi – Giappone (gruppo F, ore 22:00)
Lunedì 15 giugno
- Costa d’Avorio – Ecuador (gruppo E, ore 01:00)
- Svezia – Tunisia (gruppo F, ore 04:00)
- Spagna – Capo Verde (gruppo H, ore 18:00)
- Belgio – Egitto (gruppo G, ore 21:00)
Martedì 16 giugno
- Arabia Saudita – Uruguay (gruppo H, ore 00:00)
- Iran – Nuova Zelanda (gruppo G, ore 03:00)
- Francia – Senegal (gruppo I, ore 21:00)
Mercoledì 17 giugno
- Iraq – Norvegia (gruppo I, ore 00:00)
- Argentina – Algeria (gruppo J, ore 03:00)
- Austria – Giordania (gruppo J, ore 06:00)
- Portogallo – Repubblica Democratica del Congo (gruppo K, ore 19:00)
- Inghilterra – Croazia (gruppo L, ore 22:00)
Giovedì 18 giugno
- Ghana – Panama (gruppo L, ore 01:00)
- Uzbekistan – Colombia (gruppo K, ore 04:00)
- Cechia – Sudafrica (gruppo A, ore 18:00)
- Svizzera – Bosnia ed Erzegovina (gruppo B, ore 21:00)
Venerdì 19 giugno
- Canada – Qatar (gruppo B, ore 00:00)
- Messico – Repubblica di Corea (gruppo A, ore 03:00)
- Stati Uniti – Australia (gruppo D, ore 21:00)
Sabato 20 giugno
- Scozia – Marocco (gruppo C, ore 00:00)
- Brasile – Haiti (gruppo C, ore 02:30)
- Türkiye – Paraguay (gruppo D, ore 05:00)
- Paesi Bassi – Svezia (gruppo F, ore 19:00)
- Germania – Costa d’Avorio (gruppo E, ore 22:00)
Domenica 21 giugno
- Ecuador – Curaçao (gruppo E, ore 02:00)
- Tunisia – Giappone (gruppo F, ore 06:00)
- Spagna – Arabia Saudita (gruppo H, ore 18:00)
- Belgio – Iran (gruppo G, ore 21:00)
Lunedì 22 giugno
- Uruguay – Capo Verde (gruppo H, ore 00:00)
- Nuova Zelanda – Egitto (gruppo G, ore 03:00)
- Argentina – Austria (gruppo J, ore 19:00)
- Francia – Iraq (gruppo I, ore 23:00)
Martedì 23 giugno
- Norvegia – Senegal (gruppo I, ore 02:00)
- Giordania – Algeria (gruppo J, ore 05:00)
- Portogallo – Uzbekistan (gruppo K, ore 19:00)
- Inghilterra – Ghana (gruppo L, ore 22:00)
Mercoledì 24 giugno
- Panama – Croazia (gruppo L, ore 01:00)
- Colombia – Repubblica Democratica del Congo (gruppo K, ore 04:00)
- Svizzera – Canada (gruppo B, ore 21:00)
- Bosnia ed Erzegovina – Qatar (gruppo B, ore 21:00)
Giovedì 25 giugno
- Marocco – Haiti (gruppo C, ore 00:00)
- Scozia – Brasile (gruppo C, ore 00:00)
- Sudafrica – Repubblica di Corea (gruppo A, ore 03:00)
- Cechia – Messico (gruppo A, ore 03:00)
- Curaçao – Costa d’Avorio (gruppo E, ore 22:00)
- Ecuador – Germania (gruppo E, ore 22:00)
Venerdì 26 giugno
- Tunisia – Paesi Bassi (gruppo F, ore 01:00)
- Giappone – Svezia (gruppo F, ore 01:00)
- Türkiye – Stati Uniti (gruppo D, ore 04:00)
- Paraguay – Australia (gruppo D, ore 04:00)
- Norvegia – Francia (gruppo I, ore 21:00)
- Senegal – Iraq (gruppo I, ore 21:00)
Sabato 27 giugno
- Capo Verde – Arabia Saudita (gruppo H, ore 02:00)
- Uruguay – Spagna (gruppo H, ore 02:00)
- Nuova Zelanda – Belgio (gruppo G, ore 05:00)
- Egitto – Iran (gruppo G, ore 05:00)
- Panama – Inghilterra (gruppo L, ore 23:00)
- Croazia – Ghana (gruppo L, ore 23:00)
Domenica 28 giugno
- Colombia – Portogallo (gruppo K, ore 01:30)
- Repubblica Democratica del Congo – Uzbekistan (gruppo K, ore 01:30)
- Algeria – Austria (gruppo J, ore 04:00)
- Giordania – Argentina (gruppo J, ore 04:00)
Fase ad eliminazione diretta
Domenica 28 giugno
- Sedicesimi di finale, 2ª A vs 2ª B (ore 21:00)
Lunedì 29 giugno
- Sedicesimi di finale, 1ª C vs 2ª F (ore 19:00)
- Sedicesimi di finale, 1ª E vs 3ª A/B/C/D/F (ore 22:30)
Martedì 30 giugno
- Sedicesimi di finale, 1ª F vs 2ª C (ore 03:00)
- Sedicesimi di finale, 2ª E vs 2ª I (ore 19:00)
- Sedicesimi di finale, 1ª I vs 3ª C/D/F/G/H (ore 23:00)
Mercoledì 1° luglio
- Sedicesimi di finale, 1ª A vs 3ª C/E/F/H/I (ore 03:00)
- Sedicesimi di finale, 1ª L vs 3ª E/H/I/J/K (ore 18:00)
- Sedicesimi di finale, 1ª G vs 3ª A/E/H/I/J (ore 22:00)
Giovedì 2 luglio
- Sedicesimi di finale, 1ª D vs 3ª B/E/F/I/J (ore 02:00)
- Sedicesimi di finale, 1ª H vs 2ª J (ore 21:00)
Venerdì 3 luglio
- Sedicesimi di finale, 2ª K vs 2ª L (ore 01:00)
- Sedicesimi di finale, 1ª B vs 3ª E/F/G/I/J (ore 05:00)
- Sedicesimi di finale, 2ª D vs Gª L (ore 20:00)
Sabato 4 luglio
- Sedicesimi di finale, 1ª J vs 2ª H (ore 00:00)
- Sedicesimi di finale, 1ª K vs 3ª D/E/I/J/L (ore 03:30)
- Ottavi di finale (ore 19:00)
- Ottavi di finale (ore 23:00)
Domenica 5 luglio
- Ottavi di finale (ore 22:00)
Lunedì 6 luglio
- Ottavi di finale (ore 02:00)
- Ottavi di finale (ore 21:00)
Martedì 7 luglio
- Ottavi di finale (ore 02:00)
- Ottavi di finale (ore 18:00)
- Ottavi di finale (ore 22:00)
Giovedì 9 luglio
- Quarti di finale (ore 22:00)
Venerdì 10 luglio
- Quarti di finale (ore 21:00)
Sabato 11 luglio
- Quarti di finale (ore 23:00)
Domenica 12 luglio
- Quarti di finale (ore 03:00)
Martedì 14 luglio
- Semifinale (ore 21:00)
Mercoledì 15 luglio
- Semifinale (ore 21:00)
Sabato 18 luglio
- Finale per il terzo posto (ore 23:00)
Domenica 19 luglio
- Finale (ore 21:00)
Il programma può essere soggetto a variazioni
Dove vedere i Mondiali di calcio 2026 in diretta tv e streaming
Tutte le partite della Coppa del mondo FIFA 2026 di calcio maschile sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, in abbonamento. Per quanto riguarda la trasmissione in chiaro, 35 partite del torneo saranno disponibili in diretta tv sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.