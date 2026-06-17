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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Messi nella storia, tripletta e record ai Mondiali. Austria ok

Il fuoriclasse dell’Albiceleste trascina i campioni del mondo all’esordio nel Mondiale 2026 e raggiunge Klose in vetta alla classifica dei marcatori all-time della competizione.

Giu 17, 20262 Lettura
IPA85771399 - June 16, 2026, Kansas City, UNITED STATES: 260616 Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 football match between Argentina and Algeria on June 16, 2026 in Kansas City. .Photo: Joel Marklund / BILDBYRÃ…N / kod JM / JM0825.bbeng fotboll football soccer fotball vm fotbolls-vm fotball-vm fotbolls-vm 2026 fifa world cup 2026 argentina algeria algeriet jubel (Credit Image: © Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press)

L’Argentina campione del mondo inaugura il proprio cammino ai Mondiali 2026 con una vittoria netta e convincente contro l’Algeria. A prendersi la scena è il solito, immenso Lionel Messi, autore di una straordinaria tripletta nel successo per 3-0 dell’Albiceleste. Una serata storica per il numero 10, che nel giorno della sua 200ª presenza con la Nazionale argentina raggiunge Miroslav Klose in cima alla classifica dei migliori marcatori nella storia dei Mondiali con 16 reti. Un debutto perfetto per la squadra di Lionel Scaloni, che conquista i primi tre punti nel Girone J e lancia subito un messaggio alle rivali.

L’avvio è vivace e ricco di episodi. Dopo meno di cinque minuti Messi trova la rete, ma il gol viene annullato per una posizione di fuorigioco di Lautaro Martinez nell’azione che porta alla conclusione del capitano argentino. Poco dopo risponde l’Algeria con Chaibi, ma anche in questo caso la bandierina del guardalinee ferma l’esultanza nordafricana. L’Argentina mantiene il controllo della partita attraverso un pressing aggressivo e una manovra verticale. Al 17’, l’episodio che sblocca il match: De Paul serve Messi al limite dell’area e il sinistro del fuoriclasse argentino sorprende Zidane, regalando l’1-0 all’Albiceleste. Da quel momento gli uomini di Scaloni gestiscono il possesso senza particolari difficoltà, mentre l’Algeria prova a reagire con le iniziative di Chaibi e Hadj Moussa, senza però riuscire a impensierire seriamente Emiliano Martinez.

Nella ripresa l’Argentina aumenta ulteriormente il proprio predominio. Al 60’ arriva il raddoppio: Mac Allister calcia dalla distanza, Zidane respinge in modo impreciso e Messi è il più rapido ad avventarsi sul pallone per il facile tap-in del 2-0. Il portiere algerino evita un passivo più pesante pochi minuti dopo con un grande intervento ancora sul numero 10 argentino, ma al 76’ deve arrendersi nuovamente. Messi riceve al limite dell’area e con una conclusione precisa all’angolino firma la tripletta che chiude definitivamente la gara. All’80’ il pubblico tributa una meritata standing ovation al campione argentino, sostituito tra gli applausi per lasciare spazio all’esordio mondiale di Nico Paz. Un successo autorevole che conferma la forza dell’Argentina e certifica ancora una volta la grandezza di Lionel Messi, protagonista assoluto di una notte destinata a entrare nella storia del calcio mondiale.

Debutto vincente per Rangnick, tris Austria alla Giordania

L’Austria ha battutto 3-1 la Giordania nella partita d’esordio del gruppo J giocata a San Francisco ai Mondiali. Nazionale del ct Rangnick in gol con Schmid (20′), autorete Alarab (31′ st) e Arnautovic su rigore (57′ st). Per la Giordania primo e storico gol ai Mondiali firmato da Olwan (5′ st).

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Redazione

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