Premier League: Liverpool ok, frena l’Aston Villa. City in finale

Nelle gare del Sabato della 32^ giornata di Premier League si accende la lotta per un posto in Europa, con il Liverpool che si inserisce nella corsa grazie alla sua seconda vittoria consecutiva. La squadra di Klopp ha battuto 3-2 il Notthingham Forest, salendo a quota 50 punti. Con questo risultato si trova al settimo posto, a un punto dall’Aston Villa che ha pareggiato 1-1 con il Brentford con rete di Douglas Luiz nel finale, a tre punti dal Tottenham e a sei dal Newcastle che occupa il quarto posto, l’ultimo per un accesso in Champions League. Ha deciso la sfida la doppietta di Diogo Jota e il gol di Salah. Non sono bastati agli ospiti, in piena zona retrocessione, le reti di Williams e Gibbs-White. Vittoria interna per 2-1 per il Fulham contro il Leeds. A decidere il match le reti di Wilson e Pereira, non è bastata invece agli ospiti l’autorete di Palhinha. Per Gnonto dieci minuti in campo nel finale, che non sono bastati per incidere. Con questo successo il Fulham si porta a 45 punti in classifica, mentre il Leeds resta fermo a quota 29. Vittoria importantissima per il Leicester, che esce dalla zona retrocessione grazie al 2-1 contro il Wolverhampton. Decisive le reti di Iheanacho e Castagne. Il Leicester si trova ora a 28 punti, insieme all’Everton fermato sullo 0-0 sul campo del Crystal Palace.

LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST 3-2

Trionfo per il Liverpool, che piega 3-2 il Nottingham Forest. Nel primo tempo monologo assoluto dei padroni di casa: oltre l’85% di possesso palla e innumerevoli occasioni da gol create. I Reds però non riescono a violare la rete avversaria, e il primo tempo finisce in parità, sullo 0-0. In avvio di ripresa gli uomini di Klopp la sbloccano: al 47’ minuto Diogo Jota fa 1-0, su assist di Fabinho. Quando tutto sembra in discesa per van Dijk e compagni, ecco che arriva l’1-1: al 51’ minuto Neco Williams sfrutta la maldestra deviazione di Robertson e riporta il match in equilibrio. Il terzino scozzese si fa subito perdonare, quattro minuti più tardi pennella la punizione ancora per Diogo Jota, che controlla e infila Keylor Navas col diagonale sinistro, per il 2-1. Gli ospiti non escono dalla partita, e riescono addirittura a bucare nuovamente Alisson: al 67’ minuto ci pensa Gibbs-White, con un tiro da fuori (anche qui grazie alla doppia deviazione di Konaté e Alexander-Arnold). I Reds vogliono vincere a tutti i costi, e per la terza volta passano in vantaggio dopo pochi minuti: punizione di Arnold, finalizzata di prima intenzione da Salah, che al 70’ minuto sigla il 3-2 finale. Ancora una volta il Nottingham non si dà per vinto, ma non riesce a pareggiare. Finisce 3-2, con il Liverpool che tocca quota 50 punti. Il Nottingham Forest rimane a 27, in piena zona retrocessione.

BRENTFORD-ASTON VILLA 1-1

Termina in pareggio la sfida tra Brentford e Aston Villa, al Brentford Community Stadium è 1-1. Ritmi piuttosto bassi nella prima frazione di gioco, con le due squadre che non spingono eccessivamente. I padroni di casa riescono a creare qualcosa in più, ma la gara resta bloccata e si rientra negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa gli undici di Frank alzano il ritmo e aumentano i giri del motore, riuscendo a stappare la partita: al 65’ minuto è il solito Toney ad andare in rete per il Brentford, su assist di Mbeumo. Gli ospiti iniziano a spingere, alla ricerca del pareggio. Dopo tanti tentativi la rete dell’1-1 arriva, all’87’ minuto con il brasiliano Douglas Luiz. Finisce 1-1, con l’Aston Villa che sale a 51 punti, sette in più rispetto a quelli totalizzati fin qui dal Brentford (44).

FULHAM-LEEDS 2-1

Trionfo per il Fulham, che supera in casa 2-1 il Leeds. I padroni di casa partono piuttosto bene, ma nel corso del primo tempo gli ospiti riescono a contenere gli attacchi avversari e provano a fare la partita. In chiusura dei primi quarantacinque minuti gli undici di Marco Silva provano a sbloccarla, ma la prima frazione termina a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa il Fulham concretizza quanto fatto vedere nella prima metà di gara: al 58’ minuto è il gallese Wilson a portare in avanti i suoi. Reazione immediata della squadra di Garcia, che però non trova l’1-1. I Cottagers tornano padroni del match dopo pochi minuti, riuscendo a trovare il 2-0 al 72’ minuto con Pereira. Sette minuti dopo l’autogol di Palhinha riapre clamorosamente l’incontro, con i Peacocks che tentano di strappare almeno un punto. I padroni di casa resistono, e portano a casa la partita. Vince 2-1 il Fulham, che sale a 45 punti in classifica. Fermo a 29 il Leeds, ancora in piena lotta per la salvezza.

CRYSTAL PALACE-EVERTON 0-0

Pareggio a reti bianche tra Crystal Palace ed Everton. Un primo tempo povero di emozioni: la squadra di Hodgson gestisce il possesso del pallone, tenendo il pallino del gioco ma senza impensierire troppo gli avversari. Olise e Ayew si muovono tanto sulle fasce, senza però riuscire a trovare l’imbucata giusta. Nel finale di tempo si fanno vedere anche i Toffees, ma al duplice fischio il tabellino è fermo sullo 0-0. In avvio di secondo tempo i ritmi si abbassano leggermente, con i padroni di casa a mantenere il possesso. Gli ospiti tornano a spingere a mezzora dal termine, ma nel loro miglior momento restano in dieci uomini per l’espulsione di Holgate (doppia ammonizione). Il Palace spinge nel finale, sfruttando la superiorità numerica, ma non riesce a strappare la vittoria. Finisce 0-0, il Crystal Palace raggiunge quota 37 punti. L’Everton sale a 28, rimanendo nel grande gruppo in lotta per non retrocedere.

LEICESTER-WOLVERHAMPTON 2-1

Successo fondamentale per il Leicester, che in casa rimonta il Wolverhampton 2-1. In avvio molto meglio gli ospiti, che mostrano maggiore intensità e aggressività. Il vantaggio dei Wolves non tarda ad arrivare, al 13’ minuto ci pensa Cunha, su assist dell’ex Juventus Lemina, a stappare la partita. Gli undici di Lopetegui continuano a spingere, alla ricerca del raddoppio, ma verso la fine della prima frazione di gioco le Foxes si svegliano: al 37’ minuto Iheanacho trasforma dal dischetto il calcio di rigore dell’1-1, fischiato per il fallo del portiere ospite José Sá. La gara resta in equilibrio, a fine primo tempo il risultato è in parità. Nella ripresa il match continua ad essere molto equilibrato, con folate da una parte e dall’altra. Il Leicester ne ha di più, e completa la rimonta al 75’ minuto: assist del danese Kristiansen per il gol partita dell’ex Atalanta Castagne, che fa 2-1. Nel finale i Wolves provano in tutti i modi a rientrare, ma alla fine vincono le Foxes 2-1. Il Leicester sale a 28 punti, uscendo momentaneamente dalle ultime tre posizioni. Rimane fermo a 34 il Wolverhampton.

La squadra di Guardiola batte a Wembley lo Sheffield e vola in finale di Fa Cup dove adesso attende la vincente della semifinale tra il Manchester United e il Brighton di De Zerbi. A decidere il match la tripletta di uno scatenato Riyad Mahrez. A secco, invece, Erling Haaland

MANCHESTER CITY- SHEFFIELD UNITED 3-0

Prosegue il sogno treble per il Manchester City di Pep Guardiola: dopo aver raggiunto la semifinale di Champions League e aver assistito al pareggio dell’Arsenal in Premier (risultato potrebbe proiettare i Citizens in testa al campionato), Haaland e compagni battono lo Sheffield United e conquistano la finale di Fa Cup. A Wembley decide la tripletta di Mahrez. City che dunque tornerà a Londra il prossimo 3 giugno per affrontare la vincente dell’altra semifinale quella tra Manchester United e il Brighton di De Zerbi, in campo domenica 23 aprile. In un match dove Erling Haaland non trova la via del gol (rimangono comunque 48 le reti in 42 partite stagionali), a risolvere il match è l’algerino Riyad Mahrez che con la sua tripletta sale a quota 15 in stagione considerando tutte le competizioni. È l’ex Leicester a sbloccarla su calcio di rigore a pochi minuti dall’intervallo, poi la chiude con una doppietta in cinque minuti tra il 61’ minuto ed il 66’ minuto. Buona fino a quel momento la prova dello Sheffield United, club di Championship che attualmente occupa la seconda posizione in campionato.