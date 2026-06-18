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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Flop Ronaldo all’esordio, Wissa è il vero protagonista!

Termina in parità la partita inaugurale del Portogallo contro la Repubblica del Congo. Ronaldo delude le aspettative

Giu 18, 20262 Lettura
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JULY 01: Cristiano Ronaldo of Portugal reacts after Jan Oblak of Slovenia (not pictured) saves his penalty kick during the UEFA EURO 2024 round of 16 match between Portugal and Slovenia at Frankfurt Arena on July 01, 2024 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Portogallo ha iniziato questo cammino dei Mondiali 2026 in maniera inaspettata: frenata dalla Repubblica Democratica del Congo, con il match terminato 1-1.

Portogallo-Repubblica del Congo: il racconto del match

La Seleçao approccia molto bene l’incontro, passando subito in vantaggio dopo soli 4’ del primo tempo, con la rete siglata da João Neves con un ottimo inserimento in area di rigore, e stacco di testa perfetto per battere l’estremo difensore avversario Mpasi-Nzau.

Nel corso dei primi 45’ i favoriti di questa sfida hanno creato numerose occasioni, senza però riuscire ad allungare per portarsi sul 2-0, e da qui comincia l’incubo del ct Roberto Martínez.

Sullo scadere del primo tempo, la Repubblica del Congo conquista un calcio d’angolo a suo favore, e grazie ad un cross perfetto di Arthur Masuaku verso Yoane Wissa, quest’ultimo svetta di testa tutto solo e riporta la partita in parità.

Nella ripresa l’ex Belgio pensa già ai primi cambi, inserendo Leão e Conceição per dare una svolta attraverso la loro freschezza sulle fasce.

La difesa va in difficoltà nelle ripartenze della Repubblica del Congo e in alcune occasioni quest’ultima rischia addirittura il raddoppio, sfiorando un’impresa epica.

Nel finale di partita si è verificato un assedio della formazione guidata da Cristiano Ronaldo come prevedibile, ma tutto ciò non è bastato per portare a casa i 3 punti.

Ronaldo spaesato e gruppo Psg non decisivo: Martínez già nei guai

Il numero 7 è apparso fuori dal gioco della squadra, spento e senza la grinta che lo ha sempre accompagnato, soprattutto in competizioni importanti con la propria nazionale, facendo riferimento all’Europeo 2016 e alle 2 Nations League vinte. Il pilastro Psg, composto da Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos (entrato nel corso del secondo tempo), non ha inciso come avrebbe dovuto forse per via dei numerosi impegni affrontati in questa stagione, tenendo conto soprattutto dell’impegno Champions coronato con il successo in finale contro l’Arsenal.

Le scuse però, come ben sappiamo, non possono giustificare quanto accaduto in questa prima giornata, che con una vittoria il Portogallo avrebbe sicuramente gestito nel migliore dei modi tutta questa tensione pre-Mondiale, ritenuta anche tra le favorite per la vittoria del torneo per la qualità che la squadra può offrire in campo.

Poche parole e più fatti: così il Congo ottiene il primo punto del Mondiale

Nel calcio i nomi possono essere fondamentali fino ad un certo punto, poi però quello che conta davvero è il risultato se si vuole proseguire questo cammino, oltre allo spirito di gruppo squadra che non ha avuto modo di esistere, se non durante i secondi 45’, ma a volte bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo e restare concentrati, altrimenti si rischia seriamente la clamorosa esclusione dai gironi.

I “leopardi” d’altro canto hanno lavorato molto bene, gestendo con cura soprattutto la fase difensiva, per poi colpire al momento giusto, grazie agli inserimenti e alle intuizioni della rosa. Primo punto assoluto per loro, che torneranno ad allenarsi soddisfatti di aver affrontato con il carattere giusto un avversario per niente banale, annullando per tutti i 90’ il 5 volte Pallone d’Oro.

Wissa molto bravo con il movimento nella situazione che ha rimesso in equilibrio la sfida, e i tifosi adesso cominciano a sognare in grande dopo una prestazione convincente.

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