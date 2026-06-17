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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Mbappé trascina i Bleus, esordio vincente al Mondiale

La Francia soffre per un tempo contro un ottimo Senegal, poi accelera nella ripresa e conquista i primi tre punti nel Girone I grazie alla doppietta di Mbappé e al sigillo di Barcola.

Giu 17, 20261 Lettura
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 09: Kylian Mbappe of France celebrates scoring his team's first goal from the penalty-spot during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between France and Iceland at Parc des Princes on September 09, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Francia debutta con una vittoria ai Mondiali 2026, superando 3-1 il Senegal al termine di una sfida più complicata di quanto racconti il risultato finale. A New York, la squadra di Didier Deschamps fatica a lungo contro l’organizzazione e l’intensità degli africani, ma nella ripresa trova qualità e concretezza. Decisivi Kylian Mbappé, autore di una doppietta, e Bradley Barcola, mentre al Senegal non basta il gol nel recupero di Mbaye. Con questo successo i Bleus salgono momentaneamente in vetta al Girone I, in attesa della sfida tra Norvegia e Iraq.

Il primo tempo è tutto sommato favorevole al Senegal, che mette in difficoltà una Francia poco brillante e incapace di costruire occasioni degne di nota. I transalpini producono appena un tiro nei primi 45 minuti, mostrando imprecisione negli ultimi metri e qualche difficoltà nel contenere le ripartenze avversarie. La squadra africana sfiora il vantaggio con Nicolas Jackson, fermato dal palo, e poco prima dell’intervallo spreca una clamorosa opportunità con Sarr, che da posizione ravvicinata calcia sopra la traversa.

Dopo l’intervallo la Francia alza ritmo e pressione. Olise accende la manovra offensiva creando le prime vere occasioni per i Bleus, prima con una conclusione neutralizzata da Mendy e poi servendo Mbappé, che trova ancora l’opposizione del portiere senegalese. Al 58’ fa discutere un contatto tra Mané e Mbappé in area: dopo revisione al VAR, l’arbitro Faghani decide di non concedere il rigore. Il vantaggio arriva al 66’, quando Olise pesca Mbappé, freddo nel battere Mendy con un destro incrociato. Con il Senegal sbilanciato, la Francia colpisce ancora: Barcola, appena entrato, firma il 2-0 in contropiede con un elegante tocco sotto. Nel recupero Mbaye riapre i giochi, ma Mbappé chiude definitivamente i conti con una splendida conclusione dalla distanza, fissando il risultato sul 3-1 finale. Un successo che rafforza le ambizioni dei Bleus e conferma il valore di un Senegal comunque competitivo.

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Redazione

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