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Mondiali 2026

Oyarzabal trascina le Furie Rosse agli ottavi, tris all’Austria

La nazionale di De la Fuente domina l’Austria con una prestazione autoritaria: doppietta di Oyarzabal e gol di Pedro Porro. Terza qualificazione consecutiva agli ottavi della Coppa del Mondo.

Lug 3, 20261 Lettura
SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 18: Mikel Oyarzabal of Spain celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Spain and Türkiye at Estadio de La Cartuja on November 18, 2025 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Spagna conferma il proprio status di protagonista del Mondiale, supera con un netto 3-0 l’Austria e conquista la qualificazione agli ottavi di finale per la terza edizione consecutiva. La formazione di Luis de la Fuente offre una prova di grande qualità, imponendo il proprio possesso palla e creando numerose occasioni davanti agli occhi di tanti ospiti illustri in tribuna, tra cui Timothée Chalamet, Penélope Cruz, Javier Bardem e Flea. Decisiva la doppietta di Mikel Oyarzabal, impreziosita dal sigillo di Pedro Porro.

La Spagna parte subito con il controllo del gioco grazie al 4-2-3-1 disegnato da De la Fuente, con Lamine Yamal largo a destra e Oyarzabal riferimento offensivo. L’Austria prova a difendersi con uno schieramento speculare, ma fatica a contenere il palleggio delle Furie Rosse. L’unica vera occasione per gli austriaci arriva con Gregoritsch, che non sfrutta un perfetto traversone di Sabitzer. Dopo un gol annullato a Cucurella per un fallo precedente di Cubarsí, il meritato vantaggio arriva al 36’: lo stesso Cucurella serve un assist preciso per Oyarzabal, che supera Schlager e firma l’1-0. Nel recupero Baena colpisce la traversa, mentre Yamal trova sulla sua strada ancora l’estremo difensore austriaco.

Nella ripresa il copione resta invariato. La Spagna continua a gestire ritmo e possesso, trovando il raddoppio al 66’ con Pedro Porro, bravo a finalizzare di testa una splendida azione corale. L’Austria prova a reagire con gli ingressi dalla panchina, ma Arnautovic non riesce mai a impensierire la retroguardia iberica e Unai Simón vive un secondo tempo sostanzialmente tranquillo. Yamal sfiora il tris, fermato sulla linea da Alaba, prima del definitivo 3-0 che arriva nel finale: ancora protagonista Cucurella con un assist perfetto per Oyarzabal, freddo davanti a Schlager nel realizzare la sua personale doppietta. Per l’attaccante della Real Sociedad sono quattro reti complessive ai Mondiali. Agli ottavi la Spagna affronterà la vincente della sfida tra Portogallo e Croazia, con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino iridato.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Fondatore e Direttore Responsabile dal 2010. Una passione che si è trasformata in lavoro.

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