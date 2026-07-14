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Napoli

Napoli, Allegri lancia la sfida: il messaggio che accende la nuova stagione

Il nuovo allenatore azzurro si presenta: ringraziamenti al Milan, fiducia nella rosa e obiettivi chiari tra Serie A e Champions League

Lug 14, 20262 Lettura
Massimiliano Allegri Head Coach of AC Milan gestures during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and SSC Napoli at San Siro Stadium

Massimiliano Allegri è pronto a inaugurare la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli. Dopo la conclusione dell’esperienza al Milan, terminata con la mancata qualificazione alla Champions League, il tecnico livornese riparte dal club di Aurelio De Laurentiis con l’obiettivo di raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte e guidare gli azzurri verso nuovi traguardi in Italia e in Europa.

Le prime parole di Allegri

Nel corso della conferenza di presentazione, Allegri ha voluto innanzitutto ringraziare il presidente De Laurentiis per la fiducia ricevuta, sottolineando i risultati ottenuti dal Napoli negli ultimi anni.

“È un onore essere qui”, ha dichiarato il tecnico, ricordando come il club partenopeo sia ormai una realtà consolidata del calcio italiano grazie alle numerose partecipazioni alle competizioni europee e ai successi conquistati. Con il sorriso ha anche evidenziato una curiosa coincidenza: è la seconda volta nella sua carriera che raccoglie l’eredità di Antonio Conte, come accadde alla Juventus.

Obiettivi stagionali e filosofia di gioco

Allegri ha fissato fin da subito la linea guida della stagione: costruire una squadra competitiva capace di arrivare nelle migliori condizioni al momento decisivo dell’annata.

“Le stagioni si decidono a marzo”, ha ribadito, spiegando che il lavoro quotidiano sarà fondamentale per affrontare al meglio tutti gli impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Sul piano tattico, il nuovo allenatore non ha voluto sbilanciarsi. Più dei moduli, conta la qualità dei giocatori e la loro disponibilità ad adattarsi alle esigenze della squadra. Secondo Allegri, la rosa del Napoli offre diverse soluzioni e permette di cambiare sistema di gioco senza perdere competitività.

Il saluto al Milan e il futuro del Napoli

Il tecnico ha dedicato un pensiero anche al Milan, manifestando rammarico per la conclusione dell’esperienza in rossonero e ringraziando società, staff e collaboratori. Ha inoltre evitato qualsiasi polemica sulle dichiarazioni della proprietà, preferendo concentrarsi esclusivamente sulla nuova avventura.

Per quanto riguarda il mercato, Allegri ha confermato piena fiducia nella società. Ha elogiato il valore dell’organico e spiegato che eventuali interventi saranno valutati insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. Tra i temi affrontati anche la gestione dei portieri, con una gerarchia che verrà definita durante il ritiro, e il ritorno in Champions League, competizione che il tecnico considera uno degli obiettivi principali della stagione.

In chiusura, Allegri ha descritto il rapporto con De Laurentiis come diretto e sincero, sottolineando che in una squadra vincente possono esserci confronti anche accesi, purché finalizzati al raggiungimento degli obiettivi comuni.

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