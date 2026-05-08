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Calcio Estero

Il programma del week end, Barcellona-Real vale la Liga

Weekend decisivo in Europa: titoli, Champions e salvezza infiammano i campionati

Mag 8, 20262 Lettura

Domenica alle 21:00 il Barcellona può chiudere definitivamente il discorso Liga: basta un punto contro il Real Madrid per conquistare il titolo con tre giornate d’anticipo. Per i Blancos resta soprattutto una sfida d’orgoglio, visto che anche una vittoria ridurrebbe il distacco a 8 punti con sole tre gare ancora da disputare. Molto più acceso, invece, il duello salvezza. Dal Valencia dodicesimo con 39 punti all’Alavés terzultimo a 36 ci sono sette squadre racchiuse in appena tre punti. Sabato andranno in scena due scontri diretti decisivi: Elche-Alavés alle 14:00 e Siviglia-Espanyol alle 16:15. Venerdì il Levante penultimo proverà a rilanciarsi contro l’Osasuna, mentre il Real Oviedo ultimo in classifica si giocherà le residue speranze salvezza domenica contro il Getafe.

Il programma completo della 35ª giornata di Liga

Venerdì 8 Maggio, 21:00
Levante vs Osasuna
Sabato 9 Maggio, 14:00
Elche vs Alavés
Sabato 9 Maggio, 16:15
Siviglia vs Espanyol
Sabato 9 Maggio, 18:30
Atlético Madrid vs Celta Vigo
Sabato 9 Maggio, 21:00
Real Sociedad vs Betis
Domenica 10 Maggio, 14:00
Mallorca vs Villarreal
Domenica 10 Maggio, 16:15
Athletic Club vs Valencia
Domenica 10 Maggio, 18:30
Real Oviedo vs Getafe
Domenica 10 Maggio, 21:00
Barcellona vs Real Madrid
Lunedì 11 Maggio, 21:00
Rayo Vallecano vs Girona

La Premier League entra nella fase più calda della stagione con un weekend che può indirizzare la corsa al titolo, alla Champions League e alla salvezza. Il Manchester City è chiamato a vincere contro il Brentford per restare in scia all’Arsenal capolista, atteso poi dal delicato derby londinese sul campo del West Ham. Grande attenzione anche alla sfida tra Liverpool e Chelsea, fondamentale nella lotta europea.

Il programma completo della 36ª giornata

Sabato 09 Maggio, 13:30
Liverpool vs Chelsea
Sabato 09 Maggio, 16:00
Sunderland vs Manchester United
Sabato 09 Maggio, 16:00
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton
Sabato 09 Maggio, 16:00
Fulham vs AFC Bournemouth
Sabato 09 Maggio, 18:30
Manchester City vs Brentford
Domenica 10 Maggio, 15:00
Nottingham Forest vs Newcastle
Domenica 10 Maggio, 15:00
Crystal Palace vs Everton
Domenica 10 Maggio, 15:00
Burnley vs Aston Villa
Domenica 10 Maggio, 17:30
West Ham vs Arsenal
Lunedì 11 Maggio, 21:00
Tottenham vs Leeds

La penultima giornata di Bundesliga propone un crocevia decisivo per la corsa Champions. Sabato alle 15:30 andrà in scena lo scontro diretto tra Leverkusen e Stoccarda, entrambe appaiate a 58 punti insieme all’Hoffenheim. Una sfida da dentro o fuori, mentre l’Hoffenheim proverà ad approfittarne contro il Werder Brema, ancora non del tutto salvo. Infuocata anche la lotta salvezza. L’Heidenheim ultimo a 23 punti cerca un’impresa sul campo del Colonia per restare agganciato almeno ai playout. Situazione critica anche per St. Pauli e Wolfsburg, penultime a quota 26: i primi sfideranno il RB Lipsia, i secondi il Bayern Monaco campione di Germania. Ad aprire il turno sarà questa sera Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte.

Il programma completo della 33ª giornata

Venerdì 8 Maggio, 20:30
Borussia Dortmund vs Eintracht
Sabato 9 Maggio, 15:30
Hoffenheim vs Werder Brema
Sabato 9 Maggio, 15:30
RB Lipsia vs FC St. Pauli
Sabato 9 Maggio, 15:30
Stoccarda vs Leverkusen
Sabato 9 Maggio, 15:30
Augsburg vs Borussia M’Gladbach
Sabato 9 Maggio, 18:30
Wolfsburg vs Bayern Monaco
Domenica 10 Maggio, 15:30
Amburgo vs Friburgo
Domenica 10 Maggio, 17:30
Colonia vs Heidenheim
Domenica 10 Maggio, 19:30
Mainz vs Union Berlino

Tutto ancora da assegnare in Ligue 1. Domenica sera il PSG, forte dei 70 punti e dell’entusiasmo europeo, ospiterà il Brest con la possibilità di chiudere definitivamente il campionato. Grande attenzione anche alla corsa europea, con il delicato scontro diretto tra Monaco e Lilla. I monegaschi inseguono un posto nelle coppe, mentre il Lilla difende il quarto posto dagli assalti del Rennes e prova ad avvicinare il Lione. In chiave salvezza sarà decisiva anche la sfida tra Auxerre e Nizza, separate da appena tre punti.

Il programma completo della 33ª giornata

Domani, Venerdì 8 Maggio, 20:45
Lens vs Nantes
Domenica 10 Maggio, 21:00
Auxerre vs Nizza
Domenica 10 Maggio, 21:00
Metz vs Lorient
Domenica 10 Maggio, 21:00
PSG vs Brest
Domenica 10 Maggio, 21:00
Angers vs Racing Strasburgo
Domenica 10 Maggio, 21:00
Rennes vs Paris
Domenica 10 Maggio, 21:00
Monaco vs Lilla
Domenica 10 Maggio, 21:00
Tolosa vs Lione
Domenica 10 Maggio, 21:00
Le Havre vs Olympique Marsiglia

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