Poker Dortmund, Stoccarda ko, il Bayer la vince al ’91!

Battuto 1-0 all’andata, l’Eintracht contro il Darmstadt dal Merck-Stadion am Boellenfalltor ne esce con le ossa rotte. Le “aquile” che per tutto il primo tempo e inizio del secondo hanno condotto una buona partita, dopo il 2-0 targato N. Nkounkou e A. Knauff, hanno abbassato il baricentro e la partita che fino a quel momento sembrava chiusa, si è aperta nell’ultima mezz’ora. La rete al 61′ dei padroni di casa ha tenuto col fiato sospeso gli ospiti che fino alla fine con 4 cambi negli ultimi minuti hanno provato invano a difendere il 2-1 poi trasformatosi però in 2-2 allo scadere con il gol di C. Klarer. Nonostante il pareggio non migliorano le condizioni per il Darmstadt che rimane ultimo a quota 11 insieme a Colonia e Mainz, quest’ultimo con una partita in meno. Viene agganciato invece dal Friburgo l’Eintracht a quota 28 in zona Conference.

Lo stesso Friburgo che dopo essersi fatto recuperare anche lui 2-2 trova però il gol vittoria al 85′. In seguito alla partita bloccata ad un quarto d’ora dal fischio d’inizio per qualche minuto causa intemperanza dei tifosi, è il Friburgo a rendersi pericoloso e a trovare poi la rete del vantaggio con Lucas Holer convalidata con l’ausilio del var. Nella seconda frazione di gara, la squadra di casa continua a macinare e al 55′ trova il raddoppio con l’italiano V. Grifo. Dall’altro lato l’Hoffenheim sotto di due gol ma consapevole anche del lungo tempo a disposizione, crede nel pareggio e al 57′ accorcia subito le distanze con W. Weghorst. E dopo 20 minuti arriva il gol del pari con M. Beier. Al 82′ M. Guide già ammonito prende il secondo giallo e termina anzitempo la sua partita lasciando i compagni nel momento peggiore. La formazione di C. Streich però non si lascia condizionare dall’inferiorità numerica e al 85′ firma il sorpasso con R. Sallai.

Dilaga 4-0 il Dortmund in casa del Colonia. Ad aprire le danze e bucare la difesa avversaria ci pensa D. Malen al 12′ con uno schema da calcio d’angolo. E dopo aver sospeso anche qui per qualche minuto il match a causa delle proteste da parte dei tifosi (lancio di monetine di cioccolato) contro la decisione della federcalcio tedesca di aprire all’ingresso di investitori esterni, i “gialloneri” riprendono da dove avevano lasciato e vanno vicini al 2-0 con N. Fullkrug e T. Meunier. Nel secondo tempo “i caproni” cambiano mentalità, partono forte e nel giro 5 minuti si rendono pericolosi con due grosse occasioni da gol, prima con J. Thielmann dove G. Kobel si è superato con un super intervento e poi con il tiro di L. Maina che si stampa sul palo destro. Al 56′ arriva il 2-0 degli ospiti grazie al rigore trasformato da N. Fullkrug. E con il Colonia a completa trazione anteriore, gli uomini di E. Terzic su contropiede trovano il 3-0 ancora con D. Malen. Chiude i conti al 90+2′ Y. Moukoko.

Alla Voith-Arena termina 1-1 tra Heidenheim e Wolfsburg ma succede di tutto. Alla rete al 7′ dei “lupi” che accende la gara, tentano di rispondere i neopromossi con Schoppner a cui però viene annullato il gol dal Var per offside al 22′. Non demorde però l’Heidenheim che firma il pareggio al 45′ con l’autogol di M. Jenz. Al 63′ i padroni di casa tentano di ribaltarla con T. Kleindienst ma il Var spezza ancora una volta l’entusiasmo ai tifosi e annulla nuovamente la rete per fuorigioco. Termina quindi in parità la sfida tra Heidenheim e Wolfsburg.

Lo Stoccarda non concretizza e incassa la seconda sconfitta esterna. Dopo aver creato il doppio delle occasioni, a vincere con un solo tiro in porta sono gli avversari. In seguito ad un buon primo tempo e ai giocatori rimasti dentro gli spogliatoio durante l’intervallo per la terza partita sospesa a causa degli striscioni dei tifosi che ostruivano le vie di fuga e uscite di emergenza, è il Bochum a segnare l’1-0 al 50′ con M. Bero e a portarsi a casa i 3 punti.

Chiude Lipsia-Leverkusen con la vittoria di quest’ultimi ancora allo scadere. Dopo il gol di Xavi Simons che ha sbloccato la gara al 7′, la partita entra nel vivo nel secondo tempo. All’1-1 degli ospiti con N. Tella ha risposto il Lipsia scavalcando l’avversario ancora di un gol con L. Openda. La squadra di Xabi Alonso però vuole rimanere in testa e riesce a ribaltare il risultato grazie al pareggio agguantato al 63′ da J. Tah e al 3-2 finale messo a segno da P. Hincapie.