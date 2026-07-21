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Napoli

De Bruyne-Napoli, è già addio? Il belga verso una nuova sfida

Il centrocampista potrebbe salutare gli azzurri dopo una sola stagione: tra le possibili destinazioni spuntano Turchia e Arabia Saudita.

Lug 21, 20261 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 18: Kevin De Bruyne of Napoli looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Manchester City and SSC Napoli at City of Manchester Stadium on September 18, 2025 in Manchester, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’avventura di Kevin De Bruyne con il Napoli potrebbe interrompersi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Arrivato nell’estate del 2025 a parametro zero dopo la lunga esperienza al Manchester City, il centrocampista belga non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto nella formazione partenopea.

Pur offrendo un contributo positivo, il classe 1991 non ha mai assunto la centralità tecnica che società e tifosi si aspettavano. Il suo bilancio stagionale resta comunque significativo, con 5 gol e 4 assist in 21 presenze tra Serie A e coppe, numeri che non sembrano però sufficienti a convincere il club a proseguire il rapporto.

Secondo le indiscrezioni di mercato, la dirigenza azzurra avrebbe già autorizzato alcuni intermediari a sondare il terreno per individuare possibili destinazioni, aprendo di fatto alla cessione del centrocampista nel corso dell’attuale finestra di mercato.

Turchia e Arabia Saudita osservano la situazione

Reduce dall’eliminazione ai quarti di finale del Mondiale 2026 con il Belgio, De Bruyne è ora chiamato a scegliere il prossimo capitolo della sua carriera. A 35 anni, un ritorno ai vertici del calcio europeo appare complicato, ma le opportunità non mancano.

Nelle ultime settimane diversi club della Super Lig turca hanno manifestato interesse con i primi contatti esplorativi, mentre resta concreta anche l’ipotesi di un trasferimento nella Saudi Pro League. Nonostante il campionato saudita stia orientando i propri investimenti verso profili più giovani, il prestigio internazionale, l’esperienza e la qualità tecnica del centrocampista belga continuano a renderlo uno dei nomi più appetibili sul mercato.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Napoli e De Bruyne sceglieranno davvero di separarsi dopo una sola stagione o se emergeranno nuove condizioni per proseguire insieme.

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