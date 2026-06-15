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Mondiali 2026

Mondiali 2026: chi sono i bomber più prolifici di sempre?

Giu 15, 20261 Lettura
LONDON, ENGLAND - JUNE 01: Lionel Messi of Argentina runs with the ball during the 2022 Finalissima match between Italy and Argentina at Wembley Stadium on June 01, 2022 in London, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Mondiale 2026 sta procedendo a gonfie vele, la prima giornata non è ancora conclusa completamente ma i primi segnali sono positivi. Tra tatticismo e voglia di far bene c’è già chi ha lasciato il segno gonfiando la rete più degli altri. In testa alla classifica marcatori ci sono ben tre giocatori a quota 2 reti. Kai Havertz della Germania, il quale ha segnato una doppietta contro l’esordiente Curacao; i teutonici hanno vinto 7 a 1 contro l’Onda Blu dimostrando di essere una delle compagini favorite. Folarin Balogun ha siglato ben due gol nel 4 a 1 rifilato dagli Stati Uniti d’America al Paraguay (al rientro in un Mondiale dopo diversi anni). Yasin Ayari ha gonfiato la rete due volte nel netto 5 a 1 tra la Svezia e la Tunisia. La strada è ancora lunga per decretare il capocannoniere di questa competizione. Nell’ultima edizione la palma di migliore l’ha presa Kylian Mbappè con 8 gol in maglia transalpina.

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Chi sono i giocatori ad aver segnato più gol nella storia dei Mondiali?
Il francese è a sole cinque lunghezze dal connazionale Just Fontaine, fermo a quota 13, le stesse reti messe a segno da Lionel Messi con l’Argentina. La Pulga Atomica è ancora in attività, nonostante le primavere non siano più pochissime ed il Mondiale vinto possa averlo ripagato abbastanza con la camiseta del proprio Paese. Il tedesco Gerd Muller è riuscito a segnare un gol in più mettendone a segno 14 con la maglia della Germania. Il secondo posto della classifica dei marcatori all-time è Ronaldo. Il Fenomeno ha segnato 15 gol in maglia verdeoro iscrivendo il suo nome nella storia dei Mondiali, semmai ce ne fosse stato bisogno.

Il bomber dei bomber
Il calciatore più prolifico è Miroslav Klose che con la Germania ha gonfiato la rete avversaria 16 volte. Il Mondiale vinto nel 2016 in Brasile è stata la coronazione di un suo sogno, le 137 presenza con la maglia della Nazionale tedesca lo posizionano al secondo posto dei calciatori che hanno rappresentato la Germania, dietro solo a Lothar Matthaus.

Marcatori All-Time

1. Klose 16 gol
2. Ronaldo 15 gol
3. Muller 14 gol
4. Messi 13 gol
5. Fontaine 13 gol

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Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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