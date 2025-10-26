Ottovolante Bayern, il Dortmund torna a vincere. Lipsia show

EINTRACHT FRANCOFORTE- ST PAULI 2-0
Dopo la pesante sberla di Champions League contro il Liverpool (1-5), l’Eintracht Francoforte ritrova il sorriso in campionato superando per 2-0 il St Pauli con una doppietta di Burkardt e tornando così alla vittoria dopo due turni e a quella casalinga che gli mancava dallo scoro agosto. La squadra di Dino Toppmoller è sesta con tredici punti insieme con l’Hoffenheim. Gli ospiti, invece, incappano nella quinta sconfitta di fila e nel terzo turno senza riuscire a segnare reti rimanendo quintultimi con sette punti con l’Augsburg. Al 35’ Burkardt porta in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa su errata trattenuta del portiere ospite Vasilj, al 10’ della ripresa raddoppia resistendo a una marcatura e segnando da distanza ravvicinata su lancio dalla fascia destra.
AUGSBURG- RB LIPSIA 0-6
Goleada tennistica dell’RB Lipsia sul terreno dell’Augsburg. Gli ospiti si portano al secondo posto con 19 punti a cinque lunghezze dal Bayern Monaco inossidabile capolista dopo il secondo acuto di fila. L’Augsburg interrompe una serie utile di due turni e rimane quartultimo a quota sette. Al 10’ Diomandè entra in area locale di prepotenza e segna con un diagonale. Al 18’ Romulo, da distanza ravvicinata e su assist dalla sinistra, raddoppia. Al 22’ Nusa finalizza al meglio un’azione di contropiede segnando su assist dalla destra il gol del 3-0. Al 38’ Baumgartner, su passaggio dalla destra e dal limite dell’area, realizza il poker. All11’ Ouedrago, dal limite, segna il 5-0. Al 20’ della ripresa Lukeba raccoglie un lancio dalla destra e infila il definitivo 6-0 approfittando anche di un’uscita avventata di Dahmen.
AMBURGO- WOLSFBURG 0-1
Dopo quattro passi falsi, il Wolfsburg ritrova il sorriso cogliendo la posta piena sul campo dell’Amburgo. Grabara e compagni fanno rifiatare la classifica con il dodicesimo posto a quota otto. L’Amburgo, invece, subisce il secondo stop consecutivo ed è raggiunto proprio dal Wolsfburg. Il gol partita porta la firma di Daghim al 15’ con un diagonale.
HOFFENHEIM- HEIDENHEIM 3-1
Seconda vittoria di fila per un Hoffenheim che era reduce da tre sconfitte interne consecutive. La squadra di Christian Ilzer si trova ora al settimo posto con 13 punti con l’Eintracht Francoforte. A finire al tappeto con il punteggio di 1-3 è l’Heidenheim che subisce la seconda sconfitta nelle ultime tre gare e sono penultimi a quota quattro in piena zona retrocessione. Al minuto 18 Asllani porta in vantaggio l’Hoffenheim con un tiro dal limite su assist dalla sinistra. Al 47’ Lamperle, da distanza ravvicinata, finalizza ottimamente un’azione di contropiede. Al 18’ della ripresa Kramaric entra in area e sigla il 3-0. Al 30’ Schimmer, con una conclusione a giro, accorcia le distanze.
BORUSSIA MONCHENGLADBACH- BAYERN MONACO 0-3
Ottava partita, ottava vittoria. Il Bayern Monaco si conferma schiacciasassi e capolista con 24 punti e cinque sull’RB Lipsia superando con un netto 3-0 il Borussia Monchengadbach ultimo in classifica nel testacoda della giornata. I bavaresi hanno un ruolino di marcia impressionante e un attacco stellare fatto di trenta reti cui si aggiunge una difesa praticamente granitica con soli quattro gol al passivo. La squadra di Vincent Kompany corona quindi una buona settimana cominciata con il 4-0 a favore in Champions League contro i belgi del Bruges. I padroni di casa restano invece ancora senza vittorie stagionali e all’ultimo posto con tre punti. Al 19’ della ripresa Kimmich, dal limite dell’area, segna l’1-0. Al 24’ Raphael Guerreiro raddoppia sfruttando un passaggio filtrante. Al 35’ Karl, dal limite, realizza il 3-0.
BORUSSIA DORTMUND- COLONIA 1-0
Dopo due turni di assenza, il Borussia Dortmund si impone di misura sul Colonia e sale al terzo posto con 17 punti. I gialloneri completano così una settimana ad alta voce dopo la vittoria per 4-2 in Champions League sul campo del Copenhagen. Il Colonia interrompe una serie utile di due turni e resta a quota undici all’ottavo posto. Quando la partita sembra già incamminata sullo 0-0, al minuto 96 Beier, su assist di Fabio Silva, realizza il gol partita.
WERDER BREMA- UNION BERLINO 1-0
Terzo risultato utile di fila per il Werder Brema che sconfigge di misura l’Union Berlino e si porta al settimo posto con undici punti in compagnia del Colonia. Gli ospiti restano invece al decimo posto con dieci punti e non bissano la vittoria ottenuta contro il Borussia Monchengladbach. Il gol che ha deciso la partita porta la firma di Gruli su assist di Sugawara al 27′ della ripresa.