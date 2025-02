Poker Bayern ma brividi nel finale. Il Dortmund vince in trasferta

BAYERN MONACO- HOLSTEIN KIEL 4-3

Sesta vittoria consecutiva per il Bayern Monaco che si conferma più che mai in vetta grazie al 4-3 colto contro il pericolante Holstein Kiel. I bavaresi coronano così una buona settimana cominciata bene con la vittoria per 3-1 nella sfida di Champions League contro gli slovacchi dello Slovan Bratislava che consentirà loro di affrontare gli spareggi come testa di serie. L’Holstein Kiel , invece, non dà seguito al 2-2 colto con il Wolfsburg e resta penultimo con 12 punti. Al 19’ I bavaresi si portano in vantaggio con Musiala con un tiro da distanza ravvicinata su assist dalla destra di Olise. Al 47’ arriva il raddoppio per merito di un’incornata di Kane su cross di Coman dalla sinistra. Sempre lui, a inizio ripresa, segna la rete del 3-0 con un colpo di testa sfruttando un buon lancio. Gnabry, al minuto 9, confeziona la quaterna dei padroni di casa approfittando di un errato disimpegno in area ospite. L’Holstein Kiel mette il cuore oltre l’ostacolo e prova a rientrare in partita. Porath accorcia le distanze con un diagonale al 17’ e, nei tempi di recupero, Skrzbyski va a bersaglio per ben due volte facendo sfiorare la clamorosa rimonta agli ospiti, prima su un passaggio dalla destra di Becker, poi sfruttando una corta respinta di Neuer su tiro precedente.

VFL BOCHUM – FRIBURGO 0-1

Dopo tre cappaò consecutivi, il Friburgo ritrova il sorriso sconfiggendo di misura il fanalino di coda VFL Bochum. La squadra di Julian Schuster è a metà classifica con 30 punti. Alla seconda sconfitta consecutiva e seconda giornata senza reti, i padroni di casa restano fanalino di coda a quota dieci. Il Friburgo segna il gol partita al 34’ con Sildillia su suggerimento di Gunter.

STOCCARDA- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1-2

La settimana era cominciata maluccio con la secca sconfitta casalinga per 1-4 in Champions League contro il Paris Saint Germain che ha sancito la sua uscita di scena dalla competizione. Lo Stoccarda si attendeva di poter avere un riscatto in campionato e si è invece trovato a incassare il secondo stop consecutivo contro il Borussia Monchengladbach. Gli ospiti, invece, colgono la seconda posta piena di fila. Stoccarda quinto con 32 punti a ridosso della zona buona, Borussia settimo con 30. Nicolas e compagni vanno in vantaggio al minuto 25 con Ngomou che sfrutta un suggerimento di Weigl e infila Nubel. Al 4’ della ripresa lo Stoccarda pareggia per effetto di un’autorete di Elvedi. Il Borussia Monchengladbach non si scoraggia e, al 37’, si porta in definitivo vantaggio con Kleindienst su assist di Ullrich.

HEIDENHEIM- BORUSSIA DORTMUND 1-2

Dopo la vittoria in Champions League per 3-1 contro gli ucraini dello Skakhtar Donetsk che la porrà come testa di serie per gli spareggi per gli ottavi di finale di Champions League, il Borussia Dortmund trova sorrisi anche in campionato sconfiggendo per 2-1 l’Heidenheim. I gialloneri non vincevano dal 22 dicembre e sono ora a metà classifica con 29 punti. L’Heidenheim, invece, è al terzo passo falso di fila e resta nella parte bassa della graduatoria a quota quattordici. Al 33’ I gialloneri si portano in vantaggio con Guirassy su assist di Anton. Quattro minuti dopo Beier raccoglie la sfera da Bensebaina e raddoppia. Inutile il 2-1 dei padroni di casa realizzato il minuto successivo da Honsak su suggerimento di Kratzig.

ST PAULI- AUGSBURG 1-1

Il St Pauli prova a scappare ma l’Augsburg lo raggiunge. Ambedue le compagini proseguono il loro buon momento con i padroni di casa al terzo risultato utile di fila e gli ospiti al quarto e ambedue al riparo, per ora, dalla zona pericolante, rispettivamente con ventuno e ventisei punti. Il St Pauli si porta in vantaggio al minuto 17 con un’autorete di Banks. L’Augsburg non demorde e, a tre minuti dal termine della gara, acciuffa il pareggio per merito di Komur su assist di Giannoulis.

UNION BERLINO- RB LIPSIA 0-0

Divisione della posta orfana di reti tra Union Berlino e RB Lipsia. I padroni di casa sono al sesto pareggio consecutivo e salgono a ventuno punti al riparo dalla zona pericolante. L’RB Lipsia ottiene il terzo segno ics di fila e riscatta in parte la delusione di Champions League con la sconfitta per 0-1 sul terreno degli austriaci dello Sturm Graz confermandosi quarta forza del campionato con 33 punti. Ospiti vicino al vantaggio al 40’ con una traversa colpita da Simons.