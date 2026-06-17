Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mondiali 2026

Mondiali 2026: Anteprima Gruppo K, Ronaldo sfida Cannavaro

L’inizio di questi Mondiali 2026 ha già regalato le prime sorprese, e questa sera inizierà anche il cammino di Cristiano Ronaldo

Giu 17, 20262 Lettura
LEIPZIG, GERMANY - JUNE 18: Cristiano Ronaldo of Portugal applauds the fans after the UEFA EURO 2024 group stage match between Portugal and Czechia at Football Stadium Leipzig on June 18, 2024 in Leipzig, Germany. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

Siamo giunti al momento tanto atteso, ovvero la prima partita ufficiale dell’ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo. Dopo aver già visto in azione Lionel Messi contro l’Algeria, ora è il turno del suo rivale di sempre, con cui ha condiviso gran parte della sua carriera in Spagna nelle principali squadre della Liga, ovvero Real Madrid e Barcellona.

Le partite in programma sono, in ordine cronologico, Portogallo-Repubblica del Congo e Uzbekistan-Colombia. Sulla carta non c’è partita, ma il campionato del Mondo ci insegna che nulla può essere dato per scontato, e anche l’inizio di questa 96ª edizione ne ha dato la conferma.

17/06 – Ore 19:00: Portogallo-Repubblica Democratica Del Congo

Gli occhi di tutto il Mondo probabilmente saranno concentrati sulla partita inaugurale del Portogallo di Cristiano Ronaldo, presente con la propria nazionale dopo aver conquistato il campionato arabo con l’Al-Nassr, strappando il trofeo all’Al-Hilal dei connazionali Cancelo e Neves, ex compagno di squadra Benzema e ex tecnico dell’Inter Simone Inzaghi.

La Seleção arriva a questo Mondiale conquistando ben 13 punti con 20 gol realizzati e 7 subiti, condannando l’Irlanda ai playoff, persi in semifinale contro la Repubblica Ceca di Patrick Schick.

Da seguire anche Conceição e Leão, con quest’ultimo protagonista di una follia commessa in campo in amichevole di qualche settimana fa, con squalifica di una sola giornata. L’esterno della Juventus è pronto per essere uno degli indispensabili della rosa a suon di assist e giocate preziose.

La Repubblica Del Congo fa la storia: il percorso nel dettaglio

D’altro canto la Repubblica Democratica del Congo si è qualificato a 52 anni di distanza dalla prima partecipazione ad un Mondiale, piazzandosi da 2ª classificata valida per le qualificazioni (CAF), per poi vincere semifinale e finale (rispettivamente contro Camerun e Nigeria).

La maggior parte dei componenti della rosa attuale militano in campionati europei (Ligue 1, Premier League, Pro League, LaLiga ecc.) e proprio per questo non va assolutamente sottovalutata, soprattutto considerando le sorprese che regala questo Mondiale.

18/06 – Ore 04:00: Uzbekistan-Colombia

La seconda partita del girone è molto particolare, con l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro pronto a debuttare per la prima volta nella sua storia, grazie ad un bellissimo 2° posto alla terza fase (AFC), che ha permesso ai “lupi bianchi” di strappare il pass per Stati Uniti, Canada e Messico. Tra i calciatori più conosciuti in rosa spiccano Khusanov (difensore del Manchester City) e Shomurodov (attaccante dell’İstanbul Başakşehir, ex Genoa, Roma, Spezia e Cagliari).

Cannavaro, occhio all’entusiasmo: la Colombia è carica!

Ad attenderli ci sarà la Colombia allenata dal Ct argentino Néstor Lorenzo, il quale ha anche un passato in Italia da ex calciatore del Bari nella stagione 1989-1990.

I “Cafeteros” vogliono sorprendere in questo Mondiale, e la rosa è ben organizzata, a partire dal portiere 37enne David Ospina, ex Napoli che detiene il maggior numero di presenze con la propria nazionale (128).

In difesa altre conoscenze del nostro campionato come Lucumí del Bologna e Mina in forza al Cagliari. A guidare l’attacco il solito e instancabile James Rodríguez, il quale parteciperà dunque al suo 3° Mondiale dopo il 2014 in Brasile e il 2018 con l’avventura in Russia.

L’ultimo tassello da non sottovalutare è Luis Díaz del Bayern Monaco, che in questa stagione ha registrato ben 51 presenze in tutte le competizioni, mettendo a referto 26 gol e 23 assist con il club di appartenenza.

0 Shares

Articoli correlati

Mondiali 2026: Messi nella storia, tripletta e record ai Mondiali. Austria ok

Giu 17, 2026

Mondiali 2026: Haaland show al debutto, la Norvegia parte forte

Giu 17, 2026

Mondiali 2026: Mbappé trascina i Bleus, esordio vincente al Mondiale

Giu 17, 2026