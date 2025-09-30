Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Premier League: Bowen salva il West Ham: 1-1 contro l'Everton

Nel posticipo della 6^ giornata di Premier League Bowen salva il West Ham. La gara del Monday Night, Everton-West Ham finisce 1-1: gli Hammers evitano il terzo ko consecutivo pareggiando in rimonta a casa dei Toffees

Set 30, 2025
Foto Twitter @WestHam

All’ “Hill Dickinson Stadium” di Liverpool si chiude, con il posticipo, la 6^ giornata di Premier League con il pareggio tra Everton e West Ham per 1-1. Nel Monday Night, al 23′ minuto i padroni di casa sbloccano il parziale con Keane che, su cross perfetto di Garner, di testa insacca la sfera per l’1-0. Ma al 65′ minuto una gran conclusione da fuori area di Bowen evita la terza sconfitta consecutiva -che sarebbe stata la quinta da inizio stagione- per gli Hammers che hanno avuto un avvio difficile in campionato.

Everton-West Ham 1-1

Dopo una fase iniziale di studio, al 23’ minuto è l’Everton a rompere gli equilibri e a passare in vantaggio, con il colpo di testa vincente di Michael Keane, su cross pennellato di James Garner. Traversoni e palle inattive che ormai sono un incubo per il West Ham: ennesima rete subita in questo modo in questo inizio di campionato e partenza in salita per Espirito Santo, alla prima partita sulla panchina degli Hammers. Rete arrivata dopo un paio di occasioni sprecate dai Toffees con Beto e Ndiaye, vantaggio meritato da parte degli uomini di Moyes, che per tutto il primo tempo hanno in mano il pallino del gioco. Nessun sussulto in particolare, al contrario, da parte del West Ham, che in questa prima frazione, come di consueto, ha provato a fare male agli avversari in ripartenza, ma la difesa dell’Everton non ha lasciato scampo, con la coppia Tarkowski-Keane sugli scudi; il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio, che hanno “schiacciato” gli Irons (in netta difficoltà) nella propria area di rigore e hanno saputo annullare ogni loro attacco. Niente di nuovo nella prima metà del secondo tempo, con l’Everton che prova a segnare il secondo gol per chiudere la partita, prima con un tiro insidioso di Gueye e poi con un rasoterra di Garner, non riuscendo a concretizzare le due chance create. I Toffees non riescono a chiudere la partita ed al 65’ minuto, si concretizza la beffa, quella recitata nella più antica e più crudele legge del calcio: “Gol sbagliato, gol subito”: infatti dopo che Summerville aveva fallito un’occasione clamorosa a tu per tu con Pickford, il West Ham trova la rete del pareggio. Dal nulla, ci pensa ancora una volta capitan Bowen, con il sinistro a giro che trafigge il portiere della nazionale inglese e fa 1-1. Partita più bella, più viva ed equilibrata nella seconda frazione, con gli Hammers che sono riusciti a trovare il pareggio nel momento migliore dell’Everton; all’83’ minuto ci prova Garner per i Toffees su punizione defilata, il suo tiro però gira troppo verso l’interno e finisce di poco a lato dalla porta di Areola. Lo stesso Garner, in chiusura, al 90’ minuto, ci riprova, con una gran botta dal limite dell’area, ma Areola gli nega la gioia personale respingendo lateralmente; nonostante le ultime occasioni, l’1-1 resiste fino al 90’ minuto.

Una rete per parte e pari e patta fra Everton e West Ham nel posticipo della 6^ giornata di Premier League, all’Hill Dickinson Stadium i Toffees surclassano gli Hammers per un’ora abbondante, ma dopo la rete di Keane nel primo tempo, non riescono a chiudere la partita, e vengono raggiunti dal gol di Bowen nella seconda frazione, due punti persi sicuramente dagli uomini di Moyes, mentre un buon punto alla prima sulla panchina del West Ham per Nuno Espirito Santo. Si tratta di un’occasione persa per l’Everton di Moyes, in questo Monday Night, visto che ha dominato per lunghi tratti di partita e si è fatto sorprendere sul più bello, mentre per il West Ham è un punto che vale oro, dopo un’ora di gioco opaca, negli ultimi 25/30 minuti si sono visti sprazzi di bel calcio, ma la risalita in classifica sarà comunque dura, Espirito Santo avrà un compito arduo.

