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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Kane e Bellingham trascinano l’Inghilterra. Ghana di misura

Spettacolo e sei gol nella sfida del Gruppo L: gli inglesi piegano una Croazia combattiva e raggiungono il Ghana in vetta alla classifica

Giu 18, 20261 Lettura
GELSENKIRCHEN, GERMANY - JUNE 30: Jude Bellingham of England celebrates scoring his team's first goal with teammate Harry Kane during the UEFA EURO 2024 round of 16 match between England and Slovakia at Arena AufSchalke on June 30, 2024 in Gelsenkirchen, Germany. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Inghilterra parte con il piede giusto al Mondiale 2026, superando la Croazia per 4-2 al termine di una sfida spettacolare e ricca di emozioni. Decisivi i gol di Harry Kane, autore di una doppietta, Jude Bellingham e Marcus Rashford, mentre ai croati non bastano le reti di Martin Baturina e Ivan Perisic. Un successo che consente ai Tre Leoni di agganciare il Ghana in testa al Gruppo L dopo la prima giornata.

L’avvio sorride immediatamente all’Inghilterra, che passa in vantaggio al 12’. Un errore di Modric spalanca la strada a Kane, che si procura un calcio di rigore. Livakovic respinge il primo tentativo dell’attaccante inglese, ma il penalty viene ripetuto per movimento anticipato del portiere e il numero 9 non sbaglia la seconda occasione. La Croazia fatica a reagire, ma trova il pareggio al 36’ con una splendida conclusione di Baturina. La gara resta apertissima: Kane firma il nuovo vantaggio inglese al 42’, prima del 2-2 croato realizzato da Perisic nel lungo recupero della prima frazione.

Nella ripresa i Tre Leoni alzano il ritmo e colpiscono subito con Bellingham, che al 47’ riporta avanti la squadra di Southgate. Da quel momento l’Inghilterra prende il controllo del match, creando numerose occasioni e trovando sulla propria strada un attento Livakovic. La Croazia prova a rimanere in partita, ma fatica a contenere la pressione avversaria. Nel finale arriva il colpo del definitivo ko: all’85’ Rashford, appena entrato, firma il poker che chiude i conti e regala i primi tre punti agli inglesi.

Ghana in vetta insieme all’Inghilterra

Nell’altra sfida del Gruppo L, il Ghana ha superato il Panama per 1-0 grazie alla rete di Yirenkyi al 95’, al termine di una partita equilibrata e con poche occasioni da gol. I panamensi si sono fatti preferire nella prima parte di gara, creando i pericoli maggiori soprattutto con Waterman e Martinez, mentre la nazionale africana ha faticato a trovare sbocchi offensivi.

La svolta è arrivata nel recupero della ripresa, quando Thomas-Asante ha seminato la difesa avversaria e servito al centro il giovane Yirenkyi, bravo a firmare il gol vittoria. Grazie a questo successo, il Ghana raggiunge l’Inghilterra a quota tre punti, mentre Croazia e Panama restano ferme al palo dopo la prima giornata del Mondiale.

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Redazione

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