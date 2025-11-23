Notte fonda Liverpool! Il Chelsea si avvicina alla vetta. City ko!

Nelle gare del Sabato della 12^ giornata di Premier League, il Chelsea infila la terza vittoria consecutiva, battendo anche il Burnley. Maresca si gode il 2-0 dei suoi e si porta a -3 dall’Arsenal, impegnato domenica nel North London Derby col Tottenham. A frenare è invece il Manchester City a Newcastle: Donnarumma perde 2-1 la sfida azzurra contro Tonali. Prosegue la crisi del Liverpool, ora fuori dalla Top10. I Reds crollano 3-0 ad Anfield contro il Forest: in gol Savona.

BURNLEY-CHELSEA 0-2

Non si ferma la corsa del Chelsea, che prosegue il suo inseguimento alla vetta della Premier League sconfiggendo 2-0 il Burnley. Maresca e i suoi si rendono subito pericolosi con Delap, poi rischiano: Anthony li spaventa in un paio di occasioni. C’è tanto spazio anche per l’ex laziale Tchaouna, che effettua il primo tiro in porta, ma sono i Blues a sbloccare il match. Succede tutto al 37′, quando Gittens si invola sulla corsia e mette in mezzo: c’è pronto a raccogliere Pedro Neto, che incorna di testa in tuffo per il gol. Il portoghese sfiora anche il bis e i Blues, dopo aver perso James per infortunio, spingono ancora nella ripresa. Gittens e Santos accarezzano il bis, Neto la doppietta: l’ex Wolves colpisce il palo. Il Burnley ha un solo sussulto con Flemming, poi va in apnea: Andrey Santos e Dubravka sfiorano ancora la rete per il Chelsea. Il gol è meritato e nell’aria, e arriva all’88’: palla dietro di Guiu per Enzo Fernandez, che non sbaglia e chiude i giochi. Nulla da fare per i Clarets e per Walker, che aveva cercato la scivolata disperata, e il match si avvia stancamente alla conclusione. Non ci sono ulteriori emozioni nel recupero, con un Burnley svuotato e arrendevole: è 2-0 per i Blues, che salgono a quota 23 punti. Restano terzultimi i Clarets, con soli 10 punti in 12 giornate.

NEWCASTLE-MANCHESTER CITY 2-1

L’ambiente rovente di St. James’ Park fa da cornice a Newcastle-Manchester City, appuntamento che presenta la sfida azzurra tra Sandro Tonali e Gigio Donnarumma. L’avvio di match è subito scoppiettante e vede Barnes sciupare un’ottima occasione per i Magpies dopo pochi secondi dal calcio d’inizio, mentre Haaland non riesce a colpire in contropiede al 2’ minuto. La prima vera grande parata si registra allora al 13’ minuto e a metterla a segno è la manona di Donnarumma, bravissimo nel respingere l’incornata di un indomabile Woltemade. Foden al 18’ minuto chiede invece a gran voce un calcio di rigore per un fallo di Schar: arbitro e Var non assegnano però il penalty. Sempre Donnarumma ferma poi di nuovo uno scatenato Woltemade al 25’ minuto, mentre Barnes si divora l’1-0 alla mezz’ora. Al 35’ minuto è invece Pope a murare d’istinto la conclusione ravvicinata di Haaland, prima di un grossolano errore di Foden al 43’ minuto. Nonostante le tante occasioni, il primo tempo si chiude allora sullo 0-0, risultato che resta immacolato pure al 58’ minuto, quando Donnarumma vince un’altra volta la sua sfida personale contro Woltemade. Gigio non può nulla però sul diagonale di Barnes al 64’ minuto, che regala l’1-0 al Newcastle. La risposta del City è immediata e porta la firma di Dias al 68’ minuto, ma altrettanto immediato è il 2-1 di Barnes al 70’ minuto, dopo la traversa colpita da Bruno Guimaraes. La doppietta dell’ex Leicester permette così a Eddie Howe di vincere per la prima volta in Premier League contro il Manchester City, spezzando un digiuno che durava da 18 partite (un record). Questo successo porta il Newcastle a 15 punti, mentre i Citizens restano a 22.

LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST 0-3

Crisi senza fine per il Liverpool, ko 3-0 ad Anfield contro il Nottingham Forest. Nel corso del primo tempo i Reds dominano in lungo e in largo, ma non riescono a sfondare. A sorpresa, a sbloccare il risultato sono gli ospiti: al 33’ minuto la deviazione da pochi metri di Murillo vale l’1-0. Dopo l’intervallo il Forest raddoppia immediatamente: assist di Neco Williams per il 2-0 al 46’ minuto dell’ex Juventus Savona. Gli uomini di Slot non si danno per vinti e provano di inerzia ad accorciare le distanze, ma all’81’ minuto arriva il colpo del ko: Gibbs-White in tap-in corregge in rete la conclusione di Hutchinson respinta da Alisson. Sesta sconfitta per il Liverpool, fermo a 18 punti in classifica: il Nottingham Forest tocca quota 12.

FULHAM-SUNDERLAND 1-0

Passo falso del Sunderland, sconfitto 1-0 a Craven Cottage per mano del Fulham. Già nei primi quarantacinque minuti i bianconeri spingono forte alla ricerca del vantaggio, costruendo svariate occasioni da gol. Al duplice fischio le reti sono ancora bianche, sullo 0-0, poi a inizio ripresa gli ospiti provano a reagire facendosi vedere in avanti. I ritmi calano e il match sembra poter tramontare in parità, ma all’84’ minuto arriva il gol partita: assist dell’ex Milan Chukwueze per la zampata del solito Raul Jimenez, che regala i tre punti ai Cottagers. Vince il Fulham 1-0 e sale a 14 punti in classifica, Sunderland bloccato a 19.

BRIGHTON-BRENTFORD 2-1

Bella rimonta del Brighton, che piega il Brentford 2-1 e aggancia il treno di squadre a quota 19 punti, a ridosso della zona Champions League. Primo tempo con tanti cambi di fronte, e folate offensive continue da una parte e dall’altra. Le Bees riescono a sfruttare il loro momento a favore, passando in vantaggio al 29’ minuto grazie al calcio di rigore trasformato da Igor Thiago. Dopo l’intervallo però è tutt’altro Brighton: i Seagulls vanno all’arrembaggio e pareggiano prima i conti con Welbeck, innescato da Minteh, al minuto 71, poi completano la rimonta all’84’ minuto grazie a Hinshelwood. In pieno recupero gli uomini di Andrews hanno l’occasionissima per tornare in parità: altro calcio di rigore a favore, ma questa volta Igor Thiago viene ipnotizzato da Verbruggen. Il Brentford dopo questo ko rimane fermo a quota 16.

WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE 0-2

Bastano due reti nel secondo tempo al Crystal Palace per regolare il Wolverhampton 2-0 in trasferta. Già nel primo tempo gli ospiti provano a cambiare marcia in un paio di occasioni, ma i Wolves evitano il gol e tengono lo 0-0 fino all’intervallo. Al rientro in campo dagli spogliatoi gli uomini di Glasner accelerano ancora, chiudendo la pratica in pochi minuti con un uno-due micidiale: al 63’ minuto Munoz stappa la partita su assist di Lacroix, poi sei minuti più tardi l’ex Villarreal Yeremi Pino raddoppia, innescato da Wharton. La formazione allenata da Edwards non riesce a reagire, con il match che si spegne senza altre sorprese. Il Crystal Palace con questo 2-0 sale a 20 punti in classifica, decimo ko per il Wolverhampton, ultimo a 2 punti e unica squadra a non aver ancora vinto una partita.

BOURNEMOUTH-WEST HAM 2-2

Butta via tre punti il West Ham, il Bournemouth rimonta da 0-2 a 2-2. Nonostante le Cherries tengono a lungo il possesso del pallone nei primi quarantacinque minuti, sono gli Irons a trovare il doppio vantaggio: l’ex Newcastle Wilson apre le marcature all’11’ minuto, per poi raddoppiare al 35’ con la sua doppietta personale su assist di Todibo. Dopo l’intervallo i rossoneri riprendono a spingere, e al 69’ minuto accorciano le distanze con il calcio di rigore trasformato da Tavernier. I padroni di casa fanno partire il forcing per pareggiare, e all’81’ minuto Unal firma il 2-2. Gli uomini di Iraola avrebbero anche la chance per vincerla, ma il match termina in parità. Tocca quota 19 punti il Bournemouth, il West Ham sale a 11