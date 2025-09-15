Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

Premier: Il Man City si prende il derby, Liverpool di misura

Nelle gare della domenica della 4^ giornata di Premier League Donnarumma e il City si prendono il derby di Manchester: debutto vincente in Premier League per l’azzurro autore di una buona prova. Poi Haaland e Foden abbattono 3-0 lo United. Il Liverpool vince in extremis: serve un rigore di Salah al fotofinish che regala la vittoria ai reds al 95’ minuto. Terza vittoria per Slot nell’extra time

Set 15, 20253 Lettura
ORLANDO, FLORIDA - JUNE 26: Jeremy Doku #11 of Manchester City celebrates with Marmoush Omar #7 after scoring his team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Manchester City FC at Camping World Stadium on June 26, 2025 in Orlando, Florida. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

Nelle gare della domenica della 4^ giornata di Premier League, serve un altro finale al cardiopalma al Liverpool per avere la meglio 1-0 del Burnley e restare in vetta solitaria in classifica. Serve un rigore di Salah al 95’ minuto, a regalare il quarto successo in quattro gare ai Reds, di nuovo a +3 su Arsenal, Tottenham e Bournemouth. Nel big match del pomeriggio, invece, il City di Guardiola si impone invece 3-0 nel derby di Manchester contro lo United, trascinato da Haaland (doppietta) e Foden: esordio positivo per Donnarumma.

BURNLEY-LIVERPOOL 0-1
Nella gara di apertura, il Liverpool, che assomiglia sempre più al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, la vince ancora nel finale e nel maxi-recupero: è 1-0 sul Burnley, col rigore di Salah al 95′ minuto, e Slot festeggia il poker di vittorie. Spingono sin dal via i Reds, che vengono però bloccati dal 5-4-1 rivale: i Clarets si costruiscono una chance con Anthony, poi erigono un muro difficile da superare. Gakpo e Konaté non trovano la porta, Szoboszlai ed Ekitiké sfiorano la rete e il Liverpool non sfonda: 0-0 al riposo col 79% di possesso palla e la bocciatura di Kerkez, sostituito al 38′ dopo una terribile simulazione in area di rigore (con annessi fischi del Turf Moor). Nella ripresa Slot cambia modulo, spingendo ancora di più con la difesa a tre e inserendo Bradley. I suoi sfiorano la rete col neoentrato e con Wirtz, paratissima di Dubravka su Szoboszlai che aveva colpito a botta sicura. Entra anche Chiesa e sfiora un altro gol decisivo da subentrante, ma il momento della vittoria arriva solo al 95′ minuto. Follia dell’ex United Hannibal Mejbri, che blocca un cross sul braccio a gara praticamente conclusa, ed è rigore. Sul dischetto va Momo Salah, che spiazza Dubravka per l’1-0 del Liverpool. I Reds chiudono così con un’altra vittoria nei minuti finali, la terza dopo quelle contro Bournemouth (quando i gol decisivi sono arrivati all’88’ minuto ed al 94′ minuto) e Newcastle (con il gol arrivato addirittura al 102′ minuto). Slot resta a punteggio pieno con 12 punti, seguono a -3 Arsenal e Tottenham col Bournemouth. Un Burnley ottimo in difesa, invece, si ferma a quota tre punti.

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED 3-0

Nel big match pomeridiano che chiude la giornata si gioca il derby di Manchester. L’Etihad è teatro del derby di Manchester tra City e United, appuntamento che sancisce l’esordio con gli Sky Blues di Gianluigi Donnarumma. Guardiola schiera infatti titolare il portiere azzurro, preferendolo a Trafford e facendo così debuttare l’ex Psg in una delle partite più attese dai tifosi di casa. Il calcio d’inizio è contraddistinto da un lungo e commovente omaggio alla memoria di Ricky “The Hitman” Hatton, campione di pugilato nato a Stockport e fortemente legato al City, trovato morto oggi nella sua casa nella periferia di Manchester, all’età di 46 anni. Si procede quindi con il kick-off e Haaland sfiora immediatamente il vantaggio per i padroni di casa, mentre la prima parata in Premier League di Donnarumma arriva al 4’ minuto, su un tentativo di Sesko. È invece imparabile il colpo di testa con cui Foden porta avanti il City al 18’ minuto, su assist di uno scatenato Doku. Anche lui natìo di Stockport, l’inglese ritrova così l’appuntamento personale con il gol in campionato, il quale gli mancava da gennaio: per il numero 47 dei Citizens è la settima rete contro i cugini dello United. I Red Devils provano allora a mostrarsi più intraprendenti in avvio di ripresa, ma Haaland li punisce con la rete del 2-0 al 53’ minuto. Il norvegese si divora poi un altro gol colpendo un palo dopo aver scartato Bayindir, mentre Donnarumma si prende l’abbraccio dei compagni al 61’ minuto grazie a una bella parata sul gran mancino al volo di Mbeumo. A chiudere ogni discorso ci pensa allora di nuovo Haaland al 68’ minuto, salendo a quota 5 marcature in 4 partite di campionato. Lo United va quindi alla ricerca del gol della bandiera con Casemiro e Dorgu nel finale, ma manca di precisione e si arrende al 3-0. Il Manchester City si presenterà così forte di una vittoria all’esordio in Champions League: giovedì all’Etihad è atteso il Napoli Campione d’Italia.

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Premier League: Arsenal e Tottenham ok, Chelsea beffato al 93′

Set 14, 2025

Il City non sa più vincere, l’Arsenal stende il Liverpool. Nottingham ko

Set 1, 2025

Vittorie per Chelsea e United. Tottenham ko in casa

Ago 30, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.