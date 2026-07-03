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Napoli

Napoli, ufficiale l’arrivo di Allegri: firmato il contratto fino al 2029

Aurelio De Laurentiis sceglie Massimiliano Allegri come successore di Antonio Conte: contratto fino al 30 giugno 2029 per rilanciare le ambizioni del Napoli.

Lug 3, 20261 Lettura
Massimiliano Allegri Head Coach of AC Milan gestures during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and SSC Napoli at San Siro Stadium

Adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato la panchina azzurra all’ex tecnico del Milan, annunciandone l’ingaggio con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali. Il club ha comunicato che Allegri ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029, aprendo ufficialmente una nuova era per la formazione campana.

L’accordo e il progetto del Napoli

L’intesa tra il Napoli e Allegri si basa su un contratto triennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione, un investimento importante per dare continuità al progetto tecnico dopo l’addio di Conte. Per l’allenatore livornese si tratta di un ritorno simbolico in azzurro, avendo vestito la maglia del Napoli da calciatore nella stagione 1997/98. Curiosamente, come accaduto nel 2014 alla Juventus, Allegri raccoglie ancora una volta l’eredità di Antonio Conte sulla panchina di una squadra di Serie A.

Una carriera ricca di successi

Nel comunicato ufficiale, il Napoli ha ripercorso le tappe principali della carriera del nuovo allenatore. Dopo gli inizi in panchina, Allegri si è messo in luce guidando il Sassuolo alla storica promozione in Serie B, prima di affermarsi in Serie A con il Cagliari. Il salto definitivo arriva nel 2010 con il Milan, dove conquista lo Scudetto e la Supercoppa Italiana.

L’apice della sua carriera è rappresentato dall’esperienza alla Juventus, impreziosita da cinque Scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e due finali di Champions League. Dopo il ritorno in bianconero e la conquista della Coppa Italia nel 2024, Allegri è rientrato al Milan nell’ultima stagione, chiudendo il campionato al quinto posto. Ora lo attende una nuova sfida: riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Fondatore e Direttore Responsabile dal 2010. Una passione che si è trasformata in lavoro.

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