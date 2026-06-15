Mondiali 2026: chi sono i bomber più prolifici di sempre?

Il Mondiale 2026 sta procedendo a gonfie vele, la prima giornata non è ancora conclusa completamente ma i primi segnali sono positivi. Tra tatticismo e voglia di far bene c’è già chi ha lasciato il segno gonfiando la rete più degli altri. In testa alla classifica marcatori ci sono ben tre giocatori a quota 2 reti. Kai Havertz della Germania, il quale ha segnato una doppietta contro l’esordiente Curacao; i teutonici hanno vinto 7 a 1 contro l’Onda Blu dimostrando di essere una delle compagini favorite. Folarin Balogun ha siglato ben due gol nel 4 a 1 rifilato dagli Stati Uniti d’America al Paraguay (al rientro in un Mondiale dopo diversi anni). Yasin Ayari ha gonfiato la rete due volte nel netto 5 a 1 tra la Svezia e la Tunisia. La strada è ancora lunga per decretare il capocannoniere di questa competizione. Nell’ultima edizione la palma di migliore l’ha presa Kylian Mbappè con 8 gol in maglia transalpina.

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Chi sono i giocatori ad aver segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il francese è a sole cinque lunghezze dal connazionale Just Fontaine, fermo a quota 13, le stesse reti messe a segno da Lionel Messi con l’Argentina. La Pulga Atomica è ancora in attività, nonostante le primavere non siano più pochissime ed il Mondiale vinto possa averlo ripagato abbastanza con la camiseta del proprio Paese. Il tedesco Gerd Muller è riuscito a segnare un gol in più mettendone a segno 14 con la maglia della Germania. Il secondo posto della classifica dei marcatori all-time è Ronaldo. Il Fenomeno ha segnato 15 gol in maglia verdeoro iscrivendo il suo nome nella storia dei Mondiali, semmai ce ne fosse stato bisogno.



Il bomber dei bomber

Il calciatore più prolifico è Miroslav Klose che con la Germania ha gonfiato la rete avversaria 16 volte. Il Mondiale vinto nel 2016 in Brasile è stata la coronazione di un suo sogno, le 137 presenza con la maglia della Nazionale tedesca lo posizionano al secondo posto dei calciatori che hanno rappresentato la Germania, dietro solo a Lothar Matthaus.



Marcatori All-Time



1. Klose 16 gol

2. Ronaldo 15 gol

3. Muller 14 gol

4. Messi 13 gol

5. Fontaine 13 gol