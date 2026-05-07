Caos Real Madrid: risse e tensioni, spogliatoio nel caos totale

Clima incandescente in casa Real Madrid. Nonostante una rosa stellare dal valore superiore a 1,3 miliardi di euro, il vero problema dei Blancos sembra essere lo spogliatoio. Le ultime settimane sono state segnate da tensioni e scontri interni, culminati nella violenta lite tra Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni.

La situazione è degenerata durante gli allenamenti a Valdebebas. Dopo un primo battibecco acceso, i due centrocampisti sono arrivati allo scontro fisico il giorno successivo: Valverde avrebbe riportato un taglio al volto con punti di sutura, finendo anche momentaneamente ko. Alla base della lite, contrasti duri in campo e accuse reciproche, con tensioni esplose definitivamente nello spogliatoio. L’episodio, considerato tra i più gravi degli ultimi anni, potrebbe portare a provvedimenti disciplinari immediati, con il rischio di esclusione già dal prossimo Clasico.

Il caso Valverde-Tchouaméni è solo l’ultimo segnale di un clima ormai fuori controllo. Nei giorni scorsi si erano registrate tensioni anche tra Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras, mentre altre frizioni interne avrebbero coinvolto anche Dani Ceballos e membri dello staff tecnico. Sullo sfondo resta il malcontento legato alla gestione delle stelle, tra cui Kylian Mbappé, finito al centro di polemiche con tifosi e compagni.

La dirigenza del Real Madrid è ora chiamata a intervenire con decisione. Non si escludono cessioni eccellenti o provvedimenti drastici per ristabilire ordine e disciplina. Intanto la squadra si è riunita nel centro sportivo per affrontare l’emergenza: l’obiettivo è evitare che la crisi interna comprometta definitivamente la stagione.