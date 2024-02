Il Tottheman rallenta, poker Brighton, Newcastle pari show

Nelle gare della 23^ giornata di Premier League rallenta il Tottenham, che non va oltre il 2-2 in casa dell’Everton: la doppietta di Richarlison non basta agli Spurs, ripresi prima da Harrison e allo scadere da Brantwhwaite. Destino analogo per il Fulham, che viene riacciuffato da 2-0 a 2-2 in casa del Burnley. Pazzo 4-4 tra Newcastle e Luton Town, con rimonte e contro-rimonte: segna quattro reti anche il Brighton, che affonda il Crystal Palace 4-1. L’Aston Villa batte infine 5-0 lo Sheffield United e stacca il Totthenam portandosi a 46 punti, al fianco di Arsenal e City che però, al momento, hanno rispettivamente una e due partite in meno.

EVERTON-TOTTENHAM 2-2

Finale amaro per il Tottenham, che pareggia 2-2 in casa dell’Everton. Gli Spurs passano immediatamente in vantaggio e la firma è proprio del grande ex Richarlison, che al 4′ minuto e con un tap-in in area su assist di Udogie mette in porta senza esultare per rispetto verso il suo vecchio club. Allo scoccare della mezz’ora di gioco, ecco il pareggio dei Toffees segnato da Harrison anche se la deviazione da pochi passi sembra essere inizialmente quella di Calvert-Lewin. Prima dell’intervallo, però, arriva l’altro gol di Richarlison, che riceve da Maddison e con un destro dal limite segna il 2-1, quasi scusandosi per aver fatto doppietta. Nella ripresa, gli ospiti cercano un’altra rete con Hojbjerg e Maddison senza tuttavia trovare il 3-1. E nel finale, ecco la beffa: al 94′ minuto, su calcio di punizione, Romero svetta di testa ma di fatto regala un assist a Branthwaite che da pochi passi insacca, facendo impazzire Goodison Park. Ammutolito il Tottenham, che sale a 44 punti ma viene fermato proprio sul più bello. Con questo 2-2, invece, l’Everton si porta a quota 19: per la formazione di Dyche è il terzo pareggio consecutivo.

BRIGHTON-CRYSTAL PALACE 4-1

Torna alla vittoria il Brighton, travolgendo 4-1 il Crystal Palace. Pronti via e i Seagulls colpiscono subito, con l’incornata vincente di Dunk sul corner di Gross. Gli ospiti non riescono a reagire subito, e la squadra di De Zerbi continua a premere sull’acceleratore. Poco dopo la mezzora di gioco i padroni di casa rifilano agli avversari un uno-due micidiale: al 33’ minuto Lamptey pesca il raddoppio di Hinshelwood, e meno di un minuto più tardi Facundo Buonanotte cala il tris, sul secondo assist di giornata del tedesco Gross. Gli uomini di Roy Hodgson sembrano al tappeto già all’intervallo, con gli avversari avanti di tre reti. Il Palace prova ad aumentare intensità ed aggressività nella ripresa, e al 71’ minuto riesce anche ad accorciare le distanze con Mateta. La rimonta è però solamente un’illusione per gli ospiti, perché all’84’ minuto Joao Pedro cala il poker dei Seagulls, raccogliendo l’assist di Welbeck e insaccando la rete del 4-1 finale. Vince il Brighton e sale a 35 punti in classifica, in settima posizione. Rimane invece bloccato a quota 24 il Crystal Palace, in quattordicesima posizione.

NEWCASTLE-LUTON TOWN 4-4

Incredibile a St. James’s Park: la sfida tra Newcastle e Luton termina con un pirotecnico 4-4. I bianconeri stappano la partita al 7’ minuto con Longstaff, ma al 20’ minuto Osho riporta subito l’incontro in equilibrio. La reazione dei Magpies è fulminea, ancora con Longstaff protagonista, per il 2-1 al 23’ minuto. Verso la chiusura del primo tempo gli ospiti riprendono i bianconeri per la seconda volta, con la rete dell’ex Chelsea Barkley, che fa 2-2 al 40’ minuto: al duplice fischio la partita è in parità. Ad inizio ripresa gli Hatters mettono il turbo, colpendo gli avversari per ben due volte nel giro di tre minuti: al 59’ Morris trasforma dagli undici metri il calcio di rigore conquistato da Ogbene, e al 62’ minuto Barkley passa da goleador ad assistmen con l’invenzione per l’ormai solito Adebayo, che fa 4-2. Partita conclusa? Altroché: cinque minuti più tardi l’asse Guimaraes-Trippier porta alla settima rete del match, con la rete dell’inglese che fa tornare sotto gli uomini di Howe. Passano altri sei minuti e la rimonta del Newcastle è completata: al 73’ minuto Miley riesce a servire il neoentrato Barnes, che sigla il clamoroso 4-4. Nel finale le “Gazze” provano a vincerla in tutti i modi, ma al triplice fischio il tabellino recita 4-4. Con questo punto il Newcastle sale a quota 33 in classifica, in nona posizione e alle spalle di United e Brighton. Tocca invece quota 20 il Luton Town, ora al sedicesimo posto.

BURNLEY-FULHAM 2-2

Rimonta importante del Burnley, che riacciuffa il Fulham in chiusura di gara, al 91’ minuto: da 2-0 a 2-2. La squadra di Kompany sembra poter prendere in mano l’inerzia del match in avvio, ma con il passare dei minuti i Cottagers aumentano l’intensità e la pressione. Poco dopo il quarto d’ora di gioco arriva l’1-0 dei bianconeri, con l’ex United Pereira che pesca il portoghese Palhinha per il vantaggio. Meno di cinque minuti più tardi e gli uomini di Marco Silva trovano anche il raddoppio, con la rete di Rodrigo Muniz che vale il 2-0. I padroni di casa non riescono a reagire, e il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti di due gol. Nella ripresa il Burnley scende in campo con tutt’altro piglio, e nell’arco dei quarantacinque minuti riesce anche a rimontare: al 71’ minuto Fofana accorcia le distanze con il colpo di testa sul pallone di Assignon, e in pieno recupero riesce persino a trovare la doppietta personale. Al 91’ minuto giocata di Odobert per l’attaccante ivoriano in prestito dal Chelsea, che insacca con il destro regalando un punto alla sua squadra. Finisce 2-2, con le due squadre che si dividono la posta in palio: 26 punti fin qui per il Fulham, dodicesimo, mentre sono 13 quelli del Burnley, ancora penultimo.

SHEFFIELD UNITED-ASTON VILLA 0-5

Dominio totale dell’Aston Villa, spazza via lo Sheffield in trasferta per 5-0. Prima mezzora di furia totale per i Villans: al 12’ minuto, McGinn apre le marcature, con il tocco vincente sottomisura. Quattro minuti più tardi ecco che arriva subito il raddoppio, con la giocata di Douglas Luiz per il 2-0 di Watkins. L’attaccante inglese al 20’ minuto diventa anche uomo assist, quando manda in porta Bailey che cala il tris con il sinistro a girare sul palo lontano. Alla mezzora esatta la squadra di Emery firma anche il poker, con la gran botta di Tielemans che si stampa sulla traversa e si insacca alle spalle di Foderingham. I Blades chiudono il primo tempo di fatto già ko, sotto di ben quattro reti. A inizio ripresa le cose non cambiano, e al 47’ minuto arriva “la Manita” degli ospiti: secondo assist di Watkins per la conclusione di Alex Moreno. Dopo il quinto gol i Lions si fermano, lasciando di fatto che la partita arrivi alla conclusione. La squadra di Wilder cerca nei seicento secondi finali di trovare almeno il gol della bandiera, ma la rete di Vinicius al 91’ minuto viene annullata dopo controllo del Var. Vince l’Aston Villa 5-0 e stacca il Tottenham al quinto posto, salendo al quarto a pari punti con l’Arsenal terzo (che ha una partita in meno) e il City secondo (che ha due partite in meno), a quota 46 punti. Bloccato a 10 punti lo Sheffield United, in ultima posizione.