Premier League: Arsenal e City si giocano il titolo, colpo Nottingham

Continua il botta e risposta tra Arsenal e Manchester City in vetta alla Premier League: nella 36^ giornata i Gunners trionfano 3-0 contro il Bournemouth, grazie alle reti di Saka, Trossard e Rice. La risposta dei Citizens non si fa attendere, 5-1 al Wolverhampton con un Haaland micidiale (poker del norvegese). Colpo salvezza del Nottingham, che piega 3-1 lo Sheffield e ringrazia il Newcastle per il 4-1 sul Burnley. Brentford-Fulham 0-0.

ARSENAL-BOURNEMOUTH 3-0

L’Arsenal manda un messaggio chiarissimo al City: per la Premier League ci sarà da lottare fino all’ultima giornata. I Gunners centrano il quarto successo di fila in campionato grazie al 3-0 al Bournemouth, mantenendo a prescindere un vantaggio sui campioni d’Inghilterra al termine di questo turno. Per portarsi avanti, però, la formazione di Arteta deve aspettare il 45′ minuto, quando Havertz viene steso in area da Travers: dal dischetto, Saka realizza l’1-0. I padroni di casa trovano poi il raddoppio al 70′ minuto con Trossard, che riceve l’assist di esterno da Rice e con un destro all’angolino raddoppia. L’ex West Ham, infine, trova anche il 3-0 al 97′ minuto girandosi in area su passaggio in verticale di Gabriel Jesus. Le Cherries trovano soltanto il potenziale 2-1 al 73’minuto con Semenyo, ma la rete viene annullata per fallo. A 180 minuti dalla fine, l’Arsenal sale a 83 punti, mentre il Bournemouth resta a quota 48.

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON 5-1

Immediata risposta, ancora una volta, del Manchester City all’Arsenal, con il successo per 5-1 all’Etihad sul Wolverhampton. Dominio totale dei Citizens già dalle prime battute, con gli arancioneri chiusi nella loro metà campo. Al 12’ minuto arriva subito l’1-0, con Haaland che non sbaglia dagli undici metri e porta avanti i suoi. La squadra di Guardiola non si ferma, e l’attaccante norvegese nemmeno: al 35’ minuto il cross di Rodri trova il colpo di testa del capocannoniere della Premier, che sigla il raddoppio e la sua personale doppietta. In chiusura dei primi quarantacinque minuti Haaland cala anche il tris, conquistando (dopo controllo al Var) e trasformando un altro calcio di rigore. In avvio di ripresa la squadra di O’Neil accorcia le distanze, con la rete di Hwang al 53’ minuto. Rimonta avviata? Non proprio, perché nemmeno un minuto più tardi Haaland sigla il poker (personale e di squadra), su assist di Phil Foden. La supremazia dei blu di Manchester è totale, con il quinto gol che è nell’aria in più di una occasione. La cinquina arriva all’85’ minuto, con Rodri che fornisce il suo secondo assist di giornata, questa volta per Julian Alvarez, che mette in rete il 5-1 finale. Con questo successo il Manchester City si riporta a -1 dall’Arsenal capolista (83 punti contro 82), con una partita ancora da recuperare per il possibile sorpasso. Fermo a 46 il Wolverhampton, undicesimo.

BURNLEY-NEWCASTLE 1-4

Tutto facile per il Newcastle, che si impone per 4-1 in casa del Burnley. I Magpies partono subito forte premendo sull’acceleratore, e pochi minuti dopo il quarto d’ora di gioco stappano la partita: al 19’ minuto Callum Wilson firma l’1-0. Dopo un breve accenno di reazione dei padroni di casa, la squadra di Howe torna in controllo della gara, e al 35’ minuto sigla il raddoppio con la rete di Longstaff, su assist di Murphy. La formazione ospite non vuole fermarsi, e al 40’ minuto arriva il tris di Bruno Guimaraes, su invenzione di Gordon. Gli uomini di Kompany sembrano al tappeto, e la prima frazione di gioco si chiude con i bianconeri avanti di tre reti. Nella ripresa le cose non cambiano, con il Newcastle che ha subito la chance per il poker: Isak al 52’ minuto si presenta dal dischetto, ma viene neutralizzato da Muric. L’attaccante svedese si fa però perdonare qualche minuto più tardi, quando al 55’ minuto raccoglie il secondo assist di giornata di Murphy e insacca il 4-0. Per tutto il secondo tempo il Burnley prova tiepidamente a rifarsi sotto, ma il passivo è decisamente troppo ampio. Nel finale c’è spazio soltanto per il gol della bandiera, segnato all’86’ minuto minuto da O’Shea. Vince il Newcastle 4-1 e sale a 56 punti in classifica, avvicinandosi al Tottenham quinto. Sconfitta dal sapore di retrocessione per il Burnley, bloccato a 24 punti e ora a -5 dal Nottingham diciassettesimo (con in mezzo anche il Luton, diciottesimo a 26).

BRENTFORD-FULHAM 0-0

Non si fanno male Brentford e Fulham, la sfida termina a reti bianche. Pronti via e i Cottagers sfiorano subito l’1-0, con la gran botta di Iwobi all’8’ minuto che scheggia la traversa. La squadra allenata da Marco Silva sembra avere qualcosa in più, e inizia a creare numerose occasioni da rete. Verso la fine del primo tempo anche le Bees si fanno vedere in avanti, con Toney che in pieno recupero pareggia il conto dei legni colpiti. Al rientro in campo dopo la pausa il Fulham continua a imporre il proprio ritmo, senza però riuscire ad incidere. Con il passare dei minuti gli ospiti calano di energie, e il finale è tutto a stampo Brentford. Gli uomini di Frank provano in tutti i modi a strappare i tre punti nel forcing decisivo, ma al triplice fischio l’incontro finisce 0-0. Un punto per parte: il Fulham sale a 44 punti, in dodicesima posizione, mentre il Brentford tocca quota 36, sedicesimo e a +7 sull’infuocata lotta per non retrocedere.

SHEFFIELD UNITED-NOTTINGHAM FOREST 1-3

Colpaccio salvezza del Nottingham Forest, che vince in rimonta 3-1 sul campo dell’ormai retrocesso Sheffield United. I padroni di casa cominciano piuttosto bene, e poco dopo il quarto d’ora di gioco sbloccano il risultato: al 17’minuto Brereton Diaz fa 1-0 trasformando dagli undici metri un calcio di rigore. La reazione della squadra di Espirito Santo è rabbiosa, e dieci minuti più tardi arriva il pari: assist di Danilo per l’1-1 dell’ex Chelsea Hudson-Odoi. Al termine dei primi quarantacinque minuti il punteggio è in parità, ma le cose cambiano rapidamente in avvio di ripresa. Al 51’minuto, sugli sviluppi di calcio piazzato, Yates completa la rimonta, e al 65’minuto arriva anche il 3-1, con Hudson-Odoi che firma la sua doppietta personale su invenzione di Gibbs-White. I Blades sono al tappeto dopo il tris degli ospiti, e nel finale di partita rimangono anche in dieci uomini a causa dell’espulsione (per doppia ammonizione) di Ahmhedodzic, a tempo praticamente scaduto. Con questo successo per 3-1 il Nottingham sale a 29 punti, a +3 sul Luton Town diciassettesimo, dando una spallata importante alla lotta salvezza. Sempre ultimo (e già matematicamente retrocesso) lo Sheffield.