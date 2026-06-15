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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Spagna choc al debutto, solo 0-0 con Capo Verde

Le Furie Rosse steccano l’esordio ad Atlanta contro la matricola africana. Storico primo punto mondiale per gli Squali Blu, Yamal entra nella ripresa.

Giu 15, 20261 Lettura
SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 18: Mikel Oyarzabal of Spain celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Spain and Türkiye at Estadio de La Cartuja on November 18, 2025 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago - UEFA/UEFA via Getty Images)

Parte nel peggiore dei modi l’avventura della Spagna al Mondiale 2026. I campioni d’Europa in carica non vanno oltre uno sorprendente 0-0 contro Capo Verde nella gara inaugurale del Gruppo H, disputata ad Atlanta. Un risultato inatteso che premia la grande organizzazione degli africani, capaci di conquistare il primo punto della loro storia alla prima partecipazione assoluta a una Coppa del Mondo.

A breve il report completo

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Redazione

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