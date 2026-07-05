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Mondiali 2026

Ounahi-Rahimi: il Marocco batte il Canada e vola ai quarti

Vittoria per il Marocco dopo 45’ sullo 0-0. Non bastano la voglia e il cuore del Canada per prolungare quantomeno il match ai supplementari

Lug 5, 20262 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

Si conclude così il primo atto di questi ottavi di finale del Mondiale 2026, con un netto 0-3 del Marocco contro un Canada arrivato sicuramente con qualche idea di approccio alla sfida (45’ bloccati sullo 0-0 e ancora in “vita”), ma nella ripresa qualcosa si è sciolto.

Fino al 48’ hanno creato chance solamente i “padroni di casa”, con la coppia d’attacco David-Oluwaseyi, che sin dai primi minuti riescono ad intimorire gli avversari, sfiorando varie volte il vantaggio.

Canada-Marocco: la cronaca della partita

Al 4’ l’attaccante della Juventus viene servito a poca distanza dall’estremo difensore avversario dopo l’ottimo passaggio di Johnston, ma il n.10 centra pienamente il portiere Bono, con la palla che termina in calcio d’angolo.

Sei minuti più tardi El Aynaoui perde incredibilmente il pallone nella propria metà campo, restituendola ad Ahmed, il quale serve su un piatto d’argento la palla per il n.12, ma ancora una volta il giocatore dell’Al-Hilal dice no al nuovo possibile 1-0 per la formazione biancorossa.

Nel secondo tempo, al 49’, il Marocco sigla il gol che sblocca il match, grazie ad un’esecuzione perfetta sugli sviluppi di calcio piazzato: Hakimi scarica dietro per Ounahi anziché buttare in mezzo il pallone, e quest’ultimo effettua un tiro preciso e rasoterra che mette in pericolo Crépeau. La palla si insacca in rete e la formazione di Ouahbi vede sempre più vicino il traguardo.

Il Canada però non ci sta e prova a reagire al 78’ con una conclusione dalla distanza calciata da Shaffelburg, Bono anche questa volta è pronto e reattivo, deviando la “botta” in corner.

Solamente tre minuti dopo i “Leoni dell’Atlante” raddoppiano il punteggio con una ripartenza letale per gli avversari in 4 vs 2: Brahim Díaz arriva fino in fondo e poi serve un passaggio delizioso per il solito Ounahi, che grazie alla sua doppietta scaccia via tutte le paure e le tensioni di pre-partita.

A 30 secondi dalla fine della partita (97’) il Marocco chiude definitivamente il discorso con un altro contropiede che mette in seria difficoltà la difesa del Canada. Il trequartista del Real fornisce un prezioso assist (il secondo in questo match), ma questa volta il destinatario è Rahimi che non sbaglia e mette il punto esclamativo al passaggio del turno verso i quarti di finale.

Díaz brilla, David spreca: i due volti delle nazionali

Partita molto contesa nella prima frazione di gioco, contando la tanta pressione dei 22 giocatori in campo in un momento così importante, ma poi il resto lo decide la qualità e la forza che il Marocco da diversi anni a questa parte sta mettendo in mostra in palcoscenici così importanti. I calciatori del Canada hanno saputo gestire inizialmente la loro tenuta fisica, conquistando punti importanti nel girone, ma nel momento in cui il livello si alza, David e compagni fanno fatica a creare azioni pericolose, e questo fattore li penalizza molto. Si chiude per loro un Mondiale non entusiasmante (seppur da paese ospitante del torneo), pieno di incertezze e sfortune, ricordando l’uscita dal campo in lacrime di Koné nei giorni scorsi che rispecchia il momento della nazionale.

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