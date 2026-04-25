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Premier League

Nottingham da urlo: pokerissimo al Sunderland! Il Tottenham trema

Nella partita del Venerdì della 34^ giornata di Premier League il Nottingham Forest vince in casa del Sunderland con uno schiacciante 0-5 e vede la strada per la salvezza in discesa. I padroni di casa sono sembrati non scendere mai in campo, il Forest ha liquidato la pratica in un solo tempo segnando ben 4 gol. Il quinto gol è arrivato al tramonto della partita mandando il Forest a +8 sul Tottenham: a 4 giornate dalla fine, la salvezza è più vicina, mentre a De Zerbi serve un’impresa per salvare gli Spurs.

Apr 25, 20261 Lettura
NOTTINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 23: Morgan Gibbs-White of Nottingham Forest celebrates scoring his team's first goal from the penalty spot with teammates during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 match between Nottingham Forest FC and FC Porto at City Ground on October 23, 2025 in Nottingham, England. (Photo by Jack Thomas - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nella partita del Venerdì della 34^ giornata di Premier League arriva il pokerissimo calato dal Nottingham in casa dell’ormai tranquillo Sunderland, che porta la squadra di Pereira a + 8 sul Tottenham terzulimo in classifica. Match senza storia allo Stadium of Light, con il Forest che ha già chiuso il conto prima dell’intervallo. L’autorete di Hume al 17′ minuto spiana la strada agli ospiti, che segnano tre gol in sei minuti, dal 31′ minuto al 37′ minuto, con WoodGibbs-White e Igor Jesus. Nella ripresa è pura accademia, con i padroni di casa che tentano di salvare almeno l’onore, ma che finiscono per subire anche l’umiliazione della quinta rete firmata da Anderson.

SUNDERLAND-NOTTINGHAM FOREST 0-5

Nella partita del Venerdì della 34^ giornata di Premier League arriva un successo inatteso per modi e tempistiche del Nottingham Forest in casa del Sunderland. Un 5-0 degli ospiti, maturato quasi tutto già nel primo tempo, e che inguaia ancor di più il Tottenham nella lotta alla salvezza in Premier League: a De Zerbi servirà un’impresa. Con questi tre punti, la squadra di Vitor Pereira sale a 39 punti, a +8 sugli Spurs, consolidando il sedicesimo e quintultimo posto in classifica. E dietro le altre tremano. Un’autorete di Hume al 17′ minuto che spiana la strada al Nottingham, poi Wood al 31’ minuto, Gibbs-White al 34′ minuto, Igor Jesus al 37′ minuto e Anderson al fotofinish, al 95’ minuto. Così il Forest ha avuto la meglio su un Sunderland ormai già in vacanza. Con questa schiacciante vittoria, gli uomini di Vitor Pereira mettono un bel mattoncino nella missione salvezza che – a ormai 4 giornate dalla fine, per loro – sembra mettersi in discesa.

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