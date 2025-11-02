Pioli ad un passo dall’esonero! Squadra in ritiro

Poca determinazione per i giocatori della Fiorentina, che ottengono così la sesta sconfitta in 10 partite. Berisha MVP, ma per salvarsi servirà di più

Quest’oggi la Fiorentina aveva una chance gigantesca per rilanciarsi in campionato dopo diverse sconfitte e solo 3 pareggi ottenuti dopo 9 giornate. Eppure alla decima giornata è uscita sconfitta in casa di misura grazie alla rete del n.10 Berisha al 23°. Il fantasista ha sfruttato il cross proveniente dalla fascia destra ed è sbucato sul secondo palo, colpendo il pallone al volo. Disattenta la difesa ‘Viola’ che subisce il 16° gol in Serie A. Ancora rinviato l’appuntamento per la prima vittoria per gli uomini di Stefano Pioli, che a questo punto rischia seriamente la panchina.

LECCE, 3 PUNTI D’ORO! ORA TESTA ALL’HELLAS

Ottimi 3 punti in trasferta per il Lecce di Di Francesco, che balzano dunque momentaneamente al quindicesimo posto a quota 9 punti totali. Partita cominciata con approccio giusto e portata a casa con qualche brivido nella ripresa. Clean sheet importante per Falcone e i salentini ora possono tirare un sospiro di sollievo dopo la ‘crisi’ e la continua striscia di risultati negativi. Il prossimo match vede i giallorossi affrontare al ‘Via del Mare’ l’Hellas Verona, che ad ora di pranzo ha perso punti contro l’Inter, giocando in modo aggressivo, riuscendo anche a pareggiare i conti sul finale del primo tempo. L’autogol di Frese al 93’ ha fatto gelare completamente il ‘Bentegodi’, con i tifosi che speravano di fermare i nerazzurri e ottenere punti importanti per la salvezza.

RANIERI CON IL CUORE, MA NON BASTA: PIOLI MEZZO PASSO FUORI DA FIRENZE

La Fiorentina, invece, dovrà vedersela contro il Genoa, momentaneamente ultimo in classifica, che ha appena esonerato Patrick Vieira e nella giornata di domani (ore 18:30) disputerà il match contro il Sassuolo. Ore contate dunque per l’attuale tecnico dei ‘Viola’, che lascerà la panchina dopo scarsi risultati. Nonostante ciò, il club toscano ci ha provato con il capitano Luca Ranieri che ha contestato il rigore revocato dall’arbitro dopo la revisione al VAR. Ultimo ad arrendersi e ad offrire situazioni importanti in attacco. Kean e Dzeko non rendono e la sfida termina tra i fischi del pubblico. C’è tanto da pensare in questo momento, ma con poco tempo a disposizione, considerando anche l’impegno in Conference League contro il Mainz il 6 novembre.