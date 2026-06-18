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Mondiali 2026

Mondiali 2026: la Colombia cala il tris all’Uzbekistan di Cannavaro

Buon esordio della Colombia ai Mondiali 2026: stenso l'Uzbekistan di Cannavaro.

Giu 18, 20261 Lettura

La prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026 dei gironi K e L, dopo il pari del Portogallo e la vittoria dell’Inghilterra, si completa col 3-1 della Colombia sull’Uzbekistan di Fabio Cannavaro che lancia i sudamericani in vetta in solitaria con l’1-0 in extremis del Ghana su Panama.

A breve il report completo

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Redazione

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