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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Olanda fermata dal Giappone, manita Svezia alla Tunisia

Esordio spettacolare nel gruppo F: gli Oranje scappano due volte, il Giappone risponde e strappa un punto nel finale.

Giu 15, 20261 Lettura
SOLNA, SWEDEN - MARCH 31: Gustaf Lagerbielke and Benjamin Nygren of Sweden celebrate their victory following the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Sweden and Poland at Strawberry Arena on March 31, 2026 in Solna, Sweden. (Photo by Linnea Rheborg - UEFA/UEFA via Getty Images)

Finisce 2-2 tra Olanda e Giappone nella prima gara del girone F del Mondiale. Van Dijk e Summerville illudono Koeman, Nakamura e Kamada tengono in corsa i nipponici. L’Olanda parte forte e chiama subito Suzuki al grande intervento su Malen. Il portiere del Parma si ripete poco dopo sul colpo di testa dell’attaccante, mentre Gakpo spreca da ottima posizione. Il Giappone cresce nel finale di primo tempo con Nakamura e Ueda, ma si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa gli Oranje sbloccano al 51’: cross di Gravenberch e incornata vincente di Van Dijk. La risposta arriva sei minuti dopo con Nakamura, bravo a battere Verbruggen dal limite anche grazie a una deviazione. Al 64’ l’Olanda rimette la testa avanti con Summerville, che rientra sul sinistro e trova l’angolo lontano con l’aiuto del palo. Suzuki tiene vivi i suoi su Gakpo, poi nel finale arriva il 2-2: corner di Jun’ya Ito, deviazione aerea di Ogawa e tocco decisivo di Kamada. Un pari che lascia aperto il gruppo F in attesa di Svezia-Tunisia.

Svezia-Tunisia 5-1: Ayari show, scandinavi in vetta al girone F

La Svezia travolge la Tunisia con un roboante 5-1, conquistando la vetta solitaria del girone F davanti a Olanda e Giappone.  La formazione guidata da Graham Potter impone subito il proprio ritmo e sblocca il risultato già al 7’ con Ayari, bravo a sfruttare una respinta della difesa tunisina e a trovare la conclusione vincente dalla distanza. La superiorità svedese si concretizza nuovamente alla mezz’ora, quando Isak conclude una rapida ripartenza firmando il raddoppio.

La Tunisia fatica a costruire occasioni ma riesce a riaprire la partita poco prima dell’intervallo con il colpo di testa di Rekik, servito perfettamente da Mejbri. Nella ripresa, però, la reazione africana dura poco. Al 59’ Gyokeres approfitta di un errore in fase di costruzione e realizza il 3-1 che indirizza definitivamente il match. Nel finale la Svezia dilaga. Il neoentrato Svanberg trova il quarto gol pochi istanti dopo il suo ingresso in campo, mentre nel recupero arriva anche la doppietta personale di Ayari, che chiude il confronto sul definitivo 5-1. Un risultato che lancia gli scandinavi al comando del gruppo F e conferma le ambizioni della selezione nordica.

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Redazione

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